Motorola nie przejmuje się kryzysem. Będzie na bogato

Wydawałoby się, że w czasach, gdy ceny pamięci szybują, producenci powinni raczej ograniczać swoją ofertę, a nie mnożyć modele. Motorola zdaje się nie przejmować kryzysem, ponieważ w 2026 roku wprowadzi na rynek trzy składane smartfony typu flip.
W minionych tygodniach ujawniona została specyfikacja Motoroli Razr 70 i dowiedzieliśmy się, jakie parametry techniczne będzie miała Motorola Razr 70 Ultra. Pierwszy z ww. modeli ma być sprzedawany w Stanach Zjednoczonych jako Razr 2026, natomiast drugi jako Razr Ultra 2026. Serwis Dealabs twierdzi jednak, że do tej dwójki dołączy jeszcze jeden – Razr+ 2026.
Motorola Razr+ 2026 będzie bardzo podobna do Razr 2026 (Razr 70), ale producent zdecydował się na kilka istotnych różnic. Pierwszą z nich jest wyższa częstotliwość odświeżania obrazu na ekranie wewnętrznym – 165 Hz (vs 120 Hz). Drugą – procesor (Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 vs MediaTek Dimensity 7450X). Trzecią – typ pamięci wbudowanej (UFS 4.0 vs UFS 3.1). Czwartą, ostatnią – akumulator i obsługiwana moc ładowania przewodowego (4500 mAh i 45 W vs 4800 mAh i 30 W).
Motorola Razr 2026 (Razr 70) vs Razr+ 2026 vs Razr Ultra 2026 (Razr 70 Ultra) – porównanie specyfikacji przed premierą
|Motorola Razr 2026
Motorola Razr 70
|Motorola Razr+ 2026
|Motorola Razr Ultra 2026
Motorola Razr 70 Ultra
|Wyświetlacz wewnętrzny
|AMOLED
6,9 cala
120 Hz
|AMOLED
6,9 cala
165 Hz
|AMOLED
7 cali
2992×1224 piksele
|Wyświetlacz zewnętrzny
|3,63 cala
|b.d.
|4 cale
1272×1080 pikseli
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7450X
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|RAM
|8-18 GB
LPDDR5X
|12 GB
LPDDR5X
|16 GB
|Pamięć wbudowana
|128 GB – 1 TB
UFS 3.1
|256 GB
UFS 4.0
|512 GB
|Akumulator
|4800 mAh
ładowanie przewodowe do 30 W
ładowanie indukcyjne do 15 W
|4500 mAh
ładowanie przewodowe do 45 W
ładowanie indukcyjne do 15 W
|5000 mAh
ładowanie przewodowe do 68 W
|Aparat wewnętrzny
|32 Mpix
|32 Mpix
|50 Mpix
|Aparat zewnętrzny
|– główny 50 Mpix
– ultraszerokokątny 50 Mpix
|– główny 50 Mpix
– ultraszerokokątny 50 Mpix
|– główny 50 Mpix
– ultraszerokokątny 50 Mpix
|Łączność
|5G, Bluetooth, Wi-Fi 6, NFC, eSIM, USB-C
|5G, Bluetooth, Wi-Fi 7, NFC, eSIM, USB-C
|b.d.
|Wymiary
|171,3×73,99×7,25 mm po rozłożeniu
88,08×73,99×15,85 mm po złożeniu
|171,42×73,99×7,09 mm po rozłożeniu
88,09×73,99×15,32 mm po złożeniu
|171,48×73,99×7,19 mm po rozłożeniu
|Waga
|188 gramów
|189 gramów
|199 gramów
|Odporność
|IP48
|IP48
|IP48
|System operacyjny
|Android 16
|Android 16
|Android 16
Znana jest też data premiery serii Razr 2026 (Razr 70) oraz ceny
Motorola oficjalnie zapowiedziała premierę nowych składanych smartfonów z serii Razr na 29 kwietnia 2026 roku. Z kolei serwis Dealabs podał ich ceny w dolarach:
- Motorola Razr 2026 (8/256 GB) – 799,99 dolarów,
- Motorola Razr+ 2026 (12/256 GB) – 1099,99 dolarów,
- Motorola Razr Ultra 2026 (16/512 GB) – 1499,99 dolarów.
W pierwszych dwóch przypadkach oznacza to podwyżkę o 100 dolarów względem poprzednika, a w trzecim o 200 dolarów. Dla przypomnienia, Motorola Razr 60 (8/256 GB) kosztowała w Polsce 3299 złotych, a Motorola Razr 60 Ultra (16/512 GB) – 5699 złotych.