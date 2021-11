Jaki smartfon do 1000 złotych kupić? Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta…

Znalezienie dobrego smartfona w cenie nieprzekraczającej tysiąca złotych nie jest łatwe. Z jednej strony, wybór urządzeń jest spory, ale wszystkie z nich są do siebie dość mocno zbliżone. Z drugiej strony, w tej cenie trudno o specyfikację, która wytrzyma kilka lat użytkowania i nie zestarzeje się zbyt szybko. Sprawdźmy, co ciekawego można znaleźć w tym pułapie cenowym.

realme 8

Pierwszą moją propozycją jest realme 8, który nie tylko świetnie wygląda, ale oferuje dobrą specyfikację za niewielką cenę. W jego danych technicznych najbardziej przykuwa uwagę obecność czterech aparatów, spośród których główny obiektyw oferuje rozdzielczość 64 Mpix.

Zwraca na siebie uwagę również wyświetlacz wykonany w technologii Super AMOLED. Ma on przekątną 6,4 cala i rozdzielczość 1080 x 2400 pikseli. Pod ekranem umieszczono czytnik linii papilarnych, służący do odblokowywania urządzenia.

Za wydajność urządzenia odpowiedzialny jest procesor MediaTek Helio G95, wsparty przez 8 GB RAM. Do dyspozycji użytkownika oddano 128 GB pamięci wbudowanej, które można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Do pełni szczęścia brakuje wyłącznie głośników stereo oraz normy odporności na wodę i pył.

Można się również przyczepić do braku 5G, lecz na rynku dostępna jest wersja obsługująca sieć piątej generacji. Różni się ona kilkoma szczegółami w specyfikacji, lecz jest równie interesującym urządzeniem, co opisywana wersja LTE. Po więcej szczegółów na temat realme 8 5G zapraszam do recenzji autorstwa Konrada.

realme 8 / fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Xiaomi Redmi 10

Na nieco uwagi bez wątpienia zasługuje również Xiaomi Redmi 10. Smartfon został wyposażony w wyświetlacz IPS o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu za poziomie 90 Hz. Wyposażono go także w procesor Helio G88 oraz, niestety, zaledwie 4 GB RAM.

Urządzenie ma cztery obiektywy z tyłu – główny 50 Mpix oraz trzy wspomagające, 8 Mpix ultraszerokokątny, 2 Mpix obiektyw makro i 2 Mpix czujnik głębi. Z przodu urządzenia natomiast znalazła się kamerka o rozdzielczości 8 Megapikseli.

Jest to jedyny smartfon w tym zestawieniu oferujący głośniki stereo, a przy okazji jeden z dwóch z ekranem odświeżanym w więcej niż 60 Hz. Niemniej jednak, zalewie 4 GB RAM może okazać się niewystarczające, a nakładka MIUI, cóż, nie potrafi przekonać do siebie każdego.

Vivo Y70

Smartfon ten, choć najstarszy w całym zestawieniu, wciąż może być niezłą propozycją do 1000 złotych. Zdecydowałem się na umieszczenie go w tym porównaniu m.in. z racji zastosowania procesora Qualcomm Snapdragon 665, oferującego zbliżoną wydajność do MediaTek Helio G88, który znalazł się w Xiaomi Redmi 10. Oprócz tego, smartfon wyposażono w 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane.

Na froncie urządzenia znalazł się ekran AMOLED o przekątnej 6,44”, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 60 Hz. Umieszczono pod nim czytnik linii papilarnych, służący do odblokowywania urządzenia. U góry wyświetlacza znalazło się wycięcie na 16-Megapikselową kamerkę do selfie.

Z tyłu natomiast producent umieścił zestaw trzech aparatów, składający się z obiektywu głównego, makro i czujnika głębi o rozdzielczościach, odpowiednio, 48, 2 i 2 Mpix.

Urządzenie pojawiło się na rynku z Androidem 10, lecz otrzymało aktualizację do Androida 11. Jest on okraszony nakładką Funtouch OS 11, która moim zdaniem jest znacznie przyjemniejsza w użytkowaniu niż wspomniane wcześniej MIUI.

Niestety, vivo Y70 został wyposażony w najmniejszą baterię z tego zestawienia. Ma ona jedynie 4100 mAh, co z pewnością może dać się we znaki podczas bardziej intensywnego korzystania z urządzenia.

Motorola moto g50

Motorola moto g50 to jeden z tańszych smartfonów z 5G na rynku. Procesor Snapdragon 480 5G oferuje odpowiedni modem, lecz jego wydajność może być niewystarczająca dla wszystkich. W urządzeniu znalazły się zaledwie cztery gigabajty RAM, co jeszcze bardziej może podkreślić przeciętną moc obliczeniową urządzenia. Jest to dobry wybór dla osób, które poszukują taniego smartfona z łącznością 5G.

