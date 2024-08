Motorola pokazała tanie smartfony z serii Moto G. Można się zakochać

Jak dużo potrzeba, aby zakochać się w smartfonie? Najczęściej musi dojść do połączenia kilku elementów, takich jak świetna specyfikacja, ponadprzeciętna uroda i atrakcyjna cena. Dziś Motoroli ta sztuka udała się aż dwa razy. Przed Wami Moto G35 5G i Moto G55 5G.

Jako że różnice pomiędzy Moto G35 5G i Moto G55 5G są wystarczająco duże, obędzie się bez tabelek porównawczych.

Co oferuje Motorola Moto G35 5G?

Zacznijmy od tańszej propozycji producenta, czyli Moto G35 5G. Front urządzenia zdradza, że mamy do czynienia z budżetowcem pełną gębą – 6,72-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości Full HD, maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1000 nitów, osadzono z widoczną u dołu wyświetlacza bródką.

W środku smartfona wykorzystano chipset Unisoc T760, 128 GB pamięci wewnętrznej oraz, w zależości od wybranej wersji, 4 lub 8 GB RAM-u. Nie zabrakło wejścia na karty microSD o maksymalnej pojemności 1 TB.

Motorola stawia w tym przypadku na niezbędne minimum – w telefonie znajduje się moduł WiFi 5, Bluetooth 5.0, NFC oraz 5G. Co ciekawe – pomimo niskiej ceny – Moto G35 umożliwia podpięcie wirtualnej karty eSIM. Warto także wspomnieć o dwóch głośnikach z Dolby Atmos.

Motorola Moto G35 5G (źródło: Motorola)

A co z aparatami? Do wyboru są trzy oczka, z czego dwa z tyłu. Główny obiektyw otrzymał matrycę 50 Mpix oraz przysłonę f/1.8. Drugi aparat to ultraszeroki kąt z sensorem 8 Mpix, o polu widzenia 120∘ oraz z przysłoną f/2.2. Przednia kamera do selfie wykorzystuje matrycę 16 Mpix z przysłoną f/2.45. Jak na budżetowy telefon zaskakuje dostęp do nagrywania w jakości 4K i 30 klatkach na sekundę głównym aparatem.

Nikogo raczej nie zaskoczy fakt, że Motorola Moto G35 5G pracuje pod kontrolą Androida 14, a akumulator o pojemności 5000 mAh naładujemy maksymalnie z mocą 18 W.

Smartfon trafi na nasz rynek w trzech kolorach – zielonym (Leaf Green), czerwonym (Guava Red) oraz czarnym (Midnight Black).

Motorola Moto G35 5G (źródło: Motorola)

Specyfikacja Moto G55 5G

Ten model może trochę namieszać w kategorii smartfonów kosztujących 1000-1300 złotych. Tutaj również zaczniemy od ekranu. Moto G55 5G wyposażono w 6,49-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości Full HD i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Tu również nie zabrakło głośników stereo ze wsparciem Dolby Atmos.

Motorola Moto G55 5G (źródło: Motorola)

Sercem motki jest układ mobilny Dimensity 7025, a kupujący mają możliwość wyboru pomiędzy 8 a 12 GB RAM-u. W kwestii miejsca na dane, pojawi się tylko kombinacja 256 GB pamięci połączona z wejściem na karty microSD. W kwestii łączności postawiono na WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC, 5G i Dual SIM, oparty na jednym slocie fizycznym i module eSIM.

Zestaw aparatów przypomina ten z Moto G35 5G. Jest więc główne oczko 50 Mpix z tyłu oraz ultraszeroki kąt 8 Mpix – ma on jednak nieco węższy kąt widzenia (118∘ zamiast 120∘), ale za to oferuje autofokus, więc można go używać do makrofotografii. Znaczącą różnicę znajdziemy w sekcji wideo – zamiast 4K i 30 fps-ów, smartfon nagrywa maksymalnie w 1080p, ale za to w 60 klatkach na sekundę. Z przodu mamy kamerkę 16 Mpix.

Motorola Moto G55 5G (źródło: Motorola)

Informacje o Motoroli Moto G55 5G zamyka preinstalowany Android 14 na pokładzie, akumulator o pojemności 5000 mAh z opcją ładowania o mocy 30 W oraz trzy warianty kolorystyczne – fioletowy (Twilight Purple), zielony (Smoky Green) oraz czarny (Forest Grey).

Motorola Moto G55 5G (źródło: Motorola)

Ile kosztują Moto G35 5G i Moto G55 5G?

Warto w tym miejscu wspomnieć o przewidzianej przez producenta polityce wsparcia. W przypadku modelu Moto G35 5G właściciele mogą spodziewać się dwóch aktualizacji Androida oraz 3 lata wsparcia systemowych zabezpieczeń. Moto G55 5G będzie wspierany łatkami bezpieczeństwa o rok dłużej niż niżej pozycjonowany model w gamie.

Cennik nowości prezentuje się następująco:

Moto G35 5G (4/128 GB): 799 złotych,

Moto G35 5G (8/128 GB): 899 złotych,

Moto G55 5G (8/256 GB): 1099 złotych,

Moto G55 5G (12/256 GB): 1299 złotych.

Motorola Edge 50 Neo, o której przeczytacie w osobnym wpisie, zadebiutuje na rynku już jutro, 30 sierpnia 2024. Premiera urządzeń z serii Moto odbędzie się w nieco późniejszym czasie – konkretna data jeszcze nie padła.