Szukamy najlepszego smartfona do 2500 złotych

Mija kolejny tydzień, a wraz z nim powraca odwieczne pytanie – co kupić? Podczas gdy skrupulatnie wpisywałem do tabelki dane konkretnych telefonów, uderzyła mi do głowy jedna refleksja. Mając do dyspozycji 2500 złotych, jesteśmy w stanie zaopatrzyć się w naprawdę świetne urządzenie. Problem zaczyna się wtedy, gdy szukamy wszystkich zalet flagowca, w tym ograniczonym budżecie.

realme GT 12/256GB 5G

Ekran AMOLED, odświeżanie 120 Hz, a do tego Snapdragon 888 5G, wsparty przez 12 GB pamięci RAM? I to wszystko w cenie 2499 złotych? Brzmi zbyt pięknie lub coś tu musi być nie tak – takie myśli pojawiają się w głowie, prawda?

Okazuje się, że niepotrzebnie. realme GT dostarcza praktycznie wszystko to, o czym użytkownik smartfonu może marzyć w 2021 roku. Dostęp do 5G, całkiem kompetentny aparat, z głównym 64 Mpix, a także dość pokaźne 256 GB pamięci wewnętrznej. Niestety – bez możliwości rozszerzenia dodatkową kartą pamięci.

8.5 Ocena

Prawda jest jednak taka, że tak dobrymi urządzeniami, realme skupia na sobie uwagę coraz większej liczby klientów. Trudno do modelu GT przyczepić się o cokolwiek konkretnego – nawet pojawia się gniazdo 3,5 mm jack audio, od którego osobiście już się odzwyczaiłem.

Główną wadą będzie tutaj brak jakiegokolwiek certyfikatu odporności – a w zestawieniu znajdziemy tańsze urządzenia, które są w stanie się nimi pochwalić. W zakładanej przez nas kwocie, trudno będzie zaproponować lepszego kandydata.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, Andrzej skrupulatnie przetestował ten smartfon już w czerwcu.

realme GT 12/256GB 5G w Media Expert

realme GT 5G

Motorola Edge 20

Trudny kandydat się wylosował, oj trudny. Motorola Edge 20 ma dość wyrównane szanse w starciu z realme GT 12/256. Kompetencje obu urządzeń są tak wysokie, że wybór będzie zależeć jedynie od detali oraz konkretnych preferencji klienta.

Mocny, główny aparat 108 Mpix oraz wielki, 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 144 Hz, wybijają się tutaj najbardziej z całego zestawienia. Rozczarowująca może być za to pamięć – jedynie 8 GB RAM oraz 128 GB wewnętrznej, bez możliwości jakiejkolwiek rozbudowy.

Malutkim minusem może być głośnik mono, lecz wszystko inne – jest na miejscu. Solidny Snapdragon 778G, wsparcie dla technologii 5G oraz podstawowy, ale jednak, certyfikat IP52. Nawet brak wejścia słuchawkowego można przełknąć, gdy zwrócimy uwagę na cenę tego wynalazku.

2299 złotych, czyli aż dwie stówki taniej niż realme GT! Czy więcej pamięci, nieco lepsza bateria oraz flagowy procesor, są warte banknotu z Zygmuntem Starym? Dla mnie tak, lecz o tym, co kupić, decydujecie ostatecznie Wy!

Motorola Edge 20 w Media Expert

Motorola Edge 20

OnePlus Nord 2 12/256GB

Chciałoby się rzec – smoków tutaj nie ma. OnePlus Nord 2 nie pochwali się Snapdragonem, lecz to nie przesądza o jego porażce. W dość solidnej cenie – 2349 złotych – otrzymujemy smartfon godny stawać w szranki nawet z realme GT, oczywiście w niektórych miejscach.

