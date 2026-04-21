Zmiana na szczycie Apple. Tim Cook przestanie być CEO, a jego następcą zostanie „wizjoner”

Tim Cook został zatrudniony w Apple w 1998 roku przez samego Steve’a Jobsa, a w 2011 roku już na stałe zastąpił go na stanowisku dyrektora generalnego (CEO). Od tego czasu pozostawał na pozycji i ma najdłuższy staż w kierowaniu tym technologicznym gigantem. Wszystko jednak kiedyś się kończy i panowanie Tima Cooka nie jest wyjątkiem – już niebawem zastąpi go John Ternus.

Kim jest John Ternus? To on zastąpi Tima Cooka na stanowisku CEO Apple

John Ternus aktualnie piastuje stanowisko wiceprezesa ds. inżynierii sprzętu. Od 1 września 2026 roku będzie jednak nowym CEO firmy Apple, co oficjalnie potwierdzono w stosownym komunikacie. Zmiana została, ponoć, jednogłośnie zatwierdzona przez Radę Dyrektorów i wpisuje się w długoterminową taktykę.

Ternus zasilił szeregi Apple w 2001 roku jako członek zespołu projektantów i to w tej firmie spędził niemal całą swoją karierę. Pracował pod okiem Steve’a Jobsa, a Tim Cook był jego mentorem. Pomógł tworzyć iPhone’a, MacBooka, iPada i słuchawki AirPods. Stojąc na czele giganta z nadgryzionym jabłkiem w logo, zamierza kierować się tymi samymi wartościami i wizją, co jego poprzednicy, kontynuując misję.

Kontynuacja misji

Przed Johnem Ternusem stoi niełatwe zadanie, ponieważ Tim Cook zostanie zapamiętany jako ten, który pomógł zwiększyć kapitalizację rynkową z 350 miliardów dolarów (gdy obejmował stanowisko CEO) do 4 bilionów dolarów obecnie.

Pod jego kierownictwem zrodziły się słuchawki AirPods, zegarki Apple Watch i okulary Apple Vision Pro, jak również iCloud, Apple Pay, Apple TV i Apple Music, a do tego wystartowała produkcja autorskich procesorów. W tym czasie sprzedaż urządzeń nieustannie rosła, podobnie jak znaczenie usług, które zresztą były jego głównym obszarem zainteresowań.

Biorąc pod uwagę, że miejsce Cooka zajmuje specjalista od inżynierii sprzętu, może to oznaczać, że w nadchodzących latach nieco wyższy priorytet nad usługami zyskają urządzenia.

Tim Cook pozostaje w Apple

Tymczasem Tim Cook nigdzie się nie wybiera – pozostanie w Apple jako prezes zarządu i nadal będzie miał wpływ na niektóre aspekty działalności, jak chociażby na współpracę międzynarodową.

– Bycie prezesem Apple to największy zaszczyt w moim życiu. (…) Kocham Apple całym sercem i jestem niezmiernie wdzięczny, że miałem okazję pracować z zespołem tak pomysłowych, innowacyjnych, kreatywnych i troskliwych osób – powiedział Tim Cook.

Sporo ciepłych słów posłał też w kierunku swojego następcy. – John Ternus ma umysł inżyniera, duszę innowatora i serce do przewodzenia z uczciwością i honorem. Jest wizjonerem, którego 25-letni wkład w rozwój Apple jest tak wielki, że nie sposób go zsumować i bez wątpienia jest właściwą osobą, by poprowadzić Apple w przyszłość.

Zmiana na stanowisku dyrektora generalnego Apple oficjalnie nastąpi 1 września 2026 roku.