Najprawdopodobniej nie potrzebujesz lepszego smartfona – Samsung Galaxy M51 (recenzja)

Co potrafią smartfony za około 1500 złotych, które trafiły na rynek w 2020 roku? Zaskakująco wiele, a testowany przeze mnie Samsung Galaxy M51 jest tego koronnym przykładem.

Żal rozstania, czyli o zaletach testów długodystansowych

Otrzymując od producenta sprzęt do recenzji, z reguły mamy na to zaledwie kilka tygodni, najczęściej 2-3. To wystarczający czas, żeby zdążyć z wyrobieniem sobie opinii o większości testowanych urządzeń. W przypadku Samsunga Galaxy M51 było zupełnie inaczej. Z telefonu, z przerwami, korzystałem praktycznie przez 3 miesiące. Przez ten czas zdążyłem nie tylko zapoznać się z jego wadami i zaletami, ale po prostu do niego przywyknąć.

Teraz, gdy moja przygoda z nim powoli dobiega końca, mogę podzielić się z Wami odczuciami na jego temat. Odczuciami, w zdecydowanej większości, na tyle pozytywnymi, że nieco żal mi się z nim rozstawać. Samsung Galaxy M51 to smartfon, który w swojej cenie, jest urządzeniem niemal kompletnym i niezaprzeczalnie wartym zakupu, o ile tylko zaakceptujemy jego mankamenty, które oczywiście są i czasami dają o sobie znać dość mocno.

Dlaczego warto go wybrać? Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze? Co może się nie spodobać? Zapraszam do recenzji, w której znajdziecie odpowiedzi.

Samsung Galaxy M51 w Media Expert

Samsung Galaxy M51 fot. Tabletowo.pl

2020: Samsung przypomina sobie, jak robić tańsze smartfony

O tym, że Samsung potrafi robić świetne flagowce z Androidem, nikogo przekonywać nie trzeba. Serie Galaxy S i Galaxy Note to obiekty westchnień wielu miłośników smartfonów z najwyższej półki. Koreańczycy doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego co roku starają się, by modele te były jak najbardziej intrygujące i przyciągające uwagę wszystkim tym, co obecnie najlepsze na rynku, bez limitu cenowego.

Niestety, w czasach, gdy na rynek trafiały coraz to lepsze flagowce z logo Samsung na obudowie, oferta Koreańczyków dla szukających smartfonów ze średniej i niskiej półki cenowej, nie prezentowała się zbyt ciekawie. Znacznie ciekawsze smartfony sprzedawał Huawei, a polski debiut Xiaomi sprawił, że tańsze modele Samsunga po prostu zniknęły w tłumie.

W 2020 roku firma z Korei Południowej postanowiła odwrócić ten trend i, co bardzo istotne, zrobiła to z sukcesem. Jaskółką zwiastującą wiosnę okazał się Samsung Galaxy M21, który w cenie poniżej 1000 złotych zaoferował ekran Super AMOLED, wysokiej jakości multimedia i mocną baterię. Recenzenci zachwycali się również modelem Galaxy S20 FE, który w znacznie niższej cenie niż pozostałe, flagowe Galaktyki, oferuje niemal to samo.

Równie wiele dobrego można przeczytać o testowanym Galaxy M51, czyli propozycji, której zadaniem jest zaoferować jak najwięcej to możliwe, za rozsądną cenę.

Samsung Galaxy M51 fot. Tabletowo.pl

Samsung Galaxy M51: specyfikacja techniczna, rozpakowanie, pierwsze wrażenia

Model Samsung Galaxy M51 Wymiary 163,9 x 76,3 x 9,5 mm, 213 g Wykończenie wyświetlacz: Gorilla Glass 3+, obudowa: plastik, ramka: plastik Wyświetlacz Super AMOLED Plus, 6,7 cala, Full HD+, 86,7% powierzchni urządzenia System operacyjny Android 10, One UI 2.5 Układ SoC Qualcomm Snapdragon 730G Pamięć RAM 6 GB Pamięć na dane 128 GB + micro SD (gniazdo niewspółdzielone z SIM) Aparat główny 64 Mpix f/1,8, PDAF Aparat ultraszerokokątny 12 Mpix f/2,2 Aparat makro 5 Mpix f/2,4 Aparat pomocniczy 5 Mpix f/2,4 Kamerka do selfie 32 Mpix f/2,0 Łączność bezprzewodowa dual SIM, LTE, WiFi 5, GPS, NFC, Bluetooth 5.0, radio FM Łączność przewodowa USB-C 2.0, wyjście słuchawkowe Zabezpieczenie biometryczne skaner linii papilarnych (wbudowany w przycisk odblokowania) Bateria 7000 mAh, szybkie ładowanie 25 W Zawartość pudełka smartfon, kabel USB-C, ładowarka 25 W, słuchawki, dokumentacja Dostępne kolory czarny, biały Cena (stan na 9.01.2021 r.) 1499 złotych

Przeglądając specyfikację, kluczowymi cechami smartfona wydają się być wyświetlacz Super AMOLED, jeden z najlepszych układów SoC stosowanych w tej półce cenowej, poczwórny aparat i potężna bateria o pojemności aż 7000 mAh. Do średniopółkowego ideału brakuje bardzo niewiele, właściwie tylko głośników stereo. Przydałaby się jeszcze dioda IR do sterowania domowymi multimediami, choć nie jest to priorytet.

