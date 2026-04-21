Kompaktowy Lidlomix w rekordowo niskiej cenie. Jak kupować, to teraz

Niemiecka sieć handlowa kusi nową promocją. Kupon w aplikacji Lidl Plus pozwoli Ci zaoszczędzić niemałe pieniądze na sprzęcie, który odciąża w codziennych obowiązkach.

Promocja na robot Monsieur Cuisine Compact w Lidlu. Cena jest bardzo kusząca

Żyjemy w zabieganych czasach i wielu z nas nie jest w stanie wygospodarować w ciągu dnia dłuższej chwili na przygotowanie zdrowego i zbilansowanego posiłku. Spośród tych zabieganych można wyróżnić grono osób, które sięgają po gotowe dania lub korzystają z diet pudełkowych, a jeszcze inni stawiają na własne umiejętności, często upraszczając sobie życie robotami kuchennymi.

Jeśli nadal nie przekonaliście się do tego ostatniego, teraz macie świetną okazję, aby zmienić zdanie. Lidl kolejny raz obniża bowiem cenę Lidlomixa – tym razem wariantu kompaktowego, który zadebiutował w Polsce w listopadzie 2025 roku. Model Monsieur Cuisine Compact początkowo sprzedawany był za 1099 złotych, a z czasem niemiecka sieć obniżyła cenę do 899 złotych (z okazji Black Friday).

Teraz, po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus, możecie kupić go w sklepach stacjonarnych jeszcze taniej, bo za 699 złotych. Promocja obowiązuje do 30 kwietnia 2026 roku, także online na lidl.pl.

(screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Co oferuje Monsieur Cuisine Compact, czyli kompaktowy Lidlomix?

Jedną z podstawowych zalet wariantu Monsieur Cuisine Compact jest mniejszy rozmiar – kompaktowa wersja mierzy bowiem 40,1×24,6×29,3 cm, podczas gdy Monsieur Cuisine Smart 45,7×30,1×37,2 cm, dzięki czemu będzie idealny do niewielkiej kuchni czy mieszkania.

Monsieur Cuisine Compact vs Monsieur Cuisine Smart – porównanie wymiarów (źródło: Lidl)

Warto przypomnieć, że kompaktowa wersja Lidlomixa pozbawiona jest dotykowego wyświetlacza, z którego m.in. odczytacie przepisy czy zobaczycie wideo z instrukcją wykonania danego dania. Model ten łączy się z aplikacją mobilną, dzięki czemu nadal można łatwo przygotować posiłek na podstawie dostępnych za darmo przepisów.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Lidlomix – wszystko co musisz wiedzieć

Lidlomix w kompaktowej wersji oferuje osiem funkcji, w tym gotowanie, gotowanie na parze, smażenie, miksowanie, ugniatanie, siekanie, sous vide i emulgowanie. Ponadto model ten wyposażono we wbudowaną wagę i ekran LCD.

W zestawie z Monsieur Cuisine Compact klient otrzymuje 2-litrową misę o maksymalnej pojemności 1,5 litra, pokrywę z otworem i miarką, wkład z ostrzami, wkład do gotowania – np. ryżu – w postaci koszyczka, nasadkę do ubijania, szpatułkę ułatwiającą przełożenie płynnych dań oraz uchwyt na smartfon.