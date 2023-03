Google udostępnia nową wersję systemu Android 14. Co nowego?

Google udostępniło pierwszą wersję nowego systemu Android 14 dokładnie miesiąc temu, 8 lutego 2023 roku. Dziś gigant z Mountain View oddaje w ręce użytkowników kolejne, bardziej dopracowane wydanie, zawierające nowe funkcje i rozwiązania.

Google udostępniło Android 14 Developer Preview 2

Zespół odpowiedzialny za rozwój Androida informuje, że nowa wersja zawiera dodatkowe ulepszenia prywatności, bezpieczeństwa, wydajności, produktywności deweloperów i personalizacji użytkownika. Jednocześnie została ona lepiej dostosowana do urządzeń z dużym ekranem – na tabletach oraz w składanych modelach.

W Developer Preview 2 gigant z Mountain View zaleca deweloperom wykorzystywanie funkcji Photo Picker, jeśli ich aplikacja wymaga dostępu do multimediów. Dla przypomnienia: pojawiła się ona już w Androidzie 13 i polega na tym, że użytkownik może wybrać, czy aplikacja dostanie dostęp do wszystkich zdjęć/filmów w pamięci urządzenia, czy tylko do wybranych.

Jeżeli jednak z jakiegoś powodu deweloper nie może skorzystać z Selektora zdjęć, gdy jego aplikacja żąda uprawnień do multimediów wizualnych (READ_MEDIA_IMAGES / READ_MEDIA_VIDEO) wprowadzonych w pakiecie SDK 33, użytkownicy urządzeń z Androidem 14 mimo to będą mogli przyznawać takiemu programowi dostęp tylko do wybranych zdjęć i filmów za pośrednictwem takiego okna dialogowego:

źródło: Android Developers

Warto tutaj wspomnieć, że funkcja Photo Picker nie jest zarezerwowana dla Androida 14 i 13 – jest ona również dostępna już na urządzeniach z systemem Android 11 i Android 12 oraz Android 13 Go Edition.

Android 14 ma też na celu ułatwienie użytkownikom logowania się za pomocą interfejsów API, które pobierają i przechowują poświadczenia za pomocą skonfigurowanych przez użytkownika dostawców poświadczeń. Ponadto interfejs API umożliwia aplikacji logowanie się przy użyciu kluczy dostępu bez wpisywania hasła. To krok w kierunku „bezhasłowej” przyszłości, do której dąży nie tylko Google, ale też Apple i Microsoft.

Android 14 ma również zapewnić lepszą współpracę pomiędzy aplikacjami, poprawić kondycję systemu i wydajność baterii. Ma on dać programom działającym na pierwszym planie większą kontrolę nad możliwością rozpoczynania działań przez aplikacje, z którymi wchodzą w interakcję. Z kolei funkcjonalność programów, które przejdą w stan „uśpienia”, po kilku sekundach zostanie znacząco ograniczona – o rząd wielkości szybciej niż na Androidzie 13.

Kolejną nowością w Androidzie 14 jest możliwość usunięcia wszystkich powiadomień z rozwijanej od góry belki z powiadomieniami, gdy urządzenie jest odblokowane (funkcja ta jest już dostępna w MIUI 14 Xiaomi). Nie dotyczy to jednak wszystkich – powiadomienia, które są ważne dla funkcjonalności urządzenia, takie jak powiadomienia dotyczące zasad systemu i urządzenia, pozostaną w pełni niemożliwe do odrzucenia.

Android 14 zapewni też ulepszenia dla zewnętrznych sklepów z aplikacjami (programy będą aktualizowane przez sklep, z którego je oryginalnie pobrano, na dodatek w bardziej dogodnych dla użytkownika momentach) oraz dla Europejczyków, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych – będą oni mogli ustawić „regionalne preferencje”, na przykład podawanie temperatury w stopniach Celsjusza (zamiast Fahrenheita) i ustawić poniedziałek jako pierwszy dzień tygodnia (zamiast niedzieli jak w USA).

źródło: Android Developers

Kiedy Android 14 będzie dostępny dla wszystkich?

Developer Preview 2 jest ostatnią wersją dla deweloperów – pierwsza wersja beta zostanie udostępniona w kwietniu 2023 roku. Pierwsza z czterech – ostatnią zaplanowano na lipiec. Wydanie finalne spodziewane jest w trzecim kwartale br.