Wewnątrz białego pudełka, ozdobionego wizerunkiem smartfona, znajdziemy, poza samym urządzeniem, komplet dokumentacji, zestaw słuchawkowy, szybką ładowarkę oraz kabel USB. Szkoda, że Samsung nie wziął przykładu z chińskiej konkurencji, która w tej cenie często zabezpiecza wyświetlacze folią chroniącą przed rysami czy dodaje silikonowe etui. To niedrogie, a bardzo miłe, a przede wszystkim, przydatne dodatki.

Samsung Galaxy M51, od pierwszych chwil, nieco przytłacza swoją wielkością. Wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala, z wyraźnymi ramkami i bateria o pojemności 7000 mAh zrobiły swoje. Smartfon nie dość, że jest naprawdę duży pod względem wysokości i szerokości, to jeszcze bardzo gruby. Z tego powodu, naprawdę trudno jest się do niego przyzwyczaić, zwłaszcza osobom, które wcześniej korzystały ze sporo mniejszych urządzeń. Początkowo sprawia wrażenie nieporęcznego i niewygodnego w codziennej obsłudze (o sprawnym korzystaniu przy pomocy jednej dłoni można zapomnieć).

To jego największa wada, do której jednak, z biegiem czasu, można przywyknąć.

Samsung Galaxy M51 fot. Tabletowo.pl

Samsung Galaxy M51 fot. Tabletowo.pl

Samsung Galaxy M51 fot. Tabletowo.pl

Samsung Galaxy M51 fot. Tabletowo.pl

Na froncie Galaxy M51, poza wyświetlaczem, producent umieścił kamerkę do selfie (dziurka na środku ekranu) i głośnik do rozmów, niestety, bez funkcji stereo. Na pleckach, logo producenta, niezbędne oznaczenia oraz wyspę skrywającą poczwórny aparat główny i diodę doświetlającą. Z uwagi na imponującą grubość telefonu, wyspa z aparatami praktycznie nie wystaje. Odstaje jedynie bardzo cienka ramka wokół wysepki, chroniąca aparat przed bezpośrednim kontaktem z podłożem.

Na prawym boku urządzenia znalazło się miejsce dla przycisku włączania i odblokowania, w którym zintegrowano skaner linii papilarnych oraz klawiszy regulacji głośności. Na lewym – szufladka na dwie karty SIM oraz kartę microSD. Górna ramka skrywa wyłącznie mikrofon pomocniczy, do usuwania odgłosów otoczenia, a dolna – pojedynczy głośnik, mikrofon, port USB-C, a także wyjście słuchawkowe.

Samsung Galaxy M51 fot. Tabletowo.pl

Użytkowanie codzienne, interfejs, wydajność

Pierwsze uruchomienie Samsunga Galaxy M51 przebiega dokładnie tak, jak w przypadku każdego smartfona z zainstalowanym systemem Android 10 i usługami Google. Sprowadza się do wyrażenia podstawowych zgód, podpięcia konta Google i możliwości przekopiowania danych z dotychczas używanego urządzenia. Producent dorzucił od siebie połączenie z kontem Samsung i możliwość wyboru, które aplikacje Samsunga i Microsoftu mają zostać zainstalowane na etapie konfiguracji.

Następnie użytkownikowi ukazuje się doskonale znany każdemu, kto kiedykolwiek korzystał ze smartfonów produkcji Samsunga, interfejs nakładki One UI. Ta, w wersji 2.5, zawiera wszystko to, czego od systemowej nakładki oczekiwać możemy – bardzo duże możliwości personalizacji, przy jednoczesnym zachowaniu schludności i uporządkowania interfejsu. To bez wątpienia jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza nakładka, jaką obecnie stosują producenci smartfonów z Androidem.

Mimo mnogości funkcji Samsung Galaxy M51 pracuje nad wyraz płynnie, przez co codzienne użytkowanie tego smartfona należy do przyjemności. Owszem, nie znajdziemy tutaj idealnej płynności interfejsu, znanej chociażby z topowych Galaktyk, jednak ktoś, kto nie przesiadał się na M51 bezpośrednio z nowego flagowca, nawet tego nie dostrzeże.

