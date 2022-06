To koniec taniego HBO Max w Play. Sieć podnosi cenę pakietu

Jeśli do tej pory korzystaliśmy z pakietu HBO GO w Play i liczyliśmy na to, że dotychczasowa cena pozostanie taka sama w przypadku HBO Max, to… cóż, przeliczyliśmy się.

HBO w pakiecie u Fioletowych

Sieć Play od dawna umożliwiała dołączenie do rachunku opłaty za pakiet HBO GO. Było to rozwiązanie, dzięki któremu nie było konieczności dokonywania osobnych wpłat – za rachunek telekomunikacyjny dla Play oraz za subskrypcję HBO GO. Dostawaliśmy od Play jeden, łączony rachunek. Praktyczne.

Play w dalszym ciągu będzie oferował podobne rozwiązanie w wypadku HBO Max. Różnica pojawi się jednak w cenie.

Za HBO GO subskrybenci płacili 25 złotych miesięcznie. Jednak odkąd w Polsce działa HBO Max, zmieniły się także cenniki. Mimo zmiany platformy, abonenci Fioletowych wciąż mogli płacić za HBO Max powyższą kwotę. Jednak te wygodne dni dobiegają końca.

Właściciel kanałów HBO podjął decyzję o zmianie rozliczania się z Play. W konsekwencji, subskrybenci usługi, którą połączyli z rachunkiem u Fioletowych, będą ponosić teraz koszt 30 złotych miesięcznie.

Od kiedy obowiązuje zmiana?

Jak można wyczytać z Regulaminu, od 1 lipca wszystkie treści HBO na żądanie będą dostępne wyłącznie przez HBO Max. Z kolei Play podniesie cenę pakietu HBO od 10 lipca.

Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z takiej zmiany, zawsze możemy wyłączyć pakiet filmowy. Jednak w ten sposób niczego nie ugramy – niższa cena już nie wróci. Trzeba się pogodzić z tym, że jeśli chcemy mieć dostęp do zawartości w serwisie, trzeba będzie wysupłać z portfela dodatkowego piątaka każdego miesiąca.

Wszystkich szczegółów dowiemy się ze wspomnianego Regulaminu.