Na froncie moto g50 znalazł się wyświetlacz IPS o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości HD+ i odświeżaniu 90 Hz. Umieszczono tam również 13 Mpix kamerkę do selfie.

Z tyłu urządzenia natomiast pojawił się zestaw trzech aparatów, składający się z obiektywów o rozdzielczościach 48, 5 i 2 Mpix. Na pleckach urządzenia umieszczono również skaner odcisków palców.

motorola moto g50 fot. Tabletowo.pl

vivo Y33s

Ostatnim urządzeniem w tej półce cenowej, nad którym chciałbym się pochylić, będzie vivo Y33s. Jest to smartfon z ekranem IPS 6,58 cala Full HD+ napędzany procesorem MediaTek Helio G80. 8 GB RAM i 128 GB pamięci flash powinno zdecydowanie wystarczyć do większości zastosowań.

Do robienia zdjęć przeznaczono trzy obiektywy 50, 2 oraz 2 Mpix umieszczone na tyle urządzenia oraz kamerkę do selfie o rozdzielczości 16 Mpix.

vivo Y33s, podobnie jak model Y70, został wyposażony w nakładkę Funtouch OS 11, nieco upiększającą Androida 11. Świetnie zgrywa się ona z wariantami kolorystycznymi smartfona, ponieważ może być zarówno nieco bardziej stonowana, niczym czarna wersja urządzenia, jak również odrobinę bardziej cukierkowa i kolorowa, tak jak wariant niebieski nazwany Midday Dream.

Vivo Y33s (źródło: Vivo)

Wszystkie dane dotyczące specyfikacji omawianych smartfonów możecie sprawdzić w poniższej tabelce.

Model realme 8 Xiaomi Redmi 10 vivo Y70 Motorola moto g50 vivo Y33s Ekran Super AMOLED, 6,4”, 1080 x 2400, 60 Hz IPS, 6,5”, 1080 x 2400, 90 Hz AMOLED, 6,44”, 1080 x 2400, 60 Hz IPS, 6,5”, 720 x 1600, 90 Hz IPS, 6,58”, 1080 x 2408, 60 Hz CPU Helio G95 Helio G88 Snapdragon 665 Snapdragon 480 5G Helio G80 GPU Mali-G76 MC4 Mali-G52 MC2 Adreno 610 Adreno 619 Mali-G52 MC2 RAM 8 GB 4 GB 8 GB 4 GB 8 GB Pamięć flash 128 GB 128 GB 128 GB 64 GB 128 GB System Android 11 Android 11 Android 10 (dostępna aktualizacja do Androida 11) Android 11 Android 11 Aparat 64 + 8 + 2 + 2 Mpix 50 + 8 + 2 + 2 Mpix 48 + 2 + 2 Mpix 48 + 5 + 2 Mpix 50 + 2 + 2 Mpix Kamerka selfie 16 Mpix 8 Mpix 16 Mpix 13 Mpix 16 Mpix Bateria 5000 mAh 5000 mAh 4100 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5G Nie Nie Nie Tak Nie NFC Tak Tak Tak Tak Tak USB USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C microSD Tak Tak Tak Tak Tak Dual SIM Tak Tak Tak Hybrydowy Tak Wyjście słuchawkowe 3.5mm Tak Tak Tak Tak Tak Głośniki Mono Stereo Mono Mono Mono Biometria Pod ekranem W klawiszu blokady Pod ekranem Z tyłu W klawiszu blokady Wymiary 160,6 x 73,9 x 8 mm 162 x 75,5 x 8,9 mm 161 x 74,1 x 7,8 mm 164,9 x 74,9 x 9 mm 164,3 x 76,1 x 8 mm Waga 177 g 181 g 171 g 192 g 182 g Norma odporności Brak Brak Brak Brak Brak Cena 999 złotych* 999 złotych 999 złotych 899 złotych 999 złotych Oferta Media Expert Link Link Link Link Link

*W ramach promocji, realme 8 w wersji 8/128 GB był jeszcze wczorajszego wieczoru, gdy pisałem ten tekst, dostępny w sklepie Media Expert w cenie 999 złotych. Jego cena poza promocją wynosi 1149 złotych. Dostępna jest w Polsce również wersja 6/128, której cena regularna wynosi 929 złotych.

Który smartfon do 1000 zł jest najlepszy?

Jak zawsze podkreślamy w poradnikach z serii Co kupić, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który smartfon jest najlepszy. Wszystko zależy od waszych osobistych potrzeb i sposobu użytkowania takiego urządzenia.

Kierując się stosunkiem ceny do jakości, postawiłbym na realme 8 bądź Xiaomi Redmi 10. Z drugiej strony, smartfon Motoroli oferuje łączność 5G oraz niemal całkowicie czystego Androida, choć na polu wydajności pozostawia odrobinę do życzenia.

Który model wybralibyście kierując się swoimi potrzebami? Może wpadło wam w oko coś innego niż moje propozycje? Dajcie znać w komentarzach.