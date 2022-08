Gwiazdy zabezpieczają swoje konto Google za pomocą 2FA. Ty też powinieneś

Weryfikacja dwuetapowa to dodatkowy krok podczas logowania się do różnych usług, który zwiększa bezpieczeństwo konta. Niestety, wciąż nie wszyscy użytkownicy korzystają z tej funkcji, nawet w przypadku najważniejszych kont. Google pragnie, by to się zmieniło, a do swojej nowej akcji zaprosiło kilka znanych gwiazd.

Logowanie dwuetapowe do konta Google jest banalne

Największą zaletą weryfikacji dwuetapowej jest podniesienie naszego bezpieczeństwa. Jeśli korzystamy z tej funkcji podczas logowania się do usług, potrzebne jest nam nie tylko podanie poprawnego hasła, lecz także wykonanie dodatkowego kroku.

W wielu miejscach serwisy wymagają podania jednorazowego kodu z wiadomości SMS lub aplikacji uwierzytelniającej. Innym sposobem weryfikacji naszej tożsamości jest zatwierdzenie próby logowania za pomocą innego urządzenia, na którym korzystaliśmy wcześniej z danej usługi. W taki sposób można zalogować się między innymi na konto Google.

Jeśli mamy przy sobie smartfon z zainstalowaną aplikacją tego producenta, np. Gmail lub YouTube, możemy wykorzystać ją do logowania dwuetapowego. Wystarczy kliknąć w powiadomienie i potwierdzić (lub odrzucić) dostęp za pomocą jednego przycisku. W ten sposób, nawet, jeśli nasze hasło dostanie się w niepowołane ręce, włamywacze nie będą mogli się za jego pomocą zalogować. Daje to również jasną informację, że dane należy jak najszybciej zmienić na nowe, silniejsze.

8 Ocena

Z 2FA powinien korzystać każdy – nawet drag queen

By zachęcić użytkowników do sprawdzenia tej metody logowania, Google przygotowało kilka krótkich spotów ze znanymi influencerami i gwiazdami. Wśród nich znalazła się znana na całym świecie drag queen Trixie Mattel.

Osobistość opowiada, że sporo podróżuje, a w związku z tym często łączy się z niezabezpieczonymi hot spotami. Jak doskonale wiemy – takie punkty dostępowe niosą za sobą ryzyko kradzieży naszych danych, w tym także informacji logowania do różnych usług. Trixie, nie chcąc ryzykować włamania na jej Gmaila, korzysta z 2FA i zachęca do tego również inne osoby.

Cały materiał jest zachowany w dość luźnym klimacie, lecz przekazuje najważniejsze informacje na temat tej metody logowania. Rzecz jasna, nie jest to jedyny klip z tej serii – Google podeszło do sprawy bezpieczeństwa z większym rozmachem i zachęciło do wzięcia udziału w akcji również kilka innych gwiazd.

Na oficjalnym kanale giganta możemy znaleźć kilka krótkich filmików z udziałem gwiazd takich, jak Bretman Rock, Josh Peck czy Safiya Nygaard. Każdy z nich zachęca do skorzystania z dwuetapowego logowania na konto Google.

Ta akcja promocyjna ma być zapewne ułatwieniem dla samego producenta, który stopniowo wymusza na użytkownikach korzystanie z tej metody logowania, niezależnie od tego, czy sami tego chcą.