Oj, Motorola Moto G56 5G przedwcześnie ujrzała światło dzienne. Zaskakująca decyzja producenta

Niedawno zadebiutowały modele Motorola Edge 60 i Edge 60 Pro oraz Motorola Razr 60 i Razr 60 Ultra. Wkrótce ofertę producenta uzupełni również smartfon Motorola Moto G56 5G. Szczegółowe informacje na jego temat przedwcześnie ujrzały światło dzienne.

Będzie „lepsza” i „gorsza” Motorola Moto G56 5G

Zacznijmy od tego, że nowa Motka będzie dostępna w dwóch wersjach – z 4 lub 8 GB RAM. Ilość pamięci operacyjnej wpłynie na długość wsparcia. Wariant z 4 GB RAM otrzyma tylko jedną aktualizację Androida (do Androida 16) i poprawki zabezpieczeń przez 3 lata (co dwa miesiące). Z kolei model z 8 GB RAM dostanie dwie aktualizacje Androida (do Androida 16 i 17) oraz łatki bezpieczeństwa przez 4 lata (co dwa miesiące).

To „oryginalne” podejście, ponieważ producenci zwykle nie różnicują tak poszczególnych wersji tego samego modelu. W tym przypadku Motorola jednak przynajmniej nie owija w bawełnę i klienci będą mogli świadomie wybrać wariant, który spełni ich oczekiwania (a w końcu nie każdemu zależy na aktualizacjach systemu i długim wsparciu).

Wersja z 8 GB RAM będzie miała jednak jeszcze jedną przewagę nad modelem z 4 GB RAM, ponieważ jako jedyna obsłuży rozwiązanie o nazwie Smart Connect. Pozwala ono połączyć smartfon z innym urządzeniem i korzystać z szerszej funkcjonalności.

Co jeszcze zaoferuje smartfon Motorola Moto G56 5G? Specyfikacja wyciekła do sieci

Nowa Motorola Moto G56 5G zaoferuje swoim właścicielom wyświetlacz LCD o przekątnej 6,72 cala, rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (391 ppi) i jasności do 1000 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass 7i. Na przodzie znajdzie się też 32 Mpix aparat z przysłoną f/2.2, natomiast na tyle duet 50 Mpix (f/1.8) z sensorem Sony Lytia 600 i PDAF + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym.

Na wyposażeniu nowej Motki będzie też procesor MediaTek Dimensity 7060, do 256 GB wbudowanej pamięci, slot na kartę microSD do 2 TB, czytnik linii papilarnych, głośniki stereo z Dolby Atmos, dwa mikrofony, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM (w wybranych wersjach) i akumulator o pojemności 5200 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 33 W.

Motorola Moto G56 5G – specyfikacja (źródło: Evan Blass)

Smartfon Motorola Moto G56 5G ma też mieć wymiary 165,75×76,26×8,35 mm, ważyć 200 gramów i cechować się odpornością zgodną z klasami IP68/IP69 i MIL-STD-810H. Data premiery nie jest jeszcze znana.

