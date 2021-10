Orange przyspieszyło swój internet LTE, bo wyłączyło 3G na jednej częstotliwości

Internet jest jedną z tych (niewidocznych gołym okiem) rzeczy, bez których zdecydowana większość posiadaczy smartfonów nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania. Klientów Orange z pewnością zatem ucieszy informacja, że operator przyspieszył swój internet LTE, dzięki czemu korzystanie z niego będzie jeszcze przyjemniejsze.

Internet Orange przyspieszył. Operator zakończył refarming pasma 2100 MHz

Operatorzy nie tylko cały czas rozbudowują swoją infrastrukturę, ale też modernizują obecnie wykorzystywaną. Niedawno T-Mobile poinformował, że wyłączył technologię 3G w paśmie częstotliwości 2100 MHz, a wolne zasoby przeznaczył na nowsze 4G i 5G. Teraz podobną informację przekazało również Orange.

Jak informuje, przez ponad rok przeprowadzał proces, który miał na celu wyłączenie UMTS 2100 MHz i przejście na docelową częstotliwość LTE 2100 MHz o szerokości 15 MHz. Ostatnim obszarem, na którym operator musiał to zrobić, był Górnośląski Obszar Przemysłowy.

fot. Pixabay, Wikipedia

Łącznie refarming objął 9 tysięcy stacji bazowych. Dzięki niemu internet Orange przyspieszył. Operator podaje, że na przykład w Warszawie, w godzinach szczytu, internet mobilny LTE jest teraz szybszy o 5 Mbit/s. Ponadto jednocześnie poprawiła się przepływność w okresie najintensywniejszego wykorzystywania sieci przez klientów – o 9 Mbit/s. Z kolei pobieranie danych przyspieszyło o 14%.

Orange zapewnia, że podobne wyniki uzyskiwano również w innych lokalizacjach w całym kraju. Z wyliczeń wynika, że dzięki refarmingowi częstotliwości 2100 MHz pojemność sieci LTE zwiększyła się o ~13% dzięki dodatkowym 5 MHz w paśmie LTE 2100 MHz. Teraz operator dysponuje pasmem LTE o szerokości 50 MHz na wszystkich częstotliwościach.

Refarming nie objął jednak wszystkich stacji bazowych, wykorzystujących częstotliwość UMTS 2100 MHz. Operatora zmusiły do tego warunki lokalizacji – mowa tu na przykład o instalacjach wewnętrznych u klientów biznesowych, terenach przygranicznych czy specyficznych obszarach turystycznych (m.in. Morskie Oko i Jezioro Białe). Ponadto UMTS 2100 MHz pozostawiono tam, gdzie nie dociera częstotliwość UMTS 900 MHz.

Co ciekawe, mimo że Orange de facto wyłączyło 3G na częstotliwości 2100 MHz (z wyjątkiem 475 stacji bazowych w ww. przypadkach), to w informacji o tym nie używa takiego sformułowania (w przeciwieństwie do T-Mobile, które powiedziało to wprost).