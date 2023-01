Ten producent smartfonów miał w Polsce swoje 5 minut. Teraz należy do koncernu samochodowego

Jeszcze niecałą dekadę temu tę markę wymieniano jednym tchem obok Xiaomi i Huawei jako trzecią siłę napędową chińskiego przemysłu smartfonów. Okazuje się, że pod koniec zeszłego roku została w całości przejęta przez chiński koncern samochodowy.

Niepewna przyszłość producenta smartfonów

Nie trzymając Was dłużej w niepewności – chodzi oczywiście o Meizu. 3,5 roku temu nie tylko informowaliśmy Was o nowościach w portfolio firmy, które trafiały na polski rynek, ale również mieliśmy okazję testować smartfony producenta. Kacper opisywał wtedy Meizu Note 9 jako „niezły smartfon choć z kilkoma wadami”. Chwilę później informowaliśmy o restrukturyzacji firmy, która miała uczynić przedsiębiorstwo ponownie przynoszącym zyski. Wygląda na to, że z roku na rok było jednak coraz gorzej.

Meizu 18X – jeden z ostatnich smartfonów firmy z 2021 roku (źródło: Meizu)

W 2021 roku powstała firma Hubei Xingji Times Technology, która rzekomo zajmuje się produkcją smartfonów. Jej szefem jest Yong Wang, choć to nie on gra tutaj pierwsze skrzypce, tylko główny inwestor przedsiębiorstwa, Li Shufu. Shufu jest założycielem i szefem Geely, największego chińskiego koncernu produkującego samochody. Przedsiębiorstwo ma udziały m.in. w Volvo, Lotusie czy Benelli, włoskiej marce zajmującej się motocyklami.

Według IT Home, Hubei Xingji Times Technology podpisało 4 lipca umowę z Zhuhai Meizu Technology, na mocy której Hubei Xingji Times otrzymał 79,09% udziałów kontrolnych firmy i uzyskał wyłączne prawa do przedsiębiorstwa. Tego samego dnia Shen Ziyu, wiceprezes Hubei Xingji Times, został nowym prezesem Meizu i zastąpił na tym stanowisku Huang Zhanga, założyciela firmy, który został zdegradowany do pozycji dużego udziałowca. Dodatkowo Ziyu został prawnym przedstawicielem firmy zamiast Huang Zhipana, młodszego brata założyciela. Zhipan zastąpił Zhanga na stanowisku prezesa w lutym 2021 roku.

Co dalej z Meizu?

Chiński serwis IT Home przekazuje informację, że Huang Zhang oraz kilka innych chińskich przedsiębiorstw wycofało swoje udziały w firmie. Oznacza to, że Geely zostało wyłącznym udziałowcem Meizu. Co Geely dalej zrobi z nowym nabytkiem – tego nie wiadomo, aczkolwiek na horyzoncie jest nowy odtwarzacz Hi-Fi o nazwie M3 Pro i smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Meizu od lat było w nienajlepszej kondycji, choć próba przywrócenia marki do dawnej chwały nie wydaje się wcale głupim pomysłem. Z pewnością w naszym kraju znajdą się osoby, które kojarzą nazwę firmy i kto wie, może nawet polubiły się z nakładką systemową Flyme OS. Na tę chwilę wydaje się jednak wątpliwe, aby marka wróciła oficjalnie na polski rynek.