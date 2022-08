Acer Nitro 50 – recenzja gamingowego dzika

W ofercie Acera znajdziemy dwie serie desktopów – Predator dla gamingowych freaków i Nitro dla osób wchodzących w świat gier komputerowych. Pierwszą z nich powinniście już znać z naszego przeglądu Predatorów dostępnych na rynku i recenzji najtańszego z nich – Predator Orion 3000. Dziś jednak skupię Waszą uwagę na stacjonarce z drugiej serii. Co potrafi Acer Nitro 50?

Nitro 50 jest komputerem, który niewątpliwie zachwyca rozmiarem i mocą, jaką oferuje… Ale nie jest bez wad – część z nich to oczywiście czepialstwo ze strony osoby, która na gamingu i składaniu pecetów zjadła zęby. Ale wiecie jak to jest – im niższa cena sprzętu, tym na większe ustępstwa można sobie pozwolić. Sprawdźmy, jak jest w tym przypadku.

Specyfikacja

Trzeba tym tematem rozpocząć nasz tekst. A zatem – specyfikacja, czyli co znajdziemy w takim maleństwie!

Od razu zaznaczam, że powstały różne konfiguracje tego komputera. Ta, którą ja miałem do dyspozycji na testy, w mojej opinii sprawia wrażenie najbardziej przemyślanej do w miarę taniego gamingu.

Parametry techniczne Nitro 50:

procesor Intel Core i5-12400F (6 rdzeni, 12 wątków, 2.50-4.40 GHz, 18 MB cache),

16 GB RAM (DIMM DDR4, 3200 MHz),

maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB,

liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0,

karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, 8192 MB GDDR6 (pamięć własna),

dysk SSD PCIe 512 GB,

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax),

LAN 10/100/1000 Mbps,

Bluetooth

złącza – panel przedni: USB 3.2 Gen. 1 – 1 szt., USB Type-C – 1 szt., wejście mikrofonowe – 1 szt., wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe – 1 szt.,

złącza – panel tylny USB 2.0 – 4 szt., USB 3.2 Gen. 1 – 2 szt., wejście/wyjścia audio – 3 szt., RJ-45 (LAN) – 1 szt., HDMI (karta graficzna) – 1 szt., Display Port (karta graficzna) – 3 szt.,

zasilacz: 500 W,

podświetlenie obudowy: jednokolorowe – czerwony,

wymiary: 360 x 175 x 390 (wysokość x szerokość x głębokość),

waga: 6,7 kg.

Cena Nitro 50: 5000 – 5500 złotych (zależnie od promocji).

Zanim przejdziemy dalej – krótkie lokowanie zastosowanych technologii – Intela i Microsoftu ;).

W środku znajduje się Intel 12. generacji, a dokładnie i5-12400F. Niech was nie zwiedzie, że to „tylko” i5. Procesor oferuje 6 dużych rdzeni Performance, bez obecności małych rdzeni, oraz 12 wątków, co stawia procesor tak naprawdę na równi z Ryzenem 5 5600X, który jest jego bezpośrednim konkurentem. i5 wykonano w litografii Intel 7 (10 nm Enhanced SuperFin), a maksymalna temperatura, do której może pracować, to 100°C (maksymalna moc procesora w trybie turbo to 117 W).

Dodatkowo urządzenie pracuje dzięki systemowi Windows 11, który określany jest mianem najlepszego systemu Microsoftu dla graczy. Wszystko dzięki temu, że cechuje się wyższą wydajnością w niektórych grach względem „dziesiątki”. System domyślnie wspiera nowe funkcje – m.in. interfejs API DirectX 12 Ultimate, a także AutoHDR, która ma za zadanie automatyczne balansowanie kolorów i luminacji, aby zapewnić HDR w grach, które nawet nie wspierają tej funkcji.

Design, pierwsze wrażenia

Tutaj muszę śmiało powiedzieć, że jestem pod wrażeniem „wielkości” urządzenia – w tym pozytywnym znaczeniu. Mała obudowa, w którą wciśnięto pełnowymiarowe podzespoły, robi wrażenie, szczególnie swoją użytecznością.

Nie ma mowy, by ktoś miał problem z umieszczeniem Nitro 50 w dogodnym miejscu. Ten komputer po prostu zajmuje bardzo mało miejsca. Oczywiście, nie możemy porównywać go do laptopów, ale w skali wielkości obudów Midi-Tower, różnica jest znacząca!

Design całości jest schludny. Konstrukcja nie bije nas w oczy mieniącymi się kolorami, mamy tu jedynie delikatne czerwone podświetlenie (trzeba tu od razu zaznaczyć, że nie mamy możliwości zmiany koloru podświetlenia), które daje efekt „gamingowego potwora”.

Po otworzeniu obudowy komputera i zajrzeniu do środka, mam dwa spostrzeżenia – jako osoba, która w tym siedzi na co dzień. Mam tu na myśli podstawową płytę główną z zielonym PCB bez chłodzenia sekcji zasilania oraz brak radiatorów na kościach DDR4.

