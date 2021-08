W tej Japonii to mają szczęście. Polacy też chętnie kupiliby Redmi Note 10 JE

Xiaomi rozpieszcza swoich klientów bardzo bogatą ofertą urządzeń. Nie jest ona jednak identyczna we wszystkich krajach, w których producent sprzedaje swoje sprzęty. W Japonii zadebiutował smartfon, który klienci w Polsce z pewnością też z chęcią by kupili. Niestety, szanse na to są znikome.

Redmi Note 10 JE to prawdziwie ekskluzywny smartfon

Premiera tego modelu jest dla nas nie lada niespodzianką, ponieważ w przeszłości nie pojawiły się żadne sygnały, że powinniśmy się jej spodziewać. Nie tylko to czyni jednak Redmi Note 10 JE wyjątkowym. Specyfikacja nowego smartfona Xiaomi nieco różni się bowiem od parametrów pierwowzoru, tj. Redmi Note 10 5G.

Różnice są znaczące. Na tyle, że prawdopodobnie niejedna osoba ze smutkiem przyjmie wiadomość, iż dopisek „JE” najpewniej oznacza „Japan Edition” i ekskluzywność tego smartfona dla rynku japońskiego. Można więc tylko zazdrościć, że Japończycy mogą go kupić.

Redmi Note 10 JE (źródło: Xiaomi)

Czym zatem Redmi Note 10 JE różni się od Redmi Note 10 5G, który jest dostępny m.in. w Polsce? Jedną zmianę mogliście wywnioskować, patrząc na załączoną powyżej grafikę – smartfon oferuje bowiem obudowę z certyfikatem wodoszczelności IPX8, a także pyłoszczelności IP6X. To coś, co jest zarezerwowane dla nielicznych modeli w ofercie Xiaomi – taką konstrukcją nie mogą się nawet pochwalić niektóre flagowce marki!

Japoński rynek znany jest jednak z tego, że większość sprzedawanych na nim smartfonów ma pyło- i wodoszczelną obudowę, w tym także nieflagowych, dlatego nie powinien dziwić fakt, że taką może się też pochwalić nowy Redmi Note 10 JE. Co więcej, to nie pierwszy raz, gdy w Japonii sprzedawany jest „uszczelniony” model.

Redmi Note 10 JE (źródło: Xiaomi)

Jak jednak zostało wspomniane, pyło- i wodoszczelna obudowa to nie jedyna rzecz, która różni Redmi Note 10 JE i Redmi Note 10 5G. Kolejną jest procesor – w tym pierwszym zastosowano platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 480 5G, podczas gdy w drugim układ MediaTek Dimensity 700 (również z modemem 5G). Ponadto oba modele nieznacznie różnią się pojemnością akumulatora (odpowiednio: 4800 mAh i 5000 mAh, w obu przypadkach z obsługą 18 W ładowania).

Pozostała specyfikacja Redmi Note 10 JE jest już taka sama, jak w Redmi Note 10 5G (z wyjątkiem tego, że ten pierwszy nie ma dual SIM). Niestety, my najnowszy smartfon Xiaomi możemy traktować tylko jako ciekawostkę, gdyż nic nie wskazuje na to, aby producent zaczął stosować pyło- i wodoszczelną obudowę w większej ilości swoich urządzeń.