Nowy smartfon Xiaomi chwali się wielką baterią. Co jeszcze oferuje?

Chiński producent oficjalnie zaanonsował nowy model, którego najmocniejszą stroną jest akumulator o bardzo dużej pojemności. Co poza tym oferuje smartfon Xiaomi Poco M8s 5G?

Nowy smartfon Xiaomi Poco M8s 5G chwali się przede wszystkim wytrzymałym akumulatorem o dużej pojemności

Najnowszy smartfon Xiaomi Poco M8s 5G wyposażony jest w akumulator o pojemności 7000 mAh, który według deklaracji producenta wystarczy na dwa dni pracy, zanim pojawi się konieczność podłączenia urządzenia do kontaktu. Chińczycy podkreślają też, że nawet w sytuacji, gdy poziom naładowania baterii spadnie do zaledwie 1%, wciąż będzie można rozmawiać przez 59 minut lub osiągnąć do 7,5 godziny czasu pracy w trybie czuwania.

Smartfon Poco M8s 5G można ładować przewodowo – przez port USB-C – maksymalnie z mocą 33 W. Obsługiwane jest również ładowanie zwrotne o mocy do 18 W. Akumulator ma cechować się też dużą wytrzymałością, gdyż – jak deklaruje producent – zachowa co najmniej 80% pierwotnej pojemności po 1600 cyklach ładowania.

Poco M8s 5G (źródło: Xiaomi)

Nowy smartfon Xiaomi Poco M8s 5G wyposażony jest ponadto w procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 2,3 GHz (6 nm) oraz – w zależności od wersji – 6 lub 8 GB RAM LPDDR4X i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2. Tę ostatnią można rozbudować o nawet 2 TB za pomocą karty microSD, gdyż są one obsługiwane.

Na pokładzie tego modelu znajduje się też 6,9-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli (374 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością nawet 144 Hz i osiąga jasność do 850 nitów (HBM). Na przodzie jest do tego 8 Mpix aparat z przysłoną f/2, a na tyle umieszczono 50 Mpix z f/1.8.

Poco M8s 5G (źródło: Xiaomi)

Oprócz powyższego urządzenie chwali się czytnikiem linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM (2x nano SIM), modułem NFC, Hi-Res Audio i Dolby Atmos (aczkolwiek głośnik jest tylko jeden), pilotem na podczerwień i odpornością IP64. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android z nakładką HyperOS 2, ma wymiary 169,48×80,45×8,4 mm i waży 217 gramów.

Xiaomi jeszcze nie zdradziło, ile będzie kosztował smartfon Poco M8s 5G

Chiński producent oficjalnie zapowiedział, że jego nowy smartfon Poco M8s 5G będzie dostępny w dwóch kolorach – białym i czarnym – oraz dwóch konfiguracjach pamięciowych: 6/128 GB i 8/256 GB, lecz nie zdradził sugerowanych cen. Nie poinformował też, kiedy rozpocznie się sprzedaż tego modelu.