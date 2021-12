Bestcena wróciła i znów wypożycza smartfony. I się z tym nie kryje

Wszyscy na pewno pamiętają aferę z Bestceną. Sklep zakończył swoją działalność z hukiem, ale teraz wrócił i znów wypożycza smartfony. Tym razem jednak tego nie ukrywa, tylko mówi o tym otwarcie. Dlaczego?

Reklama

Bestcena wróciła i znów wypożycza smartfony

To historia bez precedensu. Oferta sklepu Bestcena cieszyła się ogromną popularnością wśród polskich klientów, ponieważ mogli oni kupić wymarzone urządzenia w dużo niższych cenach niż w oficjalnej polskiej dystrybucji. Większość, jeśli nie wszyscy nie zdawali sobie jednak sprawy z tego, że w rzeczywistości je tylko wypożyczają, a nie kupują na własność.

Co prawda sprzęty były wypożyczane „na wieczne nieoddanie”, ale formalnie wciąż było to wypożyczenie, a nie sprzedaż. Przykuło to uwagę skarbówki, której zainteresowanie finalnie doprowadziło do zamknięcia sklepu. Teraz jednak wznowił on swoją działalność i ponownie wypożycza urządzenia, ale tym razem nie ukrywa tego w regulaminach, tylko otwarcie o tym informuje. Firma dokładnie wyjaśnia, dlaczego zdecydowała się na taki model biznesowy.

Reklama

Bestcena informuje, że nie jest tylko e-platformą handlową, tylko „innowacyjną, dalekosiężną alternatywą dla tradycyjnych platform sprzedażowych dostępnych na rynku”. Firma zdecydowała się na taki model biznesowy, oparty na gospodarce zamkniętej obiegowo, mając „na uwadze nie tylko aspekt finansowy, ale również dbałość o przyrodę i realne działania proekologiczne”.

Sklep informuje również, że – jeśli klient wyrazi taką chęć – pomoże mu w „sprzedaży urządzenia w możliwie najkorzystniejszej cenie”. Co więcej, klient „będzie miał możliwość poznania dalszej historii użytkowanego urządzenia”. Bestcena deklaruje, że jest odpowiedzialną firmą, która kładzie „olbrzymi nacisk na świadomość etyczną i ekologiczną klientów”. Jednocześnie zachęca ich, „aby brali czynną odpowiedzialność za przyszłe pokolenia oraz przyszłość Matki Ziemi”.

Na stronie sklepu można znaleźć również informację, że umowa z klientem jest zawierana na czas nieoznaczony i może ją zakończyć w dogodnym dla siebie momencie. W modelu PaaS (Produkt jako Usługa) Bestcena pozostaje właścicielem urządzenia. Klient tylko je użytkuje, jednocześnie wykupując obowiązkową subskrypcję na pakiet usług, za którą płaci 25 złotych miesięcznie. W jej skład wchodzą m.in. niższy koszt eksploatacji urządzenia, 14-dniowa możliwość zwrotu, dożywotnia gwarancja, wymiana telefonu czy naprawa następnego dnia roboczego.

źródło: Bestcena

Sklep informuje, że w momencie zamówienia klient uiszcza depozyt, który zawsze będzie niższy niż rynkowa wartość urządzenia – mowa tu o kwocie, która jest widoczna na stronie. Po zwrocie sprzętu do Bestceny, jego wartość, pomniejszona o zużycie urządzenia w czasie, zostanie zwrócona w formie kredytu na kolejny produkt albo bezpośrednio do klienta.

Wysokość kredytu/zwrotu będzie zależała od stanu sprzętu, w jakim zostanie zwrócony, a także jego aktualnej wartości rynkowej. Po oddaniu urządzenia, Bestcena je sprawdzi i sprzeda na rynku wtórnym, bo „gdy każdy z nas będzie aktywnie działał na rzecz ochrony środowiska, przyszłe pokolenia podziękują nam za to”.