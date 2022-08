Anker PowerCore 24K – powerbank, o którym można powiedzieć „imponujący”. I nie przesadzić

Z reguły nie piszemy o powerbankach, bo… zwyczajnie nie ma o czym. Rzadko kiedy w jakiś znaczący sposób różnią się od siebie czy mogą się pochwalić unikatowymi cechami. Zupełnie inaczej jest w przypadku Anker PowerCore 24K, który wręcz wyróżnia się na tle konkurencji. Nie sądziłem, że nazwę tego typu akcesorium „imponującym” – a jednak dokładnie tak jest w jego przypadku!

Reklama

Dwie największe wady, z którymi borykają się powerbanki dostępne na rynku, to zdecydowanie ich wolne ładowanie (które potrafi trwać nawet kilka godzin) oraz niska moc wyjściowa. Firma Anker zaprezentowała jeden z najbardziej wydajnych banków energii. Anker PowerCore 24K zdaje się mieć za nic przeszkody, na które natrafiają inni producenci powerbanków, wykorzystując GaN, przybywając z imponującą mocą wyjściową ładowania, która wynosi aż do 140 W.

Anker PowerCore 24K – ma wszystko, co powinien mieć powerbank?

Zgodnie z nazwą, pojemność akumulatora w tym urządzeniu wynosi 24000 mAh. Anker wyposażył sprzęt w wystarczającą ilość energii, aby naładować MacBooki i inne notebooki, nie wspominając o smartfonach i innych, mniejszych gadżetach.

Anker PowerCore 24K (źródło: anker.com)

Producent zapewnia, że pojemność akumulatora powinna wystarczyć na 4,9 ładowania iPhone’a 13, 4,5 ładowania Samsunga Galaxy S22 i 1,3 ładowania Macbooka Air 2020 (M1). Według grafik, znajdujących się na stronie produktu, uzupełnienie poziomu baterii w Macbooku Pro 16” do 50% ma zająć Anker PowerCore 24K około 40 minut. Brzmi świetnie!

Najnowszy powerbank Ankera został wyposażony w trzy różne porty, które można wykorzystać do ładowania innych produktów. Jest jedno gniazdo USB typu A (z możliwością ładowania z mocą 18 W), które świetnie nadaje się do starszych urządzeń oraz dwa porty USB-C PD 3.1. To właśnie one mogą dostarczyć 140 W mocy do ładowanego urządzenia.

Za pomocą tego gniazda można uzupełnić też energię w powerbanku (również z mocą 140 W). Producent zapewnia, że dzięki zastosowaniu gniazda USB typu C PD 3.1, PowerCore 24K naładuje się w 52 minuty.

Anker PowerCore 24K (źródło: anker.com)

Dodatkową cechą, wyróżniającą to urządzenie wśród powerbanków, jest wyświetlacz. Ekran, oprócz wyświetlania aktualnej wartości naładowania akumulatora w procentach, pokaże szacowany czas, który pozostał do rozładowania baterii. Wyświetlacz wskazuje też informacje na temat mocy wyjściowej ładowania poszczególnych portów.

Cena Anker PowerCore 24K do niskich, niestety, nie należy

Jeśli chodzi o cenę i dostępność urządzenia, to niestety zarówno na stronie Amazon, jak i na stronie producenta, Anker PowerCore 24K został wyprzedany – albo tylko taka informacja tam widnieje, czekając na premierowe wprowadzenie do sprzedaży, bo i tak może być.

Producent wycenił swoją nowość na 149,99 dolarów (w prostym przeliczeniu: ~680 złotych). W zestawie, razem z powerbankiem, nie znajdziemy ładowarki ani kabla USB-C.