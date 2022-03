Prędkość internetu mobilnego zależy od wielu czynników, m.in. miejsca, w którym znajduje się użytkownik, a także technologii, z jakiej korzysta. Nie bez znaczenia jest jednak też jakość połączenia i obciążenie sieci. RFBENCHMARK ponownie zebrał wyniki testów, przeprowadzonych przez użytkowników, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, który operator zapewniał najszybszy internet mobilny w lutym 2022 roku.

Który operator oferuje najszybszy internet mobilny? (luty 2022)

Najnowszy ranking powstał na podstawie 173780 pomiarów, wykonanych za pośrednictwem aplikacji RFBENCHMARK. Zdecydowaną większość testów wykonano podczas połączenia z siecią LTE (95,22%). Użytkownicy najczęściej korzystali z zasięgu Play (32%) i Orange (33,4%), a rzadziej z usług sieci Plus (19,3%) i T-Mobile (15,3%).

RFBENCHMARK przypomina, że w styczniu 2022 roku liderem średniej prędkości pobierania był T-Mobile, w przypadku którego było to 43,2 Mbit/s. Orange niewiele jednak zabrakło, aby zająć pozycję lidera w tym rankingu, ponieważ różnica wynosiła zaledwie 0,6 Mbit/s (42,6 Mbit/s).

W lutym T-Mobile musiało jednak już oddać palmę pierwszeństwa Orange, ponieważ w drugim miesiącu 2022 roku średnia prędkość pobierania danych w tej sieci wynosiła 40,7 Mbit/s, podczas gdy w T-Mobile 40,1 Mbit/s. Jak jednak widać, obaj operatorzy idą łeb w łeb – różnica ponownie jest minimalna i znów wynosi 0,6 Mbit/s.

źródło: RFBENCHMARK

Dalej znalazł się Play (33,4 Mbit/s), a na szarym końcu Plus z wynikiem zaledwie 27,8 Mbit/s. Play za to wygrał pod względem średniej prędkości wysyłania danych (19,8 Mbit/s), aczkolwiek zaraz za nim ulokowało się Orange, które w tym aspekcie niewiele straciło do lidera (19,3 Mbit/s; różnica 0,5 Mbit/s). Bardzo podobne wyniki uzyskały także T-Mobile i Play (odpowiednio 17,7 Mbit/s i 17,5 Mbit/s).

Orange może również pochwalić się najlepszym, tzn. najniższym pingiem – 31,2 ms. Ponownie T-Mobile niewiele zabrakło, aby być Numerem Jeden – 31,6 ms. Na trzecim miejscu znalazł się Play (33,8 ms), a na czwartym Plus, który osiągnął zauważalnie słabszy wynik (37,3 ms).

Co jednak ciekawe, gdy sprawdzimy wyniki pomiarów w sieci 3G, okaże się, że najszybszą średnią prędkość pobierania danych zapewniał właśnie Plus – 6,9 Mbit/s, który mocno odskoczył pozostałym operatorom (T-Mobile 4,8 Mbit/s, Orange 4,3 Mbit/s, Play 2,9 Mbit/s). Play znalazł się również na końcu rankingu średniej prędkości wysyłania danych – 1,4 Mbit/s, a także pingu – 57 ms.