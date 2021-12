Xbox Game Pass – 35 najlepszych gier dostępnych w usłudze

Od premiery usługi Xbox Game Pass minęło kilka lat. Dzisiaj za grosze możemy cieszyć się grami z najwyższej półki, choć – trzeba tu dodać – nie wszystkie gry zasługują na taką samą uwagę. Jeśli więc zastanawiacie się nad wykupieniem subskrypcji, ale nie macie siły przeklikiwiać się przez dziesiątki recenzji, żeby sprawdzić, co mogłoby Was zainteresować, już śpieszymy z pomocą! Przed Wami lista najlepszych gier dostępnych w Xbox Game Pass!

Forza Horizon 5 – król wyścigówek

Na sam początek coś dla miłośników gier wyścigowych, czyli Forza Horizon 5, będąca nowością w usłudze Xbox Game Pass. Gra zadebiutowała w listopadzie 2021 roku i błyskawicznie zgromadziła pokaźne, wielomilionowe grono graczy przed ekranami monitorów i telewizorów. Większość osób rozpływa się wręcz nad doskonałością tej produkcji, ale także recenzenci nie szczędzą słów pochwał – na taką kontynuację serii czekali wszyscy.

Nigdy nie przepadałem za grami wyścigowymi, ale do Forzy zajrzałem właśnie dzięki Game Passowi i nie był to czas stracony. Nawet taki laik tematu, jak ja, bawił się doskonale. Gorąco polecam!

Age of Empires IV – mój ulubieniec w Xbox Game Pass

Tym razem coś dla osób, które posiadają Game Pass i dysponują mocnym PC. Przed Wami Age of Empires IV. Tej gry nie ogracie na konsoli, dlatego polecam ten tytuł zwłaszcza Pececiarzom. Aoe IV to godny następca kultowego już Age of Empires II i generalnie jedna z najlepszych odsłon całej serii.

W swojej recenzji poświęconej tej grze trochę na nią ponarzekałem, ale widząc, majaczące na horyzoncie aktualizacje, dodatki i plany twórców – nie mam już wątpliwości. To będzie jedna z lepszych strategii tego typu na rynku, a przy okazji najlepsza – obok „dwójki” – część Age of Empires.

Back 4 Blood – warta uwagi gra kooperacyjna

Jakiś czas temu w moje ręce wpadło Back 4 Blood – gra inspirowana znaną i lubianą marką Left 4 Dead. Tytuł ten miałem nawet okazję recenzować, więc zachęcam do lektury. Back 4 Blood spodoba się graczom, stawiającym na krwawą rozwałkę w kooperacyjnym wydaniu.

W grze musimy bowiem przemieniać na miazgę hordy paskudnych zombiaków, aby dostać się do wyznaczonego punktu na ostatniej lokacji. Oczywiście, tak wygląda tryb kampanii fabularnej, bo gra oferuje także tryb multiplayer, rządzący się jednak zupełnie innymi prawami.

Arcydzieło to nie jest, ale na pewno dostarczy mnóstwo emocji i frajdy osobom, które poszukują kooperacyjnej zabawy ze znajomymi i docelowo lubują się w postapokaliptycznej rzeczywistości opanowanej przez umarlaki. Całość sprawdzicie oczywiście w m.in. dzięki Xbox Game Pass.

IT Takes Two – poznajcie grę roku 2021

w IT Takes Two spędziłem ponad 10 intensywnych godzin, choć właściwie powinienem użyć czasownika w liczbie mnogiej „spędziliśmy”, bo do IT Takes Two – podobnie jak do tanga – trzeba dwojga. Na swojego kompana wybrałem swoją dziewczynę, potem chwyciliśmy pady w dłoń i rzuciliśmy się w wir wciągającej akcji okraszonej ciekawą fabułą.

IT Takes Two to gra kooperacyjna, w której wcielamy się w rodziców pewnej dziewczynki. Niestety, nie za bardzo im się układa, więc postanawiają wziąć rozwód. Dziewczyna smuci się tym faktem, wyjmuje tajemniczą księgę i wypowiada zaklęcie, które zamienia głównych bohaterów w drewniane lalki.

Od tej chwili, aby odczynić urok, rodzice muszą razem współpracować. Droga, którą przyjdzie im pokonać, jest pełna przygód i najróżniejszych niebezpieczeństw, a całość podano graczowi w formie angażującego gameplay’u. Połączenie elementów zręcznościowych i logicznych, wraz z dobrze napisaną historią, po prostu nie mogło się nie udać, tym bardziej, że gra daje mnóstwo frajdy. Zdecydowanie najlepsza gra kooperacyjna dla dwóch osób, w jaką miałem przyjemność grać.

Gry od Bethesda Softworks (sporo tego!)

W usłudze Xbox Game Pass możecie też ograć sporo tytułów osławionego studia Bethesda. W końcu każdy miłośnik gier RPG z otwartym światem kojarzy takie produkcje, jak Fallout 3 czy seria The Elder Scrolls. Teraz możecie sprawdzić wszystkie za grosze, a naprawdę warto.

