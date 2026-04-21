Motorola nie przejmuje się kryzysem. Będzie na bogato

Grzegorz Dąbek·
Wydawałoby się, że w czasach, gdy ceny pamięci szybują, producenci powinni raczej ograniczać swoją ofertę, a nie mnożyć modele. Motorola zdaje się nie przejmować kryzysem, ponieważ w 2026 roku wprowadzi na rynek trzy składane smartfony typu flip.

W minionych tygodniach ujawniona została specyfikacja Motoroli Razr 70 i dowiedzieliśmy się, jakie parametry techniczne będzie miała Motorola Razr 70 Ultra. Pierwszy z ww. modeli ma być sprzedawany w Stanach Zjednoczonych jako Razr 2026, natomiast drugi jako Razr Ultra 2026. Serwis Dealabs twierdzi jednak, że do tej dwójki dołączy jeszcze jeden – Razr+ 2026.

Motorola Razr+ 2026 będzie bardzo podobna do Razr 2026 (Razr 70), ale producent zdecydował się na kilka istotnych różnic. Pierwszą z nich jest wyższa częstotliwość odświeżania obrazu na ekranie wewnętrznym – 165 Hz (vs 120 Hz). Drugą – procesor (Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 vs MediaTek Dimensity 7450X). Trzecią – typ pamięci wbudowanej (UFS 4.0 vs UFS 3.1). Czwartą, ostatnią – akumulator i obsługiwana moc ładowania przewodowego (4500 mAh i 45 W vs 4800 mAh i 30 W).

Motorola Razr 2026 (Razr 70) vs Razr+ 2026 vs Razr Ultra 2026 (Razr 70 Ultra) – porównanie specyfikacji przed premierą

Motorola Razr 2026
Motorola Razr 70		Motorola Razr+ 2026Motorola Razr Ultra 2026
Motorola Razr 70 Ultra
Wyświetlacz wewnętrznyAMOLED
6,9 cala
120 Hz		AMOLED
6,9 cala
165 Hz		AMOLED
7 cali
2992×1224 piksele
Wyświetlacz zewnętrzny3,63 calab.d.4 cale
1272×1080 pikseli
ProcesorMediaTek Dimensity 7450XQualcomm Snapdragon 8s Gen 3Qualcomm Snapdragon 8 Elite
RAM8-18 GB
LPDDR5X		12 GB
LPDDR5X		16 GB
Pamięć wbudowana128 GB – 1 TB
UFS 3.1		256 GB
UFS 4.0		512 GB
Akumulator4800 mAh
ładowanie przewodowe do 30 W
ładowanie indukcyjne do 15 W		4500 mAh
ładowanie przewodowe do 45 W
ładowanie indukcyjne do 15 W		5000 mAh
ładowanie przewodowe do 68 W
Aparat wewnętrzny32 Mpix32 Mpix50 Mpix
Aparat zewnętrzny– główny 50 Mpix
– ultraszerokokątny 50 Mpix		– główny 50 Mpix
– ultraszerokokątny 50 Mpix		– główny 50 Mpix
– ultraszerokokątny 50 Mpix
Łączność5G, Bluetooth, Wi-Fi 6, NFC, eSIM, USB-C5G, Bluetooth, Wi-Fi 7, NFC, eSIM, USB-Cb.d.
Wymiary171,3×73,99×7,25 mm po rozłożeniu
88,08×73,99×15,85 mm po złożeniu		171,42×73,99×7,09 mm po rozłożeniu
88,09×73,99×15,32 mm po złożeniu		171,48×73,99×7,19 mm po rozłożeniu
Waga188 gramów189 gramów199 gramów
OdpornośćIP48IP48IP48
System operacyjnyAndroid 16Android 16Android 16

Znana jest też data premiery serii Razr 2026 (Razr 70) oraz ceny

Motorola oficjalnie zapowiedziała premierę nowych składanych smartfonów z serii Razr na 29 kwietnia 2026 roku. Z kolei serwis Dealabs podał ich ceny w dolarach:

  • Motorola Razr 2026 (8/256 GB) – 799,99 dolarów,
  • Motorola Razr+ 2026 (12/256 GB) – 1099,99 dolarów,
  • Motorola Razr Ultra 2026 (16/512 GB) – 1499,99 dolarów.

W pierwszych dwóch przypadkach oznacza to podwyżkę o 100 dolarów względem poprzednika, a w trzecim o 200 dolarów. Dla przypomnienia, Motorola Razr 60 (8/256 GB) kosztowała w Polsce 3299 złotych, a Motorola Razr 60 Ultra (16/512 GB) – 5699 złotych.

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