12 GB pamięci RAM oraz 256 GB wbudowanego inwentarza, to przede wszystkim główne pola, na jakich OnePlus Nord 2 jest konkurencyjny. Dodajmy do tego dość solidny główny aparat – 50 Mpix – oraz wytrzymałą baterię, z 4500 mAh ładunku na pokładzie.

9 Ocena

Choć bez certyfikatów, telefon jest to dość imponujący. Ekran AMOLED Full HD + z nietypowym odświeżaniem 90 Hz, a także wsparcie dla 5G jak najbardziej imponuje.

Gdybym miał dość ciasny budżet, to byłby z pewnością jeden z moich faworytów. Mateusz był w recenzji zachwycony, dlatego też odsyłam do niego po jeszcze więcej szczegółów.

OnePlus Nord 2

Apple iPhone SE 2020

W kontekście urządzeń firmy Apple, 2500 złotych to wręcz drobniaki. Dlatego też trudno zaproponować w tej kategorii cenowej cokolwiek innego niż zeszłoroczny iPhone SE. Problemów jest jednak mnóstwo. Jeżeli tylko spojrzymy na resztę smartfonów w podobnej cenie, iPhone SE wypada w porównaniach okrutnie blado.

3 GB pamięci RAM, 12 Mpix w głównym aparacie, malutki ekran LCD – gdzie nie spojrzymy w tabelkę, to braki. I – tak – z racji tego, że jest to urządzenie funkcjonujące w nieco innym ekosystemie, można mu naprawdę wiele wybaczyć.

8 Ocena

Przede wszystkim jednak, zeszłoroczny iPhone SE nie wspiera sieci 5G. W momencie, gdy standard ten rozwija się w zatrważającym tempie, trudno przymknąć oko na to niedopatrzenie. Zwłaszcza, że mnóstwo smartfonów opartych na Androidzie, jest już w stanie zaoferować 5G w tym progu cenowym (a nawet w tańszych modelach!).

Jeżeli ktoś pragnie mieć urządzenie Apple, i tak raczej podjął już decyzję. Jeżeli idziemy już jednak w tę stronę, zdecydowanie odpuściłbym iPhone’a SE, odkładając więcej gotówki na jeden z flagowych modeli. Wiem, łatwo powiedzieć – ale warto spróbować.

Gdybyście chcieli poczytać o zeszłorocznym iPhone SE nieco więcej, Kasia ponad rok temu przygotowała solidną recenzję.

Apple iPhone SE 2020 w Media Expert

Apple iPhone SE 2020

Sony Xperia 5

Ciekawostka – Sony Xperia 5 to jedyny smartfon w zestawieniu, który oferuje rozszerzenie pamięci poprzez kartę microSD. Nie dzieje się też tak bez przyczyny! Xperia 5 to urządzenie, które imponowało swoimi fotograficznymi możliwościami w 2019 roku. Z wbudowanymi 128 GB wewnętrznej pamięci, zdjęcia miałyby kiedyś swój koniec. Wtedy jednak, producent życzył sobie za to urządzenie aż 3499 złotych.

Teraz jednak cena ta spadła do 2499 złotych, kwalifikując Xperię 5 do dzisiejszego zestawienia. Czy jakość fotografii porównywalna do tej z iPhone’a 11 jest warta aż takiej inwestycji?

Zdecydowanie warto się przyjrzeć temu urządzeniu, zwłaszcza iż pozostałe parametry również nie odstają aż tak bardzo od reszty stawki. Ekran OLED, 6 GB RAM i całkiem niezły Snapdragon 855 sprawiają, że sprzęt Sony wygląda całkiem przyzwoicie na tle takiego iPhone SE z zeszłego roku.

Tylko niestety – tutaj także nie spotkamy technologii 5G. Jest to też drugi najdroższy smartfon w zestawieniu. Dlatego też przed zakupem, przeczytałbym recenzję Tomka, jeszcze raz spojrzał na cenę, a potem bym się z tym przespał. Tak na spokojnie, rzecz jasna.