To, za co niewątpliwie muszę pochwalić Acera, to porządnie poukładane kable – za to szacun! Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że karta graficzna została wprost wyjęta z Oriona. A to oznacza, że mamy do czynienia z jednostką, którą otrzymują również osoby wchodzące w posiadanie droższego blaszaka. Chyba spoko?

Szkoda też, że producent poskąpił informacji odnośnie tego, jaki zasilacz skrywa się w naszym zestawie. A jeszcze bardziej szkoda – że brakuje mu możliwości wyłącznie prądu przyciskiem.

Głośność układu

Koniec z komentowaniem „bebeszków” – działa? działa! Na tym zakończę. Trzeba za to sprawdzić, jak głośno działa. Zastosowałem trzy ustawienia – automatyczne, 60% wydajności chłodzenia, 100% wydajności chłodzenia. Od razu zaznaczam, że mówimy tu o całym komputerze, czyli ze wszystkimi wentylatorami, jakie znajdują się w PC.

Efekt?

na „auto” niecałe 34 dB, czyli cicho,

na 60% – 48 dB, czyli już co nieco słyszymy, ale nie jest to jakoś wielce uciążliwe,

na 100% – 62 dB, czyli huragan w naszym pokoju! Spokojnie, nigdy podczas testów czy grania nie uzyskałem takiego „efektu”, więc Nitro 50 potrafi być głośny… ale nie musi ;).

Acer Nitro 50 – marzenie gracza?

Skoro mówimy, że jest to miniaturowa machina wojenna do gier… to zacznijmy grać!

Wpierw benchmarki:

Port Royal: 6376,

Time Spy: 10413,

Time Spy Extreme: 4976,

Fire Strike: 22844,

Fire Strike Extreme: 12839,

Fire Strike Ultra: 6931.

No i jeden z najpiękniejszych benchmarków, jakie są na rynku (moim zdaniem) – Unigine Valley. Tutaj uzyskałem wynik 6060, a jako ciekawostkę podam, że benchmark wykrył Win11 jako Win8 – ot, taka heca.

Gaming

Bez niespodzianek! Traktuję Nitro 50 jako entry lvl wejścia w świat gamingu – czyli Full HD i więcej niż 60 FPS na ustawieniach maksymalnych w tytułach, które ogrywałem. I takie też były ustawienia, czyli Full HD i wszystko na maxa!

Counter-strike: Global Offensive

Żeby nie było zaskoczenia – CS to dalej od wielu lat priorytet osób kochających rozgrywki e-sportowe na całym świecie. Zakładam, że osoba, która kupi ten sprzęt, też będzie chciała w poczciwego CS-a zagrać.

W tym przypadku na 1920×1080 i najwyższych nastawach graficznych na mapie Dust2 osiągamy od 250 do 400 FPS – całkiem nieźle!

Minecraft

Świat sześcianów również da się poskromić za pomocą tego PC-ta. Od 70 do 100 FPS zobaczymy na naszych monitorach.

Wiedźmin 3 – Dziki Gon

Oczywiście nie mogło się obejść bez naszego rodzimego hitu. Co prawda ma już kilka lat na karku, ale w dalszym ciągu jest chętnie grywany (w tym przeze mnie, sam przechodzę grę chyba z ósmy raz na pięciu różnych platformach).

Wiesiu w Full HD na Uber? Od 120 do 200 FPS!

Tom Clancy’s The Division 2

To też jeden z tych tytułów, do którego ciągle wracam. W dywizji pogramy w okolicach 110/130 FPS.

Forza Horizon 5

Nitro 50 śmiało też nada się do „ścigałek”. Wulkan, pustynia, dżungla! Forza 5 jest tytułem wyśmienitym. w który dalej „pykam” – od 90 do 120 FPS, czyli całkiem nieźle.

Assassin’s Creed Valhalla

Może coś mocniejszego? Valhalla jest wymagająca, ale coraz łatwiej sobie z nią poradzić – na Nitro 50 zagramy w okolicach 100 FPS, co jest serio fajnym wynikiem.

I tak teraz podsumowując całość, zastanawiacie się, dlaczego tylko tyle tytułów pokazałem, jeżeli chodzi o wydajność PC? A to dlatego, że mamy do dyspozycji dysk SSD o pojemności tylko 500 GB. Więcej po prostu się nie zmieściło… Tak – dalej uważam, że to PC głównie do grania.

Podsumowanie

W przypadku Nitro 50 otrzymujemy za w miarę dobre pieniądze wydajnego peceta, który w rozdzielczości Full HD poradzi sobie z praktycznie każdym tytułem. Jest to niewątpliwie ciekawa propozycja, jak każda jednak, nie jest pozbawiona wad. W podobnych pieniądzach można kupić Predatora Orion 3000, a więc mamy do czynienia z bratobójczym pojedynkiem ;).

Jeżeli brakuje wam miejsca na stanowisku komputerowym, a chcecie mieć desktopa –Nitro 50 może być ciekawym wyborem.