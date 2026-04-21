Muzyka generowana przez AI zalewa streamingi. Jest coraz gorzej

Muzyka generowana przez sztuczną inteligencję cieszy się obecnie olbrzymią popularnością – szczególnie w postaci przeróbek znanych utworów oraz piosenek bazujących na koncepcji infantylnej komedii. Nagły wzrost podaży takich treści spowodował jednak, że wielu osobom szybko się one przejadły, a do tego stanowią poważne zagrożenie dla prawdziwych twórców, którzy muszą toczyć nierówną walkę. Problem nabiera na sile.

Muzyka generowana przez AI stanowi już prawie połowę wszystkich nowych utworów

Każdego dnia w bibliotece serwisu Deezer pojawia się około 170 tysięcy nowych utworów. Okazuje się, że aż 75 tysięcy z nich to piosenki wygenerowane przez sztuczną inteligencję, co przekłada się na 44% codziennych aktualizacji! To ponad 2 miliony nieludzkich kawałków miesięcznie.

W obliczu tych statystyk wcale nie jest nierealny scenariusz, w którym lada chwila więcej nowych utworów w serwisie Deezer będzie generowanych niż faktycznie nagrywanych. Szczególnie że wystarczył nieco ponad rok, by liczba publikowanych piosenek AI wzrosła z 10 tysięcy do 75 tysięcy dziennie.

Chociaż nie brakuje użytkowników, którzy publikują takie utwory, chętnych do ich odtwarzania jest raczej niewielu. Deezer podaje, że muzyka wygenerowana przez sztuczna inteligencję odpowiada jedynie za 1-3% wszystkich dziennych odtworzeń.

Deezer kontra AI. Co na to ludzie?

Niektórzy wypatrzyli w tym pomysł na biznes, chcąc zarabiać na piosenkach, których tworzenie właściwie nic ich nie kosztuje. Deezer jednak demonetyzuje utwory, gdy wykryje, że stoi za nimi AI. Za tę detekcję odpowiada zaś wprowadzone ponad rok temu narzędzie, które także stosownie oznacza takie piosenki, usuwa je z rekomendacji i uniemożliwia przechowywanie na serwerach plików w jakości HD.

Detekcja AI w aplikacji Deezer (źródło: Deezer)

Takie działania są ważne, ponieważ stanowią odpowiednią ochronę dla prawdziwych twórców, a równocześnie odpowiadają na realny problem, jakim jest to, że 97% użytkowników nie potrafi odróżnić muzyki wygenerowanej przez AI od tej, którą stworzył człowiek.

Podana wyżej statystyka pochodzi z badania przeprowadzonego przez Deezer na grupie 9000 osób. Podczas tego samego eksperymentu aż 80% osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że utwory wygenerowane przez sztuczną inteligencję powinny być wyraźnie oznaczone, a nieco ponad połowa (52%) – że takie piosenki nie powinny trafiać na główne listy przebojów.