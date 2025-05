Weź to poczuj. Google zapowiada rozstanie z nudą

Firma Google chce zerwać z nudnymi i jednolitymi projektami wizualnymi. Nowy Material Design stawiać ma na ekspresyjność i wzbudzanie emocji wśród użytkowników. Ponoć stoi za nim szeroko zakrojony research.

Nadciąga Material Design 3 Expressive

Jeszcze w tym miesiącu, a konkretnie od 20 do 21 maja 2025 roku, odbędzie się konferencja Google I/O. Tydzień wcześniej (13 maja) zorganizowany zostanie pierwszy w historii The Android Show, poświęcony temu systemowi. Podczas obu tych imprez amerykański gigant pochwali się swoimi najnowszymi dokonaniami, a jedną z najjaśniejszych gwiazd któregoś wydarzenia będzie najprawdopodobniej Material Design 3 Expressive. Pod tą nazwą kryć ma się najnowsza wersja języka projektowania, wykorzystywanego w systemie Android oraz aplikacjach i narzędziach Google.

Amerykańska firma chce wyjść poza czyste i nudne projekty. Proponować niejednolite interfejsy, które łączą się z użytkownikami na poziomie emocjonalnym. Podobno nigdy wcześniej przedsiębiorstwo nie dokonało tak głębokiego researchu, by zrozumieć, jak należy tworzyć prawdziwie angażujące wizualizacje z przemyślanym wykorzystaniem kolorów, kształtów czy ruchów.

Material Design 3 Expressive (źródło: Google via Android Headlines)

Skąd to wszystko wiem? Z wpisu na blogu, który niechybnie został opublikowany za wcześnie. Zresztą minęła zaledwie chwila i już go nie było. Ale że w internecie nic nie ginie, artykuł udało się odzyskać (dzięki, Android Headlines) i tym samym dotrzeć do informacji, którymi teraz się z Tobą dzielę. Wróćmy więc do konkretów…

(Dlaczego) Google chce zerwać z nudą?

Firma Google twierdzi, że spójność nie musi oznaczać jednolitości, a ta ostatnia zabija zaangażowanie użytkowników, bo ludzie wolą coś czuć. Trudno o emocje, gdy wszystko wygląda tak samo. W dodatku takie podejście prowadzi do ograniczeń i – przykładowo – konieczności zmniejszania kluczowych elementów sterujących. Między innymi dlatego ekspresyjne projekty mają być w dodatku łatwiejsze w użyciu.

design klasyczny design ekspresyjny design klasyczny design ekspresyjny (źródło: Google via Android Headlines)

A wszystko zaczęło się, ponoć, w 2022 roku, kiedy to zespół odpowiedzialny za rozwój języka Material Design zaczął sam siebie pytać o to, dlaczego wszystkie aplikacje wyglądają tak samo i dlaczego są takie nudne. Przez kolejne trzy lata prowadzono badania i próbowano reagować na ich wyniki. Analizowano to, na czym użytkownicy skupiają uwagę, eksperymentowano i organizowano ankiety. Szybko stało się jasne, że większość użytkowników woli projekty ekspresyjne, a w grupie wiekowej 18-24 wskaźnik ten wyniósł aż 87%.

Material Design 3 Expressive wydaje się więc naturalną odpowiedzią na te wyniki. Czy przekonującą? Na odpowiedź musimy poczekać co najmniej do The Android Show lub konferencji I/O, a w rzeczywistości pewnie do premiery na naszych smartfonach.