Nie tak dawno odświeżyłem sobie The Elder Scrolls: Morrowind i, pomimo nieco przestarzałej grafiki i do bólu topornego systemu walki, bawiłem się zacnie! Od czasu do czasu dobrze jest zrobić sobie maraton po kultowych tytułach z lat młodzieńczych, a w moim przypadku gry jak Morrowind, Oblivion czy Skyrim jak najbardziej się do tego grona zaliczają. Warto dodać, że w bethesdowskim repertuarze w Xbox Game Pass znajdziecie także TES: Online.

Dla osób ceniących krwawe shootery i masakrowanie demonów, polecam zwłaszcza serię Doom. Tak, w Game Passie znajdziecie również wydany w 2020 roku Doom Eternal. To świetna propozycja zarówno dla graczy dopiero zapoznających się z serią Doom, jak i jej miłośników, którzy jeszcze nie mieli okazji po ten tytuł sięgnąć.

Gry Electronic Arts – obadajcie nowe Star Warsy

W rozszerzonym pakiecie Xbox Game Pass znajdziecie także tytuły z biblioteki EA Play. To doskonała okazja, żeby wypróbować starsze części Battlefielda i gry spod szyldu Gwiezdnych Wojen oraz inne produkcje wydane przez Electronic Arts.

Oprócz nieźle przyjętego Battlefronta 2, polecam Wam szczególnie grę Star Wars: Jedi Fallen Order – jedną z lepszych gier uniwersum SW, w jaką miałem przyjemność zagrać. Co prawda, nie umywa się ona fabularnie do Knights of the Old Republic, ale i tak historia trzyma w napięciu, w lokacjach sporo się dzieje, graficznie jest bardzo w porządku – zdecydowanie nie będziecie się nudzić.

Świetne platformówki – w tym Ori and Wisps

Dla osób, które szukają angażującej platformówki, dedykuję Ori and the Will of the Wisps oraz Ori and the Blind Forest. Obie części zagwarantują Wam rozrywkę na najwyższym poziomie i to dosłownie, bo tytuł ten do najprostszych nie należy.

W grze wcielamy się w duszka lasu – tytułowego Oriego, który wyrusza w szeroki świat, aby dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest. Wędrówka okaże się jednak niezwykle niebezpieczna, bo na drodze Oriego staną najróżniejsze przeszkody, magia oraz liczni przeciwnicy.

Swoją drogą, dzięki programowi Xbox Play Anywhere możecie kupić Ori and the Will of the Wisps przykładowo na konsolę i odebrać za darmo wersję na PC. Magia ta działa też w drugą stronę. Oczywiście, przed podjęciem decyzji o ewentualnym zakupie dobrze jest ten tytuł przetestować w usłudze Xbox Game Pass.

Gry przygodowe – długa lista

W katalogu gier przygodowych w Game Passie też znajdziecie mnóstwo ciekawych propozycji. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza A Plague Tale Innocence – jedna z lepszych gier 2019 roku, gdzie elementy przygodowe łączą się z typową skradanką i świetną fabułą.

Innym tytułem, który mogę Wam gorąco polecić, jest What Remains of Edith Finch – klasyczna przygodówka, w której więcej jest chodzenia i klikania niż gameplay’u z krwi i kości. Taki sposób prowadzenia gry nie wpłynął jednak negatywnie na jej odbiór.

Mechaniki są proste jak konstrukcja cepa, ale historia wciąga i na długo zapada w pamięci. Bardzo ciekawą propozycją jest też wydane w sierpniu 2021 roku Twelve Minutes – thriller, w której musimy rozwiązać zagadkę powtarzających się sekwencji w pętli czasu (dubbing tutaj to arcydzieło!).

Mortal Kombat 11 już w Game Passie

Do bogatej biblioteki gier w usłudze Game Pass dołączył niedawno wielki hit z 2019 roku, czyli Mortal Kombat 11. W katalogu brutalnych produkcji, w których wyciąganie komuś kręgosłupa przez brzuch jest na porządku dziennym, seria Mortal Kombat zajmuje czołowe miejsce.

Marka ta, pomimo upływu lat, wciąż skupia wokół siebie ogromne rzesze fanów, a mordobicie (także z innymi graczami) staje się świetną propozycją na relaksacyjny wieczór. Ba! Z partnerką przegraliśmy w ten sposób kilkadziesiąt godzin, choć z bólem serca przyznaję, że była ode mnie lepsza.

Generalnie, w świecie gier wideo mało jest aż tak wyróżniających się marek, a o Mortal Kombat słyszał chyba każdy. To tym bardziej dobry powód, żeby zaznajomić się z tą produkcją, jeśli posiadacie aktywną subskrypcję Xbox Game Pass.

Inne warte uwagi tytuły: