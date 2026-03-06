Nowy składak Motoroli prawie bez tajemnic. Znamy sporo szczegółów

Motorola w tym roku wprowadzi na rynek kilka składanych smartfonów. Wśród nich znajdzie się model Razr 70, którego specyfikacja właśnie została ujawniona.

Taka ma być specyfikacja Motoroli Razr 70

Podczas targów CES 2026 oficjalnie zaprezentowana została Motorola Razr Fold, a ostatnio poznaliśmy nawet cenę tego składanego modelu w Polsce, ale to nie koniec atrakcji przygotowanych przez producenta. W drodze są kolejne składaki – chodzi o następców smartfonów Motorola Razr 60 i Motorola Razr 60 Ultra. Wspominam o tym nie bez powodu, bowiem właśnie poznaliśmy sporo informacji na temat nowego wcielenia podstawowego modelu.

Motorola Razr 70 została zauważona w chińskiej bazie certyfikacji TENAA, co oznacza całkiem pokaźny zestaw danych na temat specyfikacji. Dowiedzieliśmy się, że użytkownicy do dyspozycji dostaną 6,9-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2640 pikseli, któremu będzie towarzyszył zewnętrzny ekran o przekątnej 3,63 cala i rozdzielczości 1056 x 1066 pikseli.

Główny zestaw aparatów będzie składał się z dwóch oczek – głównego 50 Mpix i ultraszerokokątnego/teleobiektywu 50 Mpix, natomiast aparat do selfie będzie miał 32 Mpix. Sercem urządzenia ma być 8-rdzeniowy procesor o taktowaniu 2,75 GHz, ale na ten moment nie znamy dalszych szczegółów na jego temat.

Motorola Razr 60 | fot. Motorola

Na pokładzie może znaleźć się 8, 12, 16 lub ponoć nawet 18 GB RAM. Do tego dojdzie 128, 256 lub 512 GB na dane, ale dodatkowo ma pojawić się wariant 1 TB. Nie wiadomo, czy globalnie będą dostępne wszystkie wersje, czy jednak niektóre zostaną ograniczone do wybranych rynków – przykładowo tylko do Chin.

Akumulator ma mieć pojemność 4500 mAh, więc nie należy nastawiać się na długi czas pracy bez ładowarki (choć faktem jest, że Motorola potrafi dobrze zoptymalizować swój sprzęt). Wypada dodać, że smartfon ma oferować boczny czytnik linii papilarnych. Jeśli chodzi o wymiary, Motorola Razr 70 po rozłożeniu będzie mieć 171,3 x 73,9 x 7,2 mm. Waga wyniesie około 188 g.

Kiedy spodziewać się premiery Motoroli Razr 70?

Poprzednia generacja składaków Motoroli zadebiutowała w kwietniu 2025 roku. W związku z tym, wysoce prawdopodobne, że model Razr 70 globalnie zobaczymy już w przyszłym miesiącu. Wówczas powinna odbyć się również premiera Motoroli Razr 70 Ultra.