Taki wyświetlacz w tak tanim smartfonie – odświeżanie 90 Hz w Redmi Note 11 będzie hitem

Oprócz dwóch ważnych smartfonów w portfolio Redmi, firma dołącza do serii Redmi Note dwa kolejne urządzenia: Redmi Note 11 oraz Redmi Note 11S. To tańsze modele, ale wcale nie zasługujące na mniejszą uwagę.

Redmi Note 11 – podstawowy, ale z miłym dodatkiem

Zacznijmy od podstawowego modelu – Redmi Note 11. To smartfon wyposażony w 6,43-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+. To, co wyróżnia go spośród relatywnie tanich urządzeń z podobnej półki, to ekran z odświeżaniem 90 Hz. Większość urządzeń konkurencji wciąż trzyma się kurczowo 60 Hz.

W środku smartfona działa procesor Qualcomm Snapdragon 680, do spółki z przynajmniej 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Oczywiście dostępne będą też opcje z większą ilością miejsca na dane. Można ją też powiększyć za pomocą karty microSD (do 1 TB).

Redmi Note 11 zasilany jest przez baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. Odpowiednia ładowarka oczywiście dołączana jest do zestawu sprzedażowego. Obudowa skrywa też skaner linii papilarnych, zamontowany w przycisku zasilania, na jej bocznej krawędzi.

Aparat główny korzysta przede wszystkim z 50-megapikselowego sensora. Do tego, smartfon korzystać będzie także z 8-megapikselowej matrycy połączonej z obiektywem o ultraszerokim kącie i dwoma czujnikami po 2 Mpix każdy – głębi oraz dla zdjęć makro. Kamera przednia operuje 13-megapikselowym sensorem.

Ceny Redmi Note 11 przedstawiają się następująco:

wersja 4 GB/64 GB – 179 dolarów (28 i 29 stycznia za 159 dolarów na AliExpress),

wersja 4 GB/128 GB – 199 dolarów (28 i 29 stycznia za 179 dolarów na AliExpress),

wersja 6 GB/128 GB – 229 dolarów (28 i 29 stycznia za 199 dolarów na AliExpress).

Redmi Note 11S – aparat od starszych braci

Drugi z „tańszych” Redmi Note sporo zawdzięcza modelom Redmi Note 11 Pro. To z tych modeli pochodzi główny aparat z matrycą 108 Mpix. Reszta sensorów i obiektywów to już wypisz-wymaluj podstawowy Redmi Note 11, a więc: 8 Mpix (z obiektywem ultraszerokokątnym), 2 Mpix (do zdjęć makro) i 2 Mpix (jako czujnik głębi). Przedni aparat zyskał kilka megapikseli, przez co można uzyskać zdjęcia w 16 Mpix.

W środku zaszły pewne zmiany względem prostego RN11 – sprzęt działa na procesorze MediaTek Helio G96, a nie na Snapdragonie. Ekran pozostał jednak taki sam – to matryca AMOLED o przekątnej 6,43 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz.

Ten model także wyposażony jest w baterię 5000 mAh z możliwością szybkiego ładowania 33 W. W obudowie znalazło się miejsce dla podwójnych głośników, portu słuchawkowego, a całość odporna jest na zachlapania, zgodnie z certyfikacją IP53.

Ceny Redmi Note 11S nie są wygórowane:

wersja 6 GB/64 GB kosztuje 249 dolarów (28 i 29 stycznia za 1229 dolarów na AliExpress),

wersja 6 GB/128 GB kosztuje 279 dolarów,

wersja 8 GB/128 GB kosztuje 299 dolarów.

Zarówno Redmi Note 11, jak i Redmi Note 11S powinny być dostępne w Polsce jeszcze w styczniu.