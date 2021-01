Redmi Note 9T 5G – 5G i duża bateria. W przedsprzedaży smartwatch gratis!

Zgodnie z zapowiedziami, Xiaomi zaprezentowało dziś najnowszego przedstawiciela smartfonów z 5G ze średniej półki cenowej (albo niższej-średniej, jak kto woli). Redmi Note 9T 5G, bo o nim mowa, już za kilka dni pojawi się w sprzedaży w Polsce. Wiemy już, ile trzeba będzie za niego zapłacić.

Specyfikacja Xiaomi Redmi Note 9T 5G

Tym, co najbardziej rzuca się w oczy w przypadku Redmi Note 9T 5G, jest zastosowanie ośmiordzeniowego procesora MediaTek Dimensity 800U (7 nm) o częstotliwości taktowania 2,4 GHz z Mali-G57, wspieranego przez 4 GB RAM. Zaprezentowana w sierpniu ubiegłego roku przez MediaTeka jednostka pozwoliła na zastosowanie 5G w smartfonie, którego cena lekko przekracza tysiąc złotych.

Urządzenie zostało wyposażone w wyświetlacz o przekątnej 6,53”, rozdzielczości Full HD+ i proporcjach 19,5:9, pokryty Gorilla Glass 5. Panel charakteryzuje się jasnością 450 nitów i pokryciem palety barw NTSC na poziomie 84%. A skoro duży wyświetlacz, to przydałby się duży akumulator – w tym przypadku o pojemności 5000 mAh – oraz głośniki stereo (obecne na pokładzie!).

Zdjęcia zrobimy za pomocą zestawu aparatów, na które składa się aparat główny 48 Mpix f/1.79, czujnik głębi 2 Mpix f/2.4 oraz aparat makro 2 Mpix f/2.4 – czyli tak na dobrą sprawę mamy jeden dobry aparat. Z przodu z kolei do naszej dyspozycji jest aparat 13 Mpix f/2.25.

Co oprócz tego? Bardzo ważną informacją dla wielu z Was będzie obecność na pokładzie modułu NFC, 3.5 mm jacka audio, standardowego dual SIM (2x nanoSIM + osobno microSD) oraz USB typu C. Co ważne, jak podkreśla producent, smartfon ten obsługuje 5G na obu kartach SIM jednocześnie.

Co ciekawe, smartfon oferuje również port podczerwieni, dzięki czemu możecie używać Redmi Note 9T jako pilota np. do telewizora. Czytnik linii papilarnych został ulokowany na prawej krawędzi i jest zintegrowany z włącznikiem.

W sprzedaży w Polsce (ceny znajdziecie na końcu wpisu) będą dostępne dwie wersje urządzenia, różniące się od siebie nie tylko ilością pamięci, ale i jej szybkością. W wersji 4/64 będzie to UFS 2.1, natomiast w opcji 4/128 – UFS 2.2. W obu wersjach jest ten sam RAM LPDDR4X – 4 GB.

Wymiary smartfona to 161,96 x 77,25 x 9,05 mm, natomiast waga – 199 g. Obudowa została wykonana z plastiku i, zgodnie z informacjami przekazanymi przez producenta, jest odporna na delikatne zachlapania (nie jest to potwierdzone żadną normą odporności).

Xiaomi Redmi Note 9T 5G – wstępne pierwsze wrażenia

Tak się składa, że Redmi Note 9T dostałam do testów przedpremierowo, dzięki czemu mogę powiedzieć, że już od kilku dni z niego korzystam. Niestety, tych dni było naprawdę kilka, bo zaledwie niecałe trzy, przez co nie zamierzam się jakoś znacznie rozwodzić nad moimi wrażeniami. Tym bardziej, że odnoszę wrażenie, że egzemplarz testowy działa jeszcze na nie do końca finalnej wersji oprogramowania, co objawia się występującymi problemami z funkcjonowaniem.

Przykłady? Gest wstecz w Messengerze często nie działa, tworząc Insta Story telefon potrafi się zawiesić, a dodając komentarz pod czyimś zdjęciem z nienacka występuje błąd połączenia, przez co ów komentarz pojawia się co minutę – czego doświadczył Mobzilla, którego wręcz zaspamowałam jednego wieczoru (pomaga jedynie odinstalowanie aplikacji z telefonu i jej ponowna instalacja…). To są powtarzalne błędy, które występują u mnie wręcz nagminnie.

Pozytywnie natomiast mogę się wypowiedzieć na temat baterii. Co prawda na razie udało mi się przeprowadzić dwa cykle testów akumulatora, ale zdają się zwiastować bardzo dobre czasy na jednym ładowaniu. Działając na WiFi udało mi się uzyskać SoT (czas na włączonym ekranie) na poziomie 8 godzin, przy czym zostało 45% zapasu na kolejny dzień. Za drugim razem przełączyłam się jedynie na LTE – na danych mobilnych telefon zaoferował SoT na poziomie 6 h 15 minut i 10% zapasu (o w pół do pierwszej).

Aparatu jeszcze nie zdążyłam przetestować. Wspomnę jedynie, że niezmiernie szkoda mi, że producenci robią krok wstecz i przestają implementować ultraszerokokątny aparat w swoich smartfonach z niższej-średniej półki.

Co ciekawe, Redmi Note 9T 5G wspiera ładowanie 18-Watowe, natomiast w pudełku znajdziemy ładowarkę 22,5-Watową.

Xiaomi Redmi Note 9T 5G

Cena i dostępność Xiaomi Redmi Note 9T 5G

Jeśli czekacie na informację na temat ceny i daty premiery Redmi Note 9T w Polsce, dobrze trafiliście. Urządzenie będzie można kupić w naszym kraju już od 18 stycznia, a jego cena będzie zależała od wariantu, na który się zdecydujecie:

4 GB RAM + 64 GB pamięci wewnętrznej: 1199 złotych,

4 GB RAM + 128 GB pamięci wewnętrznej: 1299 złotych.

Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: Nightfall Black oraz Daybreak Purple.

Xiaomi przygotowało również fajną ofertę przedsprzedażową – kupując Redmi Note 9T w dniach 14-17 stycznia, w wersji fioletowej z 128 GB pamięci, gratis dodawany będzie smartwatch Mi Watch Lite. Oferta obowiązuje jedynie w sklepach producenta, tj. na mi-home.pl, mi-store.pl i mi-markt.pl.

Xiaomi pokazało dziś również model Redmi 9T. Poniżej szczegóły na jego temat: