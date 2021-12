The A500 Mini – wielki powrót Amigi

„Atarowca, wal z gumowca!” – tak głosiła wielka maksyma, do której powrócimy, gdy tylko położymy swoje łapki na The A500 Mini. Po długiej ciszy na rynku miniaturowych konsol, zdecydowanie przyda się takie odświeżenie.

Nowy – stary komputer

The A500 Mini to miniaturowa wersja kultowego komputera w Polsce wczesnych lat 90. Sprzęt miał swoją oryginalną premierę w 1987 roku, goszcząc w domach wielu graczy na długo przed pecetami oraz konsolami PlayStation. Choć sam nigdy nie zetknąłem się z Amigą na własne oczy, do dziś wielu darzy ją ogromnym sentymentem. Są nawet tacy śmiałkowie, którzy nawet w 2021 roku, tworzą nowe gry oraz pokazy demonstracyjne na system.

The A500 Mini będzie jednak zabawką dla pasjonatów. Jej planowana cena to 599 złotych. Pojawi się w sklepach 25 marca 2022 roku, a w zestawie znajdzie się licencjonowana, 2-przyciskowa mysz, a także 8-przyciskowy kontroler do gier. Urządzenie będzie zawierało 25 kultowych gier, dlatego rzućmy okiem na ich pełną listę:

Alien Breed 3D

Alien Breed Special Edition

Another World

Arcade Pool

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

California Games

Dragon’s Breath

F-16 Combat Pilot

Kick Off 2

Lost Patrol

Paradroid 90

Pinball Dreams

Project X

Qwak

Simon the Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

Stunt Car Racer

Super Cars II

The Chaos Engine

The Sentinel

Titus Fox

Worms: The Director’s Cut

Zool: Ninja Of The 'nth Dimension

6.5 Ocena

Amiga A500 Mini, czyli pełna dowolność

Jeżeli Waszej ulubionej gry nie ma na liście – nic nie szkodzi. Mając kopię zapasową swoich klasyków na pendrive, możecie zagrać w nie na miniaturowej Amiga A500 za pomocą funkcji WHDLoad. Konfiguracja klawiszy, wyświetlania, jak i całego systemu – wszystko to będzie dostępne dla użytkowników Amiga The A500 Mini.

Tylko właśnie… ta cena. Czy 599 złotych to nie jest za dużo, nawet jak na tak nostalgiczny powrót? Jestem bardzo ciekawy wyników sprzedaży – nawet tak pożądane miniaturki Nintendo, czyli NES oraz SNES Mini, kosztowały nieco mniej.

Dla fanatyków Amigi – zakup obowiązkowy! Reszta raczej może sobie odpuścić, uruchamiając emulatory tego klasycznego systemu.