Nowy plan YouTube Premium pozwoli zaoszczędzić. Testy już ruszyły

Do listy obecnych planów YouTube Premium może niebawem dołączyć kolejny. Spodoba się on między innymi parom, które będą mogły w ten sposób zaoszczędzić.

Nowy plan YouTube Premium dla par i nie tylko

Na początku kwietnia dowiedzieliśmy się o wyższych cenach YouTube Premium w Polsce. Nowy cennik przedstawia się następująco:

subskrypcja indywidualna – 29,99 złotych miesięcznie,

subskrypcja rodzinna – 59,99 złotych miesięcznie,

subskrypcja studencka – 18,99 złotych miesięcznie.

Niektórzy uważają, że ceny są wciąż akceptowalne. Inni natomiast zaczęli narzekać, że zrobiło się zbyt drogo. Niezależnie, w której grupie jesteś, może Cię zainteresować nowy plan, który obecnie jest testowany. Owszem, pozwoli on zaoszczędzić, ale trzeba będzie spełnić podstawowy warunek.

Nowy plan jest bowiem przeznaczony dla dwóch osób, czyli po prostu będziemy musieli mieć z kim się podzielić. Do tego dochodzą jeszcze dodatkowe wymagania: pierwsza i druga osoba muszą mieć skończone 13 lat, posiadać konto Google i należeć do tej samej grupy rodzinnej Google.

Nie jest wymagane, aby użytkownicy byli parą. Mogą być współlokatorami lub członkami jednej rodziny. Jeśli chodzi o ceny, subskrypcja ogólnie będzie droższa od indywidualnej, ale z perspektywy pierwszego i drugiego członka planu będzie to forma bardziej opłacalna.

Obecnie poznaliśmy ceny w Indiach, które wynoszą:

subskrypcja indywidualna – 149 rupii miesięcznie,

subskrypcja rodzinna – 299 rupii miesięcznie,

subskrypcja studencka – 89 rupii miesięcznie,

subskrypcja dla dwóch osób – 219 rupii miesięcznie.

Powyższe ceny można uznać za punkt odniesienia, aczkolwiek nie należy ich przeliczać bezpośrednio na złotówki. Przypominam, że ceny YouTube Premium różnią się zależnie od regionu, a w przypadku Indii są naprawdę niskie.

(źródło: Tushar Mehta | X)

Nowy plan YouTube Premium jest testowany

Jak wynika z ostatnich informacji, nowy plan jest w fazie testów. Wypada odnotować, że jest testowany nie tylko w Indiach, ale również chociażby we Francji. Można to uznać za zapowiedź wprowadzenia planu także do Europy. Ma on być dostępny zarówno w przypadku YouTube Premium, jak i samej usługi YouTube Music.

Niestety, data debiutu przedstawionej nowości nie jest znana. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać. Tymczasem warto zapoznać się z ciekawostkami podanymi z okazji 20. urodzin YouTube. Niedawno poznaliśmy też nowy wygląd odtwarzacza YouTube.