Sony Xperia 5

Jak zawsze – tabelka

Zgodnie z panującym zwyczajem, zapraszam Was do szczegółowej tabelki, opisującej parametry prezentowanych urządzeń.

Co tu dużo mówić – każde z urządzeń przoduje w kilku kategoriach, utrudniając wybór tym najmniej zdecydowanym. Jeżeli jednak potrzebujecie więcej informacji, tabela stoi otworem i powinna Wam się przydać w podjęciu decyzji:

model realme GT 12/256GB 5G Apple iPhone SE 2020 128 GB Motorola Edge 20 Sony Xperia 5 OnePlus Nord 2 12/256GB ekran 6,43 cala, AMOLED, FHD+, 120 Hz 4,7 cala, 1334 x 750px, LCD 6,7 cala, OLED, FHD+, 144 Hz 6,1 cala, OLED 6,43 cala, AMOLED, FHD+, 90 Hz procesor Snapdragon 888 5G Apple A13 Snapdragon 778G 5G Snapdragon 855 MediaTek Dimensity 1200-AI GPU Adreno 660 Apple GPU Adreno 642L Adreno 640 Mali-G77 MC9 RAM 12 GB 3 GB 8 GB 6 GB 12 GB pamięć 256 GB 128 GB 128 GB 128 GB 256 GB system Android 11 iOS 13 Android 11 Android 9 Android 11 aparat 64 + 8 + 2 Mpix 12 Mpix 108 + 8 + 16 Mpix 12 + 12 + 12 Mpix 50 + 8 + 2 Mpix kamerka 16 Mpix 7 Mpix 32 Mpix 8 Mpix 32 Mpix bateria 4500 mAh 1821 mAh 4000 mAh 3140 mAh 4500 mAh 5G TAK NIE TAK NIE TAK NFC TAK TAK TAK TAK TAK USB USB-C Lightning USB-C USB-C USB-C microSD NIE NIE NIE TAK NIE dual SIM TAK TAK TAK TAK TAK 3.5 mm jack audio TAK NIE NIE NIE TAK głośniki stereo stereo mono stereo stereo biometria pod ekranem pod ekranem prawy bok prawy bok pod ekranem wymiary 158.5 x 73.3 x 9.1 mm 138,4 x 67,3 x 7,3 mm 163 x 76 x 7 mm 158 x 68 x 8.2 mm 158.9 x 73.2 x 8.3 mm waga 186 g 148 g 163 g 164 g 189 g norma odporności BRAK IP67 IP52 IP65/IP68 BRAK cena na wolnym rynku 2499 złotych 2399 złotych 2299 złotych 2499 złotych 2349 złotych oferta Media Expert *klik* *klik* *klik* n/d n/d Co kupić? – propozycje smartfonów do 2500 złotych

Smartfon do 2500 złotych – co kupić?

Przyznam, że jestem osobą, która raczej nie znosi kompromisów. Dlatego też wybranie telefonu w tej odsłonie co kupić, było dla mnie okropnie trudnym zadaniem.

Jak już napisałem wcześniej, realme GT 5G to obecnie mój zdecydowany faworyt. Prędkość idzie tutaj w parze z niezłą ceną oraz jakością, która może zadowolić nawet najbardziej wybrednych fanów technologii.

Gdyby jednak mój budżet był nieco bardziej ograniczony, skłaniałbym się ku OnePlus Nord 2. Tak jak realme GT 5G, urzadzenie oferuje mnóstwo pamięci, a także ekran AMOLED z odświeżaniem wyższym niż klasyczne 60 Hz. Za oszczędzone 150 złotych można kupić jakieś niezłe słuchawki, mając do dyspozycji wejście 3,5 mm jack audio.

Co jednak w zestawieniu dziwi najbardziej – dalej za taką cenę można znaleźć urządzenia niewspierające 5G. Ale coś czuję, że już niedługo.