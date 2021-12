Najmocniejsza Motorola w historii już dostępna w Polsce. I to w jakiej cenie!

Przez długi czas narzekaliśmy, że Motorola ma w ofercie same budżetowe i średniopółkowe smartfony, a ze świecą szukać w jej portfolio czegoś dla bardziej wymagających użytkowników. Moto G100 była pierwszym takim modelem od dawna, a teraz do sprzedaży trafia kolejny – tak mocnej Motki jeszcze w Polsce nie było!

Motorola Moto G200 dostępna w Polsce. I to w jakiej cenie!

Wydajność niewątpliwie jest najmocniejszą stroną tego smartfona. Na jego pokładzie znajduje się ultrawydajny procesor Qualcomm Snapdragon 888+, który zapewnia wsparcie dla obsługi sieci 5G i superszybkiego WiFi 6E, a także oferuje funkcję Snapdragon Elite Gaming, dzięki której granie na urządzeniu jest czystą przyjemnością (i jest tak samo wygodne oraz wciągające jak na komputerze).

źródło: Motorola

Ponadto najnowsza Motka oferuje również 8 GB RAM LPDDR5 i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1, więc praca z wieloma aplikacjami naraz nie będzie jej straszna, a do tego pliki powinny bardzo szybko się wczytywać i otwierać oraz zapisywać.

Takie zaplecze przyda się szczególnie podczas korzystania z funkcji Ready For, którą oferuje również Moto G100. Pozwala ona połączyć smartfon z telewizorem lub monitorem bezprzewodowo albo przewodowo i korzystać ze wszystkich programów na większym ekranie. Interfejs inteligentnie dopasowuje się do większego wyświetlacza.

Ponadto producent zapowiedział funkcję Ready For PC, dzięki której można połączyć smartfon z komputerem i dzięki temu korzystać z mobilnych aplikacji na PC, przenosić szybko pliki pomiędzy urządzeniami oraz sprawdzać i odpowiadać na powiadomienia z poziomu komputera. Co więcej, Motka może też pełnić rolę kamery internetowej.

Wysoka wydajność i wielozadaniowość to nie jedyne mocne strony Motoroli Moto G200. Smartfon oferuje bowiem również wyświetlacz (IPS TFT LCD) o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości Full HD+ 2460×1080 pikseli, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością aż 144 Hz. Korzystanie z niego będzie zatem niezwykle efektowne i przyjemne.

Ponadto Motorola Moto G200 ma na pokładzie akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą nawet 33 W, a także aparaty o rozdzielczości 108 Mpix i z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle oraz 16 Mpix na przodzie.

źródło: Motorola

Oczywiście na liście parametrów tego smartfona nie zabrakło też czytnika linii papilarnych, modułu NFC i dual SIM, a do tego Motorola podkreśla, że o wysoką jakość dźwięku dba technologia Dolby Atmos. Całość ma wymiary 168,07×75,53×8,89 mm, waży 202 gramów i jest odporna na przypadkowe, lekkie zachlapania (IP52). Urządzenie fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 11.

Cena Moto G200 zwala z nóg

Wydawać by się mogło, że tak wyposażony smartfon musi kosztować przynajmniej ~3000 złotych, w końcu został wyposażony w ultrawydajny procesor Qualcomm Snapdragon 888+. Tymczasem oficjalna cena Motoroli Moto G200 to 1999 złotych – to z miejsca skazuje nową Motkę na sukces.

Smartfon jest już dostępny w sprzedaży m.in. w sklepie Media Expert w kolorach grafitowym i zielonym. Jednocześnie producent informuje, że jeszcze w grudniu pojawi się w ofercie sieci Plus.