Faraon Remaster coraz bliżej – zobacz nowy zwiastun

Odświeżona wersja legendarnej strategii Faraon już wkrótce doczeka się premiery. Z tej okazji twórcy udostępnili nowy zwiastun, prezentujący zmiany pomiędzy oryginalną a usprawnioną wersją gry. Wygląda na to, że po ponad 20 latach od premiery Faraona, ten kultowy tytuł zyska drugą młodość.

Nowy Faraon to remaster czy remake?

W zasadzie możemy tutaj mówić o pełnoprawnym remake’u, bo Pharaoh: A New Era to nie tylko odświeżona oprawa graficzna, ale także szereg innych usprawnień i nowości. Co ważniejsze, twórcom zależało, aby zachować prawdziwego ducha oryginalnej wersji gry, a patrząc po zaprezentowanym zwiastunie, nie mam wątpliwości, że cel ten zostanie osiągnięty. Gra wygląda świetnie i nie mogę się doczekać, kiedy znowu przeniosę się do świata starożytnego Egiptu.

Premiera odświeżonej wersji Faraona już w 2022 roku

Odświeżona wersja zagwarantuje nam pełną kampanię fabularną wraz z DLC Kleopatra: Królowa Nilu z 2000 roku, a także edytor map i tryb Free Build. Poprawiona zostanie grafika (wszystkie modele szczegółowo odrestaurowano) oraz rozdzielczość (do 4K!), soundtrack i sterowanie wraz z interfejsem. Za sterami produkcyjnymi stoi studio Triskell Interactive.

Konkretna data premiery wciąż nie jest znana, ale według twórców doczekamy się jej jeszcze w 2022 roku.

Kilka słów o grze

Faraon z 1999 roku był jedną z najważniejszych produkcji strategicznych końca XX wieku i prekursorem późniejszych city builderów, podobnie jak seria Civilization była prekursorem strategii turowych. Tytuł ten cieszył się ogromną popularnością. Gra polegała na zarządzeniu niewielką osadą i stopniowym realizowaniu kolejnych rozkazów wydawanych bezpośrednio przez samego Faraona.

Nasza osadka krok po kroczku transformowała w wielkie imperium, a nasz zarządca stawał się coraz potężniejszy. Celem gry było zostanie tytułowym władcą Egiptu. Oczywiście poza satysfakcjonującym gameplayem, Faraon oferował również mnogość zawiłych mechanik (w tym tych uzależnionych od wylewów Nilu), które w znaczący sposób urozmaicały zabawę. Słowem: klasyk wśród klasyków!