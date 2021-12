Jaki smartfon do 2000 złotych kupić? Wybraliśmy najciekawsze opcje

Tuż przed świętami z pewnością sporo osób zadaje sobie pytanie, jaki smartfon do 2000 złotych kupić na prezent, niezależnie od tego czy zamierzają go dać bliskiej osobie czy samemu sobie. Niezdecydowanym postanowiliśmy pomóc, wybierając najciekawsze modele na rynku. Zapraszamy do najnowszego zestawienia.

Samsung Galaxy A52s 5G

Pierwszą propozycją jest Samsung Galaxy A52s 5G, który powinien spełnić wymagania osób poszukujących urządzenia co najmniej dobrego w każdym aspekcie. Otrzymujemy bowiem 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, odświeżany z maksymalną częstotliwością 120 Hz. Ponadto, z ekranem został zintegrowany czytnik linii papilarnych.

Wiemy już, że na pokładzie znalazł się jeden z lepszych ekranów w tej klasie, a co z resztą specyfikacji? Bez obaw, dalej jest również bardzo dobrze. Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon 778G, który powinien poradzić sobie zarówno z bardziej wymagającymi aplikacjami, jak i mobilnymi grami. Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem informacja o wsparciu dla 5G – w końcu zdradza to już sama nazwa. Do zestawu dochodzi 6 GB RAM i 128 GB przestrzeni na dane użytkownika.

Należy jeszcze wspomnieć o zestawie aparatów, który będzie w zupełności wystarczający dla znacznej większości użytkowników. Mówimy tutaj o obiektywach: głównym 64 Mpix (f/1.8) z OIS + ultraszerokokątnym 12 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 123° + 5 Mpix (f/2.2) do zdjęć makro + 5 Mpix (f/2.2) do pomiaru głębi na tyle. Z kolei na przodzie, w niewielkim otworzenie w ekranie, znalazła się kamerka 32 Mpix (f/2.2).

Z licznych opinii w internecie wynika, że sporą zaletą modelu jest długi czas pracy na jednym ładowaniu. Samsung zastosował akumulator 4500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą do 25 W.

Czyli nie mamy żadnych wad? Niestety, idealnie nie jest. Nie powinno to jednak dziwić – w końcu to smartfon do 2000 złotych, a nie topowy model za ponad dwukrotnie więcej. Użytkownicy skarżą się na plastikową obudowę, która ma tendencję do szybkiego zbierania rys. Warto więc sięgnąć po jakieś etui, najlepiej od razu po zakupie.

Samsung Galaxy A52s 5G w Media Expert

Samsung Galaxy A52s 5G (źródło: Samsung)

Motorola Moto G200

Najpotężniejsza Motorola w historii – to mogliśmy usłyszeć podczas premiery Moto G200 i nie było w tym stwierdzeniu nawet grama kłamstwa. Motorola Moto G200, ze względu na mocarny procesor, a także ogromny wyświetlacz, powinna okazać się naprawdę interesującą propozycją dla graczy. Oczywiście sprawdzi się również w innych scenariuszach, ale miałbym ją na uwadze przede wszystkim, gdy poszukujemy sprzętu do mobilnej rozrywki.

Zacznijmy od wyświetlacza – IPS TFT LCD o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości Full HD+, który potrafi odświeżać obraz z maksymalną częstotliwością aż 144 Hz. Imponujący jest pod względem wymiarów, aczkolwiek przed wyborem Moto G200 warto sprawdzić, czy mamy w spodniach odpowiednio duże kieszenie. Na pokładzie znalazło się jeszcze miejsce dla Snapdragona 888+, 8 GB RAM, 128 GB na dane użytkownika, a także modułu umożliwiającego łączność w standardzie 5G.

Jeśli chodzi o kamery, to ten smartfon do 2000 złotych oferuje z tyłu obudowy następujący zestaw: główny 108 Mpix (f/1.9) + ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2.) + 2 Mpix (f/2.4). Z kolei na przodzie mamy kamerkę 16 Mpix (f/2.2). Długi czas pracy powinien zapewnić akumulator 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą nawet 33 W. Niestety, zabrakło wsparcia dla ładowania indukcyjnego.

Android 11, podobnie jak na innych smartfonach tego producenta, nie został znacząco zmodyfikowany. Jeśli więc nie lubimy przesadnie rozbudowanych nakładek i tysiąca zbędnych aplikacji, to system operacyjny będzie kolejną dużą zaletą modelu Moto G200.

