Tak ma wyglądać Android Auto. Google szykuje duże zmiany

Jak wynika z odkrytych zmian, Android Auto zyska jasny motyw. Pojawią się też zupełnie nowe przyciski. Google szykuje więc sporo nowości dla kierowców.

Jasny motyw w Android Auto

Obecnie w Android Auto możliwości związane z wyborem motywu są dość ograniczone. Musimy po prostu pogodzić się z przeważającymi ciemnymi kolorami. Owszem, ciemny motyw ma liczne zalety, które są szczególnie odczuwalne podczas wieczornych i nocnych podróży samochodem. Jednak czasami brakuje opcji wybrania jasnego motywu, który wpłynąłby nie tylko na wygląd nawigacji, ale też na całe oprogramowanie.

Jasny motyw, który powinien sprawdzić się chociażby w słoneczny dzień, niebawem może zawitać do Android Auto. Sugerują to zmiany odkryte w kodzie aplikacji i – co warto zaznaczyć – nie są to tylko zwykłe stringi. Otóż udało się uruchomić jasny motyw, który w obecnej formie wygląda na projekt będący na zaawansowanym etapie prac.

Na udostępnionych zrzutach ekranu możemy zobaczyć, że jasny motyw obejmuje pasek ze skrótami, ekran główny z widżetami, ustawienia, a także aplikacje i inne elementy interfejsu. Co ciekawe, jasny motyw w Android Auto pojawił się już w 2023 roku. Wówczas również został odkryty w kodzie, aczkolwiek wyglądał na mniej dopracowany i niezbyt spójny. Następnie zrobiło się dość cicho, ale – jak wskazują najnowsze rewelacje – Google nie porzuciło tego pomysłu.

(źródło: Android Authority)

Serwis Android Authority, któremu udało się wymusić uruchomienie jaśniejszych kolorów, nie podaje szczegółów związanych z datą wdrożenia przedstawionych zmian. Google również milczy w tej sprawie. W związku z tym, trudno wskazać, kiedy nowy motyw trafi do wszystkich użytkowników.

Tak ma wyglądać sterowanie klimatyzacją w Android Auto

Na temat sterowania temperaturą z poziomu Android Auto mogliśmy usłyszeć już wcześniej. Dotychczas jednak mieliśmy do czynienia tylko ze wzmiankami w kodzie i nie wiedzieliśmy, jak finalnie funkcja będzie wyglądać.

Z pomocą przychodzą powyższe grafiki z jasnym motywem (spójrzcie na dolny pasek), a także wideo przedstawiające wygląd przycisków i ich działanie. Z tych materiałów wynika, że pojawi się możliwość sterowania poszczególnymi strefami klimatyzacji, temperaturą czy siłą nawiewu. Do tego dojdzie możliwość włączenia grzania/wentylowania foteli, a nawet opcja ustawienia nawiewu na przednią i tylną szybę.

Android Auto w tej formie wygląda prawie jak pełnoprawny system infotainment i przypomina nieco oprogramowanie iDrive z BMW i5. Niestety, nie wiadomo, kiedy zmiany zostaną finalnie wdrożone. Warto też zaznaczyć, że wymagany będzie odpowiedni samochód, który pozwoli na głębszą integrację ze smartfonem – w wielu obecnych autach nie skorzystamy z opcji sterowania klimatyzacją.

Jak najbardziej można stwierdzić, że Google szykuje największe zmiany od momentu wprowadzenia nowego Android Auto. To jednak nie koniec naprawdę sporych nowości w świecie Androida. Otóż Android 16 przyniesie ogromne zmiany w wyglądzie, a także trwają prace nad trybem desktopowym dostępnym na każdym smartfonie z Androidem.