Jaki smartfon wybrać do 1500 złotych?

Czas odpowiedzieć na nasze cotygodniowe pytanie „co kupić?”. Tym razem na warsztat bierzemy smartfony w budżecie do 1500 złotych. Sklepowe półki wręcz uginają się od średniaków, spełniających te wymogi cenowe, ale jakim modelom warto poświęcić szczególną uwagę?

Stawkę otwiera Redmi Note 10 Pro. Model kontynuuje dobrą passę swoich poprzedników i oferuje bardzo przyzwoite parametry w przystępnej cenie. Na uwagę zasługuje wszystkim wyświetlacz – wykonany w technologii AMOLED panel o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Skoro już przy ekranie jesteśmy to dodam, że ma przekątną 6,67″ i rozdzielczość 2400 x 1080.

8.9 Ocena

Za obliczenia odpowiedzialny jest procesor Qualcomm Snapdragon 732G wsparty przez 6 GB RAM, który z powodzeniem poradzi sobie z codziennymi zadaniami. Wszystko uzupełnione przez niezły zestaw aparatów i parę drobnostek, jak port podczerwieni czy 3,5-milimetrowe gniazdo jack.

Przy zakupie trzeba mieć z tyłu głowy przede wszystkim brak 5G, brak certyfikatów IP wodo- i pyłoszczelności oraz fakt, że… delikatnie rzecz ujmując, nie każdy uwielbia MIUI.

Redmi Note 10 Pro (fot. Tabletowo.pl)

Dosyć interesującą propozycją w tej półce cenowej wydaje się być OnePlus Nord CE w wariancie 8/128. Ponownie mamy do czynienia z ekranem AMOLED o rozdzielczości FHD+, choć tym razem o częstotliwości odświeżania 90 Hz i przekątnej 6,43″.

Sercem przedstawiciela Północy jest procesor Qualcomm Snapdragon 750G w kooperacji z 8 GB pamięci RAM. No, chyba że dorzucicie jeszcze 300 złotych – wtedy pojemność RAM-u wzrośnie do 12 GB, a przy okazji dwukrotnie zwiększy się pamięć wewnętrzna (ze 128 GB do 256 GB).

7.9 Ocena

Tym razem nie zabrakło 5G, co oczywiście nie oznacza, że urządzenie jest pozbawione wad – szczegółowe omówienie urządzenia znajdziecie w podlinkowanej recenzji. Problematyczny może się jednak chociażby brak certyfikatów wodoszczelności, który jest zmorą tego zestawienia.

Warto jeszcze nadmienić, że w tej cenie całkiem interesująco prezentuje się również… „zwykły” OnePlus Nord.

OnePlus Nord CE 5G (fot. Tabletowo.pl)

W związku z korzystnymi promocjami na realme GT Master Edition, nie mogłem sobie odmówić umieszczenia tego modelu w zestawieniu. Interesujące wykończenie tylko przyciąga uwagę, bo później wcale nie jest gorzej.

Wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,43″ i odświeżaniu 120 Hz, Snapdragon 778G 5G i 6 GB pamięci RAM. A na deser technologia łączności, którą zdradza nam już nazwa procesora – 5G. Trzeba mówić coś więcej?

8.4 Ocena

Niestety, trochę trzeba – największym mankamentem, o którym nie można zapomnieć, jest całkowity brak odporności na wodę czy zachlapania. Nawet, jeśli zdecydujecie się na wersją bez plecków z wegańskiej skóry.

realme GT Master Edition (fot. Tabletowo.pl)

Pod koniec zestawienia raz jeszcze zwrócimy się w kierunku Xiaomi, a konkretniej – w stronę jeszcze świeżego modelu Xiaomi Mi 10T Lite. Jeśli jest wśród Was ktoś, kogo AMOLED nie przekonuje – oto propozycja dla niego, bowiem ten model wyposażony jest w panel IPS o przekątnej 6.67″ i rozdzielczości 2340 x 1080.

Za obliczenia odpowiada przywołany już Qualcomm Snapdragon 750G, choć tym razem ramię w ramię z procesorem stoi 6 GB pamięci RAM. Potencjalnie kuszące okazać się może wsparcie dla 5G, port dla podczerwieni lub… cena.

