Porównanie: realme 8 pro vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Każdy ciekawy, a czy któryś lepszy?

W ostatnim czasie do testów dostałam dwa smartfony, które cenowo są niebezpiecznie blisko siebie, a i debiutowały na rynku w podobnym czasie. Mowa o modelach, które przez najbliższe tygodnie będą jednymi z najciekawszych przedstawicieli niższej-średniej półki. Mowa o realme 8 pro i Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Na początku musicie wiedzieć, że porównuję realme 8 pro w wersji z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, która kosztuje w Polsce 1299 złotych z Xiaomi Redmi Note 10 Pro w wariancie 6 GB RAM i 128 GB pamięci, za którą przyjdzie nam zapłacić 1399 złotych.

Polowałam co prawda na opcję 6/64 GB, żeby móc porównywać bezpośrednio obok siebie modele, których cena wynosi dokładnie tyle samo (czyli 1299 złotych), ale więcej przestrzeni na dane nam tu nie przeszkadza – cała reszta parametrów, jak i samo działanie, jest identyczne.

Sami zatem widzicie, że zdecydowałam się na porównanie modeli za tą samą kwotę, a nie występujących w tym samym wariancie. Gdybym do porównania wzięła Xiaomi Redmi Note 10 Pro w opcji 8/128 – byłby droższy od realme 8 pro o 200 złotych.

A skoro mamy już wszystkie wątpliwości rozwiane, przejdźmy do rzeczy.

realme 8 pro i Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Porównanie parametrów technicznych

model realme 8 pro Xiaomi Redmi Note 10 Pro ekran Super AMOLED 6,4” 2400×1080 60 Hz Super AMOLED 6,67” 2400×1080 120 Hz procesor Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 732G GPU Adreno 618 Adreno 618 RAM 8 GB 6 GB pamięć 128 GB / UFS 2.1 128 GB / UFS 2.2 system Android 11 z realme UI 2.0 Android 11 z MIUI 12 aparat 108 Mpix f/1.88, ultraszeroki 8 Mpix f/2.25, makro 2 Mpix f/2.4, monochromatyczna 2 Mpix f/2.4 108 Mpix, ultraszeroki 8 Mpix f/2.2, tele-makro, czujnik głębi 2 Mpix f/2.4 kamerka 16 Mpix f/2.45 16 Mpix f/2.45 głośniki mono stereo bateria 4500 mAh / 50 W 5020 mAh / 33 W 5G nie nie NFC tak tak USB typu C typu C microSD tak tak dual SIM tak, niehybrydowy tak, niehybrydowy 3.5 mm jack audio tak tak czytnik linii papilarnych tak, w ekranie tak, na prawej krawędzi wymiary 160,6 x 73,9 x 8,1 mm 164 x 76,5 x 8,1 mm waga 176 g 193 g cena 6/128 – 1199 złotych8/128 – 1299 złotych 8/128 – 1499 złotych6/128 – 1399 złotych6/64 – 1299 złotych oferta Media Expert link link

Co przemawia za realme 8 pro?

20-krotny zoom w aparacie (vs 10-krotny)

ładowanie 50 W (vs 33 W)

czytnik linii papilarnych w ekranie (vs na prawej krawędzi)

niższa waga

niższa cena

Co przemawia za Xiaomi Redmi Note 10 Pro?

ekran o odświeżaniu 120 Hz (vs 60 Hz)

głośniki stereo

akumulator o większej pojemności 5020 mAh (vs 4400 mAh)

nowszy procesor

pamięć UFS 2.2 (vs 2.1)

port podczerwieni

IP52

aparat makro

Co jest podobne?

ekran Super AMOLED

szybkość działania

obecność 3.5 mm jacka audio

USB typu C

zaplecze komunikacyjne, w tym NFC czy Bluetooth 5.0

etui w zestawie z telefonem

Porównanie zdjęć z obu smartfonów

Porównanie fotograficzne obu modeli to ciekawy wątek. Oba mają matrycę główną 108 Mpix, bazującą na Samsung HM2, której wielkość to 1/1.52 cala, a jasność f/1.88. Czy to oznacza, że oba smartfony robią dokładnie takie same zdjęcia? Nic bardziej mylnego – różnica jest, zwłaszcza w odwzorowaniu kolorów, w dodatku niezależnie od tego czy używamy pomocy sztucznej inteligencji, czy też nie. Ale nie od dziś wiadomo, że to w dużej mierze oprogramowanie odpowiada za to, jakie zdjęcia wychodzą finalnie z danego telefonu.

Analizując zdjęcia z obu smartfonów można dostrzec, że te z realme 8 pro mają cieplejsze kolory, a z Redmi Note 10 Pro – zimniejsze, ale i bardziej naturalne, bliższe rzeczywistości, choć, co ciekawe, nie w każdym przypadku.

Fotografując ultraszerokim kątem można zauważyć, że zdjęcia z realme 8 pro mają więcej szumów, a te z Redmi Note 10 Pro są jakby bardziej rozmyte. W obu przypadkach jednak widać spadek szczegółowości względem głównej matrycy.

Jak wspomniałam w recenzji realme 8 pro, 3-krotny zoom, co prawda cyfrowy, daje bardzo dobre rezultaty. Maksymalnie dostępny jest 20-krotny zoom. Redmi Note 10 Pro oferuje natomiast maksymalnie 10-krotny zoom. W obu przypadkach jednak te maksymalne wartości na niewiele się zdają – ich jakość jest bardzo kiepska.

Fotografując w nocy, zdjęcia z trybu nocnego z Xiaomi podobają mi się bardziej, ale tylko z głównego aparatu – wszystko przez to, że tryb nocny nie jest dostępny w ultraszerokim kącie (w realme 8 pro jest, dzięki czemu to właśnie ten model spisuje się lepiej).

Xiaomi Redmi Note 10 Pro z realme 8 pro niewątpliwie wygrywa pod względem jakości zdjęć makro. Zdjęcia mają wyższą rozdzielczość, ale – co ważniejsze – pozwalają ustawić telefon bliżej fotografowanego obiektu, dzięki czemu faktycznie możemy mówić o ładnym makro, w dodatku z efektownym bokeh.

Który smartfon zatem robi lepsze zdjęcia? Oba robią dobre, a w swojej klasie cenowej, nawet bardzo dobre. To, które spodobają Wam się bardziej, to już kwestia typowo indywidualna.

Podsumowanie

Patrząc na parametry techniczne, Xiaomi Redmi Note 10 Pro wygrywa ten pojedynek. Przemawia do mnie przede wszystkim wyświetlacz o wyższej częstotliwości odświeżania (120 Hz vs 60 Hz) i głośniki stereo (reszta to dla mnie poboczne rzeczy). Z drugiej strony mamy natomiast arcyciekawego realme 8 pro, który w cenie o 200 złotych niższej oferuje ekspresowe wręcz ładowanie akumulatora i czytnik linii papilarnych w ekranie.

To, czy warto dopłacać lub lepiej zaoszczędzić, jest już wyłącznie Waszą decyzją. Mam natomiast nadzieję, że niniejszym porównaniem choć trochę ułatwiłam Wam ten wybór.

A zatem… który smartfon wybieracie? Ankietę zostawiam w Waszych rękach: