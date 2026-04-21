Poco M8s 5G (źródło: Xiaomi)
Nowy smartfon Xiaomi chwali się wielką baterią. Co jeszcze oferuje?

Grzegorz Dąbek·
Chiński producent oficjalnie zaanonsował nowy model, którego najmocniejszą stroną jest akumulator o bardzo dużej pojemności. Co poza tym oferuje smartfon Xiaomi Poco M8s 5G?

Nowy smartfon Xiaomi Poco M8s 5G chwali się przede wszystkim wytrzymałym akumulatorem o dużej pojemności

Najnowszy smartfon Xiaomi Poco M8s 5G wyposażony jest w akumulator o pojemności 7000 mAh, który według deklaracji producenta wystarczy na dwa dni pracy, zanim pojawi się konieczność podłączenia urządzenia do kontaktu. Chińczycy podkreślają też, że nawet w sytuacji, gdy poziom naładowania baterii spadnie do zaledwie 1%, wciąż będzie można rozmawiać przez 59 minut lub osiągnąć do 7,5 godziny czasu pracy w trybie czuwania.

Smartfon Poco M8s 5G można ładować przewodowo – przez port USB-C – maksymalnie z mocą 33 W. Obsługiwane jest również ładowanie zwrotne o mocy do 18 W. Akumulator ma cechować się też dużą wytrzymałością, gdyż – jak deklaruje producent – zachowa co najmniej 80% pierwotnej pojemności po 1600 cyklach ładowania.

Nowy smartfon Xiaomi Poco M8s 5G wyposażony jest ponadto w procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 2,3 GHz (6 nm) oraz – w zależności od wersji – 6 lub 8 GB RAM LPDDR4X i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2. Tę ostatnią można rozbudować o nawet 2 TB za pomocą karty microSD, gdyż są one obsługiwane.

Na pokładzie tego modelu znajduje się też 6,9-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli (374 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością nawet 144 Hz i osiąga jasność do 850 nitów (HBM). Na przodzie jest do tego 8 Mpix aparat z przysłoną f/2, a na tyle umieszczono 50 Mpix z f/1.8.

Oprócz powyższego urządzenie chwali się czytnikiem linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM (2x nano SIM), modułem NFC, Hi-Res Audio i Dolby Atmos (aczkolwiek głośnik jest tylko jeden), pilotem na podczerwień i odpornością IP64. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android z nakładką HyperOS 2, ma wymiary 169,48×80,45×8,4 mm i waży 217 gramów.

Xiaomi jeszcze nie zdradziło, ile będzie kosztował smartfon Poco M8s 5G

Chiński producent oficjalnie zapowiedział, że jego nowy smartfon Poco M8s 5G będzie dostępny w dwóch kolorach – białym i czarnym – oraz dwóch konfiguracjach pamięciowych: 6/128 GB i 8/256 GB, lecz nie zdradził sugerowanych cen. Nie poinformował też, kiedy rozpocznie się sprzedaż tego modelu.

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