Do sprawności i tego, jak smartfon sprawuje się w codziennym użytkowaniu, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Pojedyncze przycięcia zdarzają się właściwie każdemu smartfonowi z Androidem, a z biegiem czasu łatwo do nich przywyknąć, zwłaszcza, gdy wcale nie są irytujące.

Samsung Galaxy M51 fot. Tabletowo.pl

Przez cały okres testu nie przypominam sobie sytuacji, by aplikacja, z której korzystałem, została nagle zamknięta, czy smartfon wymagał ponownego uruchomienia do dalszej pracy. Na jakość dostarczonego oprogramowania nie mógłbym narzekać, za wyjątkiem jego części odpowiedzialnej za automatyczne ustawianie jasności wyświetlacza. Tej zdarzało się zgłupieć, przez co czasami wpadała w pętlę ciągłego rozjaśniania i ściemniania ekranu. Z biegiem czasu przeszedłem na ręczne sterowanie jasnością, co wyeliminowało problem na dobre.

Samą wydajność Galaxy M51 mogę określić jako w zupełności wystarczającą. Snapdragonowi 730G wystarcza mocy zarówno do płynnej prezentacji interfejsu smartfona, jak i do gier, nawet tych bardziej wymagających. Dostajemy dokładnie to, czego możemy spodziewać się po smartfonie kosztującym około 1500 złotych.

Potwierdzają to wyniki benchmarków:

AnTuTu V8 : 273 927

: 273 927 Geekbench 5 : single core: 535 multi core: 1549

: 3DMark Wild Life: 742

Multimedia, wyświetlacz

Obsługa multimediów to jedna z najważniejszych zalet, z których słyną smartfony Samsunga. Dzieje się tak, przede wszystkim, za sprawą stosowania wyświetlaczy Super AMOLED, zachwycających kontrastem i głębią prezentowanych barw. Nie inaczej jest w przypadku Galaxy M51. Duży wyświetlacz Super AMOLED Plus, w smartfonie za 1500 złotych, naprawdę robi robotę. Dzięki niemu, zarówno przeglądanie zdjęć w serwisach społecznościowych, jak i granie czy oglądanie filmów, to prawdziwa przyjemność.

Galaxy M51 byłby jednym z najlepszych smartfonów do konsumpcji multimediów w ogóle, gdyby tylko producent wyposażył go w głośniki stereo, albo głośnik mono o dobrej jakości. Ten, który tutaj zastosowano, jest co najwyżej przeciętny, wręcz raczej słaby. Z tego względu, pozostaje jednym z najlepszych smartfonów do konsumpcji multimediów, ale tylko w swojej klasie.

Na duży plus zaliczyć mogę również obecność wyjścia audio i dołączonych słuchawek. Te, stosowane przez Samsunga od wielu lat, są po prostu OK. Nie wyróżniają się niczym szczególnym, ale z pewnością od słuchania w nich muzyki nikomu uszy nie odpadną. Dostępne jest również, coraz rzadziej spotykane, radio FM. W dobie serwisów streamingowych to średnio przydatna funkcja, ale zawsze to lepiej, że jest, niż gdyby miało jej nie być.

Samsung Galaxy M51 fot. Tabletowo.pl

Aparat

Nie od dziś wiadomo, że w smartfonach, to nie optyka, a oprogramowanie odgrywa największą rolę w osiąganiu wysokiej jakości zdjęć. Na rynku panuje jednak moda na to, by w smartfonach upychać jak najwięcej aparatów, co rzekomo ma świadczyć o ich fotograficznym zacięciu. W przypadku Galaxy M51, Samsung popłynął z rynkowym trendem, umieszczając aż cztery obiektywy z tyłu urządzenia i jeden na froncie.

Spośród tylnej czwórki, użyteczne pozostają dwa – główny o rozdzielczości 64 megapikseli i ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 megapikseli. Pozostała dwójka to obiektywy pomocnicze, rzekomo przydatne w fotografii makro i do wykrywania głębi. Z przodu – kamerka do selfie o wysokiej rozdzielczości 32 megapikseli.

Niezależnie od tego, czy stosowanie dwóch obiektywów pomocniczych jest zasadne, czy nie, pora przyjrzeć się osiąganym wynikom. Te, na mój gust, są naprawdę bardzo dobre, a w tej półce cenowej, wręcz zaskakujące!

W ciągu dnia, niezależnie od tego, czy korzystamy z obiektywu głównego, ultraszerokokątnego czy przedniej kamerki, osiągniemy zadowalające efekty, które z pewnością będą nadawać się do publikacji w mediach społecznościowych. Oczywiście, im ciemniej, tym trudniej. Gdy światła zaczyna brakować, użyteczny zostaje wyłącznie aparat główny, radzący sobie całkiem nieźle.

