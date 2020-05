Kolejny operator w Polsce udostępnia klientom technologię 5G

Do tej pory jedynym operatorem w Polsce, który udostępnił swoim klientom dostęp do komercyjnej sieci 5G, był Plus. Dość szybko dołączył jednak do niego kolejny – OTVARTA. Jego użytkownicy od dziś mogą korzystać z tej technologii, aczkolwiek tylko pod warunkiem, że posiadają któreś z tych urządzeń.

Formalnie pierwszym operatorem w Polsce, który ogłosił uruchomienie technologii 5G na terenie naszego kraju, był Play. W wymiarze rzeczywistym jako pierwszy zrobił to jednak Plus, na dodatek na szeroką skalę, gdyż oferowane przez niego 5G dostępne jest na terenie siedmiu polskich miast. Fioletowy wciąż natomiast czeka na decyzję formalno-prawną prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, która pozwoli mu uruchomić komercyjnie 5G na częstotliwości 2100 MHz.

Na „prawdziwe 5G” poczekamy co najmniej do 2021 roku, więc na razie klienci muszą zadowolić się tym „nieprawdziwym”, wdrażanym na dostępnych już częstotliwościach, wykorzystywanych do tej pory przez LTE. Coś takiego zrobił właśnie Plus – jego 5G działa w paśmie 2,6 GHz (lub, jak kto woli, 2600 MHz) o oznaczeniach n38 i n41. Skorzystają na tym też jego partnerzy, w tym sieć OTVARTA.

OTVARTA kolejnym operatorem w Polsce z dostępną komercyjnie technologią 5G

Tempo wdrożenia 5G w sieci OTVARTA jest zaskakujące, ponieważ jeszcze tydzień temu operator deklarował, że planuje je udostępnić komercyjnie dla swoich klientów dopiero w trzecim kwartale 2020 roku, który rozpoczyna się 1 lipca. Najwyraźniej jednak uporał się z całą procedurą znacznie sprawniej niż zakładał, gdyż technologia 5G jest już dostępna dla użytkowników ofert tej sieci.

Jako że OTVARTA świadczy swoje usługi z wykorzystaniem infrastruktury Plusa, 5G dostępne jest w tych samych miastach, tj. Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Dokładną mapę zasięgu technologii 5G można sprawdzić na przygotowanej przez operatora mapce.

Sieć OTVARTA podaje też aktualną listę urządzeń, które obsłużą oferowane przez nią 5G. Są to smartfony Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate Xs, realme X50 Pro (po aktualizacji oprogramowania) i Nubia Red Magic 5G oraz router ZTE MC801.

Źródło: OTVARTA