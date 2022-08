BMW i Toyota stworzą razem SUV-a napędzanego wodorem. To nie pierwsza współpraca tych firm

Toyota i BMW mają współpracować, by rozpocząć masową produkcję pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi już w 2025 roku. Ich pierwszym tego typu autem ma być BMW iX5 Hydrogen.

Zestawienie ze sobą BMW i Toyoty, czyli dwóch potężnych producentów samochodów, nie jest niczym nowym. Minęła już niemal dekada, odkąd rozpoczęły współpracę. Ten związek zaowocował między innymi wyprodukowaniem Toyoty Supry i BWM Z4. Teraz okazuje się, że współpraca firm sięga dużo głębiej niż tylko do opracowywania sportowych samochodów.

Nie tylko samochody elektryczne

Informacje, dotyczące planów obu firm, ujawnił Pieter Nota – szef sprzedaży BMW w wywiadzie dla Nikkei Asia. Nie podał co prawda istotnych szczegółów na temat nadchodzących pojazdów napędzanych wodorem, jednak podkreślił, że BMW postrzega wodór jako szczególnie istotny dla większych SUV-ów.

Szef sprzedaży BMW przyznał również, że firma pracuje nad rozwijaniem zarówno technologii samochodów elektrycznych, jak również wydajnych napędów spalinowych, ponieważ nie chce skupiać wszystkich inwestycji w jednym obszarze. BMW dąży do tego, aby do końca dekady pojazdy elektryczne stanowiły połowę sprzedaży całej marki korporacyjnej, wliczając w to Rolls-Royce i MINI.

BMW iX5 Hydrogen (źródło: bmwgroup.com)

BMW iX5 Hydrogen – pokaz możliwości producenta?

BMW w zeszłym roku na targach motoryzacyjnych w Monachium zaprezentowało koncepcyjny BMW iX5 Hydrogen, napędzanym wodorem. iX5 bazuje na dobrze znanym SUV-ie BMW X5. Nie wiemy jeszcze wszystkiego o tym samochodzie. Wiadomo jednak, że taki zestaw, zasilany ogniwami wodorowymi, generuje 170 KM mocy, lecz gdy zajdzie taka potrzeba, chwilowo może być to nawet 370 KM.

Za zasilanie odpowiadają dwa zbiorniki z włókna węglowego zdolne pomieścić do 6 kg wodoru. Ich tankowanie trwa około 3–4 minuty. Auto stanowi pokaz możliwości marki w temacie alternatywnych źródeł napędu.

BMW iX5 Hydrogen (źródło: bmwgroup.com)

Chociaż na masową produkcję tego modelu klienci będą musieli poczekać do 2025 roku, Pieter Nota wspomniał, że ograniczona produkcja tego modelu rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Napęd do iX5 Hydrogen BMW opracowywało razem z Toyotą. Marka ma spore doświadczenie w tym zakresie, ponieważ zaczęła rozwijać tę technologię już w 1992 roku. W rozmowie z Nikkei Asia szef sprzedaży BWM powiedział również, że firma prowadzi różne projekty, nad którymi współpracuje z Toyotą – sugerując tym samym dalszą wspólną pracę obu stron.