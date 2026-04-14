Składana Motorola rozczaruje? Na to się zanosi

Z generacji na generację kolejne składaki Motoroli przynosiły wiele zmian, stając się coraz lepszymi i bardziej godnymi zainteresowania urządzeniami. Czyżby jednak producent dotarł do ściany? Okazuje się bowiem, że nadchodząca Motorola Razr 70 Ultra będzie prawie doskonałym bliźniakiem modelu Razr 60 Ultra z 2025 roku.

(Nieoficjalna) specyfikacja smartfona Motorola Razr 70 Ultra rozczarowuje

Specyfikacja smartfona Motorola Razr 70 Ultra została ujawniona przez serwis Android Headlines. Wynika z niej, że różnice pomiędzy tym nowym modelem a jego poprzednikiem będzie w stanie policzyć z użyciem jednej dłoni nawet ten, kto w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia stracił cztery palce i ostał mu się jeno kciuk. Jedyny postęp polega bowiem na tym, że zamiast 4700 mAh, akumulator w Siedemdziesiątce będzie mieć okrągłe 5000 mAh. To mile widziane ulepszenie, ale na pewno daleko mu do miana rewolucyjnego. Niezmiennie ogniwo obsłuży ładowanie z mocą 68 W.

Sercem urządzenia ma być procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite – ten sam, co w Sześćdziesiątce. Może to być pomysł Motoroli na zrównoważenie kosztów związanych z rosnącymi cenami pamięci – równocześnie bowiem zachowana ma zostać konfiguracja z 16 GB RAM i 512 GB pamięci masowej.

Zmian nie uświadczymy także w pozostałych elementach. Zewnętrzny ekran nadal będzie mieć 4 cale, a główny – 7 cali. System fotograficzny tworzony będzie przez dwa aparaty 50 Mpix na zewnątrz (podstawowy i ultraszerokokątny) oraz kolejny o takiej samej rozdzielczości na wyświetlaczu wewnętrznym. Grubość po rozłożeniu nadal wynosić będzie 7,19 mm, a waga – 199 g. Zachowana zostanie też pyło- i wodoszczelność w klasie IP48, jak podaje serwis Android Headlines.

Skoro już o konstrukcji mowa, wspomnę od razu, że niedawno w sieci pojawiły się rendery przedstawiające smartfon w dwóch wersjach kolorystycznych sygnowanych przez Pantone: Orient Blue Alcantara (fioletowy) oraz Cocoa Wood (brązowy). Możesz je zobaczyć poniżej:

Motorola Razr 70 Ultra na renderach (źródło: OnLeaks / Android Headlines)

Oficjalna prezentacja Razr 70 Ultra jeszcze w tym miesiącu?

Z jednej strony to rozczarowanie, ale ostatecznie to wcale nie musi być zła wiadomość, że Motorola Razr 70 Ultra będzie praktycznie taka sama jak jej bezpośrednia poprzedniczka, bo ta była po prostu bardzo udaną propozycją.

Tymczasem dla producenta oczkiem w głowie w tym roku wydaje się Motorola Razr Fold – pierwszy duży składak (typu fold) w jego ofercie. Niewykluczone więc, że to dlatego Razr 70 Ultra został potraktowany z mniejszą uwagą.

Swoją drogą: dosłownie wczoraj wystartowała przedsprzedaż Motoroli Razr Fold w Polsce. Oficjalnej prezentacji smartfona Motorola Razr 70 Ultra natomiast spodziewamy się jeszcze przed końcem tego miesiąca.