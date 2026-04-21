Motorola nie przejmuje się kryzysem. Będzie na bogato

Wydawałoby się, że w czasach, gdy ceny pamięci szybują, producenci powinni raczej ograniczać swoją ofertę, a nie mnożyć modele. Motorola zdaje się nie przejmować kryzysem, ponieważ w 2026 roku wprowadzi na rynek trzy składane smartfony typu flip.

W minionych tygodniach ujawniona została specyfikacja Motoroli Razr 70 i dowiedzieliśmy się, jakie parametry techniczne będzie miała Motorola Razr 70 Ultra. Pierwszy z ww. modeli ma być sprzedawany w Stanach Zjednoczonych jako Razr 2026, natomiast drugi jako Razr Ultra 2026. Serwis Dealabs twierdzi jednak, że do tej dwójki dołączy jeszcze jeden – Razr+ 2026.

Motorola Razr+ 2026 będzie bardzo podobna do Razr 2026 (Razr 70), ale producent zdecydował się na kilka istotnych różnic. Pierwszą z nich jest wyższa częstotliwość odświeżania obrazu na ekranie wewnętrznym – 165 Hz (vs 120 Hz). Drugą – procesor (Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 vs MediaTek Dimensity 7450X). Trzecią – typ pamięci wbudowanej (UFS 4.0 vs UFS 3.1). Czwartą, ostatnią – akumulator i obsługiwana moc ładowania przewodowego (4500 mAh i 45 W vs 4800 mAh i 30 W).

Motorola Razr 2026 (Razr 70) vs Razr+ 2026 vs Razr Ultra 2026 (Razr 70 Ultra) – porównanie specyfikacji przed premierą

Motorola Razr 2026

Motorola Razr 70 Motorola Razr+ 2026 Motorola Razr Ultra 2026

Motorola Razr 70 Ultra Wyświetlacz wewnętrzny AMOLED

6,9 cala

120 Hz AMOLED

6,9 cala

165 Hz AMOLED

7 cali

2992×1224 piksele Wyświetlacz zewnętrzny 3,63 cala b.d. 4 cale

1272×1080 pikseli Procesor MediaTek Dimensity 7450X Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 8-18 GB

LPDDR5X 12 GB

LPDDR5X 16 GB Pamięć wbudowana 128 GB – 1 TB

UFS 3.1 256 GB

UFS 4.0 512 GB Akumulator 4800 mAh

ładowanie przewodowe do 30 W

ładowanie indukcyjne do 15 W 4500 mAh

ładowanie przewodowe do 45 W

ładowanie indukcyjne do 15 W 5000 mAh

ładowanie przewodowe do 68 W Aparat wewnętrzny 32 Mpix 32 Mpix 50 Mpix Aparat zewnętrzny – główny 50 Mpix

– ultraszerokokątny 50 Mpix – główny 50 Mpix

– ultraszerokokątny 50 Mpix – główny 50 Mpix

– ultraszerokokątny 50 Mpix Łączność 5G, Bluetooth, Wi-Fi 6, NFC, eSIM, USB-C 5G, Bluetooth, Wi-Fi 7, NFC, eSIM, USB-C b.d. Wymiary 171,3×73,99×7,25 mm po rozłożeniu

88,08×73,99×15,85 mm po złożeniu 171,42×73,99×7,09 mm po rozłożeniu

88,09×73,99×15,32 mm po złożeniu 171,48×73,99×7,19 mm po rozłożeniu Waga 188 gramów 189 gramów 199 gramów Odporność IP48 IP48 IP48 System operacyjny Android 16 Android 16 Android 16

Znana jest też data premiery serii Razr 2026 (Razr 70) oraz ceny

Motorola oficjalnie zapowiedziała premierę nowych składanych smartfonów z serii Razr na 29 kwietnia 2026 roku. Z kolei serwis Dealabs podał ich ceny w dolarach:

Motorola Razr 2026 (8/256 GB) – 799,99 dolarów,

Motorola Razr+ 2026 (12/256 GB) – 1099,99 dolarów,

Motorola Razr Ultra 2026 (16/512 GB) – 1499,99 dolarów.

W pierwszych dwóch przypadkach oznacza to podwyżkę o 100 dolarów względem poprzednika, a w trzecim o 200 dolarów. Dla przypomnienia, Motorola Razr 60 (8/256 GB) kosztowała w Polsce 3299 złotych, a Motorola Razr 60 Ultra (16/512 GB) – 5699 złotych.