W związku z możliwością poszerzenia pamięci wbudowanej z pomocą karty microSD, proponuję najtańszy wariant – ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby trochę dorzucić i zwiększyć pamięć wewnętrzną z 64 GB na 128 GB.

Kwota, jaką trzeba zapłacić za smartfon, jest nieco niższa niż w przypadku pozostałych propozycji. Niestety, jeszcze nie mieliśmy okazji przetestować tego modelu, więc nie mogę odesłać Was do jego recenzji.

Xiaomi Mi 10T Lite (źródło: @Xiaomi)

Czas na standardową tabelkę

Zgodnie ze zwyczajem, podrzucam „standardową tabelkę”, w której możecie wygodnie porównać parametry proponowanych urządzeń. Oczywiście zachęcam również do zapoznania się z pełnymi recenzjami (w tym przypadku 3 z 4 modeli), które znajdziecie na Tabletowo.pl.

model Redmi Note 10 Pro OnePlus Nord CE 5G (6/128 GB) realme GT Master Edition Xiaomi Mi 10T Lite ekran 6,67 cala, AMOLED, FullHD+, 120 Hz 6,43 cala, AMOLED, FullHD+, 90 Hz 6,43 cala, Super AMOLED, FullHD+, 120 Hz 6,67 cala, IPS, FullHD+, 120 Hz procesor Snapdragon 732G Snapdragon 750G Snapdragon 778G 5G Snapdragon 750G GPU Adreno 618 Adreno 619 Adreno 642L Adreno 619 RAM 6 GB 8 GB 6 GB 6 GB pamięć 128 GB 128 GB 128 GB 64 GB (lub 128 GB) system Android 11 Android 11 Android 11 Android 10 aparat 108 + 8 + 2 Mpix 64 + 8 + 2 Mpix 64 + 8 + 2 Mpix 64 + 8 + 2 + 2 Mpix kamerka 16 Mpix 16 Mpix 32 Mpix 16 Mpix bateria 5020 mAh 4500 mAh 4300 mAh 4820 mAh 5G nie tak tak tak NFC tak tak tak tak USB USB typu C USB typu C USB typu C USB typu C microSD tak nie nie tak dual SIM tak tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak tak głośniki stereo mono mono mono biometria na prawej krawędzi pod ekranem pod ekranem na prawej krawędzi wymiary 164 x 76,5 x 8,1 mm 159,2 x 73,5 x 7,9 mm 159,2 x 73,5 x 8,0/8,7 mm (czarny, biały/szary) 165,4 x 76,8 x 9,3 mm waga 193 g 170 gramów 174/180 g (czarny, biały/szary) 214,5 g norma odporności IP53 brak brak brak cena na wolnym rynku 1499 złotych 1499 złotych 1399 złotych 1159 złotych (1299 złotych wariant 6/128) oferta Media Expert *klik* n/d *klik* *klik*

Jaki smartfon do 1500 złotych wybrać? Jak zwykle – jednoznacznej odpowiedzi nie ma

Moim zdaniem budżet rzędu mniej więcej 1500 złotych to jeden z najtrudniejszych segmentów, jeśli chodzi o smartfonowe porady zakupowe. Kwota jest na tyle wysoka, że konsument może z czystym sumieniem stawiać urządzeniu wysokie wymagania, a jednocześnie zbyt niska, żeby sięgnąć po prawdziwe bezkompromisowe modele.

Podobnymi przemyśleniami podzielił się z Wami Mariusz we wpisie sprzed trzech tygodni, w którym przyglądaliśmy się nieco droższym urządzeniom, bo kosztującym 1700 złotych.

Jeśli jesteście w stanie nieco naciągnąć budżet, to polecam przyjrzenie się propozycjom Mariusza. Przywołane tam POCO F3 i Samsung Galaxy M52 wręcz otarły się o to zestawienie – aktualnie oba modele są wycenione 1599 złotych.

Alternatywnie pomyślałbym o polowaniu na jeszcze trochę droższego Samsunga Galaxy A52s w promocyjnej cenie, ale… to temat na rozważania innego wpisu ;).