Na słowa pochwały zasługuje, przede wszystkim, dostępna w oprogramowaniu Samsunga funkcja Live Focus, odpowiadająca za piękne rozmywanie tła. Działa ona zarówno z tylnym, jak i przednim aparatem. Efekty są, w mojej opinii, imponujące.

Kamerka do selfie, podobnie jak aparat główny, spisuje się naprawdę nieźle, generując obrazki wystarczająco dobre do publikacji na Instagramie czy Facebooku.

Bateria, biometria, jakość połączeń

Najjaśniejszym punktem Samsunga Galaxy M51, zgodnie z zapowiedziami producenta, ma być jego bateria. Olbrzymie ogniwo o pojemności 7000 mAh, istotnie, pozwala sprawić, że o ładowaniu baterii zapomnimy na naprawdę bardzo długo. 10-11 godzin czasu pracy z włączonym ekranem to dla Galaxy M51 chleb powszechni. Łatwo zgadnąć, że przekłada się to na bezproblemowe 2-3 dni pracy na jednym ładowaniu. To idealny smartfon dla długodystansowców, którzy spędzają przed ekranem komórki długie godziny każdego dnia. Świetnie sprawdzi się również w łapaniu Pokemonów w Pokemon Go i innych, podobnych grach.

Należy jednak pamiętać, że za tak mocną baterię, płacimy wysoką cenę w postaci spadku ergonomii wywołanego pękatą konstrukcją smartfona. Cóż, zawsze coś kosztem czegoś.

Tak wielka bateria wymaga też odpowiednio długiego ładowania, które mimo mocy ładowarki (25 W) zajmuje około czterech godzin. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest ładowanie Galaxy M51 przez noc.

Zabezpieczeniem biometrycznym Samsunga Galaxy M51 jest skaner linii papilarnych, zintegrowany z klawiszem odblokowującym urządzenie. Działa szybko i niezawodnie, a korzystanie z niego jest wygodne, choć wymaga nieco przyzwyczajenia, zwłaszcza po przesiadce z urządzenia mającego skaner ukryty pod wyświetlaczem czy poniżej ekranu. Ci, którzy na co dzień korzystają tylko z jednego smartfona, czyli zdecydowana większość, przyzwyczają się błyskawicznie.

Do pracy modułów łączności Galaxy M51 nie mam żadnych zastrzeżeń, ale też smartfon nie wyróżnia się niczym szczególnym. Jakość rozmów telefonicznych jest jak najbardziej poprawna, a głośnik do rozmów wystarczająco głośny. Nie napotkałem również na problemy ze zrywaniem połączenia WiFi, nawet w miejscach oddalonych od routera, w których zasięg jest nieco słabszy. Podobnie w przypadku łączności mobilnej – smartfon trzyma zasięg stabilnie, przez co jego użytkowanie, w tym zakresie, jest całkowicie bezproblemowe.

Duża w tym zasługa obudowy i ramki wykonanych w całości z plastiku. Nie od dziś wiadomo, że to właśnie to tworzywo ma najlepsze właściwości propagacyjne, przewyższające metal i szkło.

Samsung Galaxy M51 fot. Tabletowo.pl

Samsung Galaxy M51 fot. Tabletowo.pl

Samsung Galaxy M51 fot. Tabletowo.pl

Czy kupowanie czegoś droższego ma sens?

Jak wspomniałem na wstępie, Samsung Galaxy M51 to smartfon, który skradł moje technologiczne serce, oferując bardzo kompletną specyfikację w niewygórowanej cenie. Znalazłem tu właściwie wszystko, czego oczekuję od takiego urządzenia: piękny wyświetlacz, długi czas pracy na baterii, stabilny system operacyjny i naprawdę dobry aparat.

Czy w takiej sytuacji, dopłacanie do droższych smartfonów, zwłaszcza flagowców, ma sens? W absolutnej większości przypadków – w żadnym wypadku! Praktycznie wszyscy nabywcy smartfonów znajdą tutaj wszystko to, co niezbędne, by cieszyć się możliwościami tego typu urządzenia.

Do zakupu czegoś droższego, osobiście, skłoniłyby mnie tylko bardzo atrakcyjne promocje, niwelujące różnicę cenową między M51 a Galaxy S20 czy Galaxy Note. W sugerowanych cenach detalicznych, nigdy nie zdecydowałbym się na przeszło dwukrotną dopłatę do flagowców, ponieważ różnica między nimi a testowanym sprzętem zdecydowanie nie jest adekwatna do kwoty, którą musiałbym dołożyć.

Smartfon Samsung Galaxy M51 rekomenduję każdemu, kto tylko jest w stanie zaakceptować jego wielkość. Lepszego, naprawdę, nie trzeba.