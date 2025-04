Motorola Edge 60 i Edge 60 Pro oficjalnie. Nietuzinkowe obudowy i dobra specyfikacja

Oto Motorola Edge 60 i Edge 60 Pro. Dwa nowe smartfony zapowiadają się zdecydowanie intrygująco i mogą znaleźć spore grono użytkowników.

Co oferują Motorola Edge 60 i Edge 60 Pro?

Trzeba przyznać, że zaprezentowane smartfony wyróżniają się wersjami kolorystycznymi i do tego dochodzą nietuzinkowe obudowy. Motorola Edge 60 może bowiem pochwalić się wykończeniem inspirowanym płótnem i skórą oraz dostępna jest w odcieniach Pantone Gibraltar Sea (niebieski) i Pantone Shamrock (zielony). Natomiast model Edge 60 Pro oferowany będzie w wariantach inspirowanych skórą i nylonem, a do wyboru otrzymamy trzy wersje kolorystyczne – Pantone Shadow (szarozielony), Pantone Dazzling Blue (kobaltowy) oraz Pantone Sparkling Grape (purpurowy).

Warto podkreślić, że wyróżniający się wygląd nie musi oznaczać nietrwałej obudowy. Otóż oba modele spełniają ważne standardy wytrzymałości – certyfikat MIL-STD-810H i normy odporności na wodę i kurz IP68/IP69. Natomiast przód chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 7i. Wypada tutaj dodać, że ekrany są zakrzywione na krawędziach, co dla niektórych może być interesującym zabiegiem stylistycznym.

Jeśli chodzi o same wyświetlacze, to smartfony z serii Motorola Edge 60 oferują pOLED 6,67” SuperHD (1220p) z odświeżaniem do 120 Hz. Producent chwali się imponującą jasnością, która maksymalnie może osiągnąć wartość nawet 4500 nitów.

Motorola Edge 60 (fot. Motorola)

Sercem modelu Edge 60 jest układ MediaTek Dimensity 7300, któremu zawsze towarzyszy 12 GB RAM LPDDR4X i – zależnie od wybranej wersji – 256 lub 512 GB przestrzeni na dane (uMCP, UFS 2.2) z możliwością dołożenia karty pamięci do 1 TB. Edge 60 Pro to MediaTek Dimensity 8350, 12 GB RAM LPDDR4X i 512 GB na pliki (uMCP, UFS 4.0).

Oba smartfony mają z tyłu zestaw trzech aparatów – 50 Mpix + 50 Mpix + 10 Mpix. Jak zaznacza Motorola, główny aparat 50 Mpx f/1.8 z matrycą Sony LYTIA 700C uchwyci jasne zdjęcia w żywych kolorach bez względu na warunki oświetleniowe. Ultraszeroki aparat to 50 Mpix f/2.0, a jego pole widzenia wynosi 120 stopni. Wykorzystywany jest on również do wykonywania zdjęć makro. Z kolei teleobiektyw 10 Mpix f/2.0 oferuje 3-krotny zoom optyczny oraz 30-krotny zoom cyfrowy w Edge 60 i 50-krotny w Edge 60 Pro. Wymieniony zestaw uzupełnia przedni aparat 50 Mpix f/2.0.

Wysoką jakość zdjęć, w tym również redukcję szumów, ma zapewnić silnik przetwarzania współpracujący z moto.ai. Na uwagę zasługuje funkcja Ultra-HDR, która rozszerza zakres dynamiki. Ponadto oba modele posiadają fotograficzne certyfikaty Pantone Validated Colour oraz Pantone SkinTone – również w odniesieniu do ekranów.

Motorola Edge 60 Pro (fot. Motorola)

Motorola Edge 60 wyposażona jest w akumulator 5200 mAh z obsługą szybkiego ładowania TurboPower 68 W. Z kolei Edge 60 Pro to akumulator 6000 mAh i ładowanie TurboPower 90 W. Zaletą droższego modelu może okazać się bezprzewodowe ładowanie 15 W i ładowanie zwrotne 5 W.

Oba smartfony pracują pod kontrolą Androida 15 z nakładką Hello UI. Producent obiecuje trzy kolejne wersje systemu Android oraz 4 lata wsparcia w zakresie łatek bezpieczeństwa. Nie zabrakło funkcji AI. Mamy chociażby Catch me up, Pay attention i Remember this, a także Next move, która to analizuje zawartość ekranu (np. przepisy czy plany podróży) i proponuje kolejne działania. Z kolei nowa wersja Smart Connect z moto.ai pozwala sterować urządzeniami za pomocą prostych poleceń, np. pokaż to na telewizorze, aby przesłać obraz na telewizor.

Motorola Edge 60 i Edge 60 Pro – ceny i dostępność

Oba modele trafią 8 maja do sprzedaży w Polsce. Znajdziemy je w popularnych sklepach z elektroniką, na showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie oraz u wybranych operatorów. Ceny zostały ustalone na:

Motorola Edge 60 12/356 GB – 1799 złotych,

Motorola Edge 60 12/512 GB – 1999 złotych,

Motorola Edge 60 Pro 12/512 GB – 2499 złotych.

Na koniec należy odnotować, że w dniach 24 kwietnia do 7 maja 2025 roku organizowana będzie promocja dla subskrybentów newslettera Motorola. W jej ramach będzie można otrzymać w promocji słuchawki Moto Buds (kolor Starlight Blue) o wartości 299 złotych.

Każdy subskrybent otrzyma w tym czasie kod promocyjny, który następnie będzie mógł wymienić na wspomniane słuchawki poprzez formularz online. Warunkiem wzięcia udziału w promocji i otrzymania słuchawek jest zakup w dniach od 8 do 21 maja 2025 roku jednego z wybranych modeli smartfonów Motorola biorących udział w promocji dla subskrybentów u autoryzowanych partnerów marki.

Ilość dostępnych w ramach promocji zestawów słuchawek jest ograniczona. Szczegółowy regulamin akcji dostępny będzie na stronie rejestracji zakupu.