Motorola Moto G200 w Media Expert

Motorola Moto G200 (źródło: Motorola)

realme GT Neo 2

Tym razem na tapet weźmiemy model przeznaczony dla osób lubiących się wyróżnić nietypową kolorystyką obudowy. realme GT Neo 2 jest bowiem dostępny w wersji, która w atrakcyjnie wizualny sposób łączy kolor niebieski z żółtym. Jeśli jednak opisywany smartfon spodoba się wam z innych względów, a lubicie bardziej stonowane kolory, to znajdziemy również czarną wersję.

realme GT Neo 2 ma 6,6-calowy wyświetlacz Full HD+, który może być odświeżany z maksymalną częstotliwością 120 Hz. Wydajność na wysokim poziomie stara się zapewnić procesor Snapdragon 870, któremu towarzyszy 8 GB RAM i 128 GB przestrzeni na dane. W sprzedaży znajdziemy jeszcze wariant z 12 GB RAM i 256 GB, aczkolwiek trzeba liczyć się z wydatkiem przekraczającym 2000 złotych. Nie zabrakło wsparcia dla łączności 5G.

W kwestii jakości zdjęć jest poprawnie – niektóre wyglądają naprawdę dobrze, ale zdarzają się wpadki. Użytkownik do dyspozycji otrzymuje zestaw kamer na tyle: główny 64 Mpix f/1.8 + ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.3 + makro 2 Mpix f/2.4. Z kolei do wideorozmów i selfie służy kamerka 16 Mpix f/2.5.

Podobnie, jak wyżej wymienione modele, to kolejny smartfon do 2000 złotych z długim czasem pracy na jednym ładowaniu. Dobre wyniki udało się osiągnąć za sprawą akumulatora 5000 mAh. Należy tutaj zaznaczyć, że realme GT Neo 2 wspiera naprawdę szybkie ładowanie – technologię SuperDart 65W.

Byłoby prawie perfekcyjnie, gdyby nie wspomniane już wcześniej problemy z nie zawsze dobrymi zdjęciami, a także brak slotu na kartę pamięci i brak wodoszczelności.

realme GT Neo 2 w Media Expert

realme GT Neo 2 (źródło: Tabletowo.pl)

vivo V21 5G

Wiemy już, że smartfon do 2000 złotych może być świetnym sprzętem dla graczy, ale co z osobami nie wyobrażającymi sobie dnia bez chociażby jednego selfie? Tutaj do gry wchodzi vivo V21, który powinien pozwolić na wykonanie naprawdę dobrego zdjęcia na Instagram lub inny serwis społecznościowy. Oczywiście na tym nie kończą się jego zalety.

vivo V21 został wyposażony w 6,44-calowy wyświetlacz Full HD+, wykonany w technologii AMOLED i odświeżany z maksymalną częstotliwością 90 Hz. Tym razem sercem nie jest układ Qualcomma – producent zdecydował się na MediaTeka Dimensity 800U 5G. Do tego dochodzi 8 GB RAM i 128 GB na muzykę, zdjęcia, aplikacje, gry i inne pliki. Dostępną pamięć na dane, w razie potrzeby, można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Wśród modułów łączności mamy 5G, Wi-Fi 5 czy Bluetooth 5.1.

Opis aparatów zacznijmy od przedniej kamerki, bowiem to ona jest tutaj znacznie ciekawsza. Dzięki zastosowaniu dwóch doświetlających LED-ów na froncie, selfie w gorszych warunkach oświetleniowych nie będą już problemem. Całkiem dobrze prezentuje się również efekt bokeh. Kamerka ma 44 Mpix, optyczną stabilizacją obrazu i światło f/2.0. Z tyłu obudowy mamy natomiast następujący zestaw: główny 64 Mpix, światło f/1.8 z optyczną stabilizacją obrazu, ultraszerokokątny 8 Mpix, kąt widzenia 120 stopni, światło f/2.2 oraz makro 2 Mpix ze światłem f/2.4.

Akumulator o pojemności 4000 mAh można ładować z maksymalną mocą 33 W. Na czas pracy raczej nie można narzekać – zależnie od sposobu użytkowania, otrzymujemy od 7 do 9 godzin pracy na ekranie.

Wśród zalet często wymienia się jeszcze jakość wykonania i design, świetny wyświetlacz i wysoką wydajność. Należy mieć jednak na uwadze, że to kolejny smartfon do 2000 złotych, więc nie zabrakło kilku kompromisów – np. brak ładowania bezprzewodowego czy przeciętny głośnik mono.

vivo V21 w Media Expert

Vivo V21 (źródło: Vivo)

Xiaomi Mi 10T

Marki Xiaomi chyba nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać. Firma zdobyła spore uznanie, świetnie łącząc dobrą specyfikację z niską ceną. Co prawda, podobną taktykę obrało dziś wielu innych producentów z Chin, aczkolwiek to właśnie Xiaomi wciąż uważane jest za jednego z najlepszych graczy na tym polu.

Smartfon do 2000 złotuch wspomnianego producenta powinien więc oferować naprawdę sporo i tak faktycznie jest, co potwierdza Xiaomi Mi 10T. Został on zaprezentowany ponad rok temu, ale wciąż może konkurować z nowszymi modelami, nie mając żadnych powodów do wstydu. Do dyspozycji otrzymujemy 6,67-calowy wyświetlacz Full HD+, wykonany w technologii LCD. Maksymalne odświeżanie wynosi imponujące 144 Hz.

Mocy nie powinno zabraknąć. W środku znalazł się Snapdragon 865, 8 GB RAM i 128 GB przestrzeni na dane użytkownika, aczkolwiek bez opcji dołożenia kolejnych gigabajtów ze względu na brak slotu na karty microSD. Na szczęście, nie zabrakło wsparcia dla 5G.

W kwestii kamer mamy następujący zestaw z tyłu: główna 64 Mpix (f/1.89) + ultraszerokokątna 13 Mpix (f/2.4) + 5 Mpix (f/2.4). Z kolei przednia kamerka to 20 Mpix (f/2.2). Akumulator ma 5000 mAh i można go ładować z maksymalną mocą do 33 W. Niestety, musimy pogodzić się z brakiem opcji ładowania indukcyjnego.

Trudno wskazać poważniejsze niedociągnięcia Xiaomi Mi 10T. Najbliżej mu do opisanego na samym początku Samsunga, bowiem otrzymujemy przede wszystkim urządzenie uniwersalne. Może nie wyróżnia się na pierwszy rzut oka, ale w każdym elemencie jest co najmniej dobry.

Xiaomi Mi 10T w Media Expert

Xiaomi Mi 10T (źródło: Xiaomi)

Smartfon do 2000 złotych – podsumowanie

model Samsung Galaxy A52s 5G Motorola Moto G200 realme GT Neo 2 vivo V21 5G Xiaomi Mi 10T ekran 6,5 cali, Super AMOLED, FHD+, 120 Hz 6,8 cali, IPS LCD, FHD+, 144 Hz 6,62 cala, AMOLED, FHD+, 120 Hz 6,44 cala, AMOLED, FHD+, 90 Hz 6,67 cala, IPS LCD, FHD+, 144 Hz procesor Snapdragon 778G Snapdragon 888+ Snapdragon 870 MediaTek Dimensity 800U Snapdragon 865 5G GPU Adreno 642L Adreno 660 Adreno 650 Mali-G57 MC3 Adreno 650 RAM 6 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB pamięć 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB system Android 11 (One UI) Android 11 Android 11 (Realme UI 2.0) Android 11 (Funtouch 11.1) Android 11 (MIUI 12.5) aparat (tył) 64 + 12 + 5 + 5 Mpix 108 + 13 + 2 Mpix 64 + 8 + 2 Mpix 64 + 8 + 2 Mpix 64 + 13 + 5 Mpix aparat (przód) 32 Mpix 16 Mpix 16 Mpix 44 Mpix 20 Mpix akumulator 4500 mAh 5000 mAh 5000 mAh 4000 mAh 5000 mAh 5G TAK TAK TAK TAK TAK NFC TAK TAK TAK NIE TAK USB USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C microSD TAK NIE NIE TAK NIE dual SIM TAK NIE TAK TAK TAK 3.5 mm jack audio TAK NIE NIE NIE NIE głośniki stereo mono stereo mono stereo biometria pod ekranem prawy bok pod ekranem pod ekranem prawy bok wymiary 159,9 x 75,1 x 8,4 mm 168,07 x 75,53 x 8,89 mm 162,9 x 75,8 x 9 mm mm 159,7 x 73,9 x 7,3 mm mm 165,1 x 76,4 x 9,3 mm mm waga 180 g 202 g 199,8 g 176 g 216 g norma odporności IP67 IP52 BRAK BRAK BRAK cena 1999 złotych 1999 złotych 1899 złotych 1799 złotych 1989 złotych oferta Media Expert *klik* *klik* *klik* *klik* *klik*

Wybierając smartfon do 2000 złotych otrzymamy już naprawdę świetne urządzenie, które nie odstajaje w naprawdę dużym stopniu od modeli z najwyższej półki. Oczywiście musimy pamiętać, że producenci stosują kompromisy, ale zazwyczaj nie są to ogromne braki.

Warto zwrócić uwagę, że większość dostępnych smartfonów w tym przedziale cenowym zapewni zadowalającą specyfikację na najbliższe lata. W końcu wyposażone są one w wydajne procesory, dobre aparaty i zestaw przydatnych funkcji. Należy docenić, że standardem często są akumulatory o pojemności między 4000 a 5000 mAh, co zapowiada długi czas pracy na jednym ładowaniu. Ponadto, otrzymujemy już łączność 5G, która będzie coraz powszechniejsza.

Który smartfon w tym budżecie przypadł wam do gustu najbardziej? A może wybór padłby na zupełnie inny model? Dajcie znać w komentarzach!