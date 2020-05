Meizu 17 (Pro) oficjalnie. Porządny flagowiec w niższej cenie niż Xiaomi Mi 10 (Pro)

Xiaomi zaszokowało cenami Mi 10 i Mi 10 Pro – flagowce z tej serii produktowej jeszcze nigdy nie kosztowały tak dużo. Jest to więc okazja dla innych producentów, aby zaoferować równie topowy smartfon w niższej cenie i Meizu poszło właśnie w takim kierunku – nowe Meizu 17 i Meizu 17 Pro jak najbardziej są high-endami, a jednocześnie są znacznie tańsze.

Meizu 17 (Pro) – specyfikacja

Jak to zwykle bywa, oba smartfony są bardzo do siebie podobne pod wieloma względami. Zarówno Meizu 17, jak i Meizu 17 Pro wyposażono w płaski wyświetlacz Super AMOLED ze zintegrowanym zeń czytnikiem linii papilarnych. Ekran ma przekątną 6,6 cala, proporcje 19,5:9 i rozdzielczość Full HD+ 2340×1080 pikseli (390 ppi), a do tego charakteryzuje się kontrastem 2000000:1 i jasnością maksymalną 700 nitów (choć pojedynczy punkt może się rozświecić do nawet 1100 nitów). Dodatkowo oferuje też częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz i panel dotykowy 180 Hz.

W obu smartfonach za topową wydajność odpowiada ośmiordzeniowy (8x Kryo 585; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz z grafiką Adreno 650 i modemem 5G Snapdragon X55. Meizu 17 będzie dostępny w konfiguracjach 8 GB/128 GB i 8 GB/256 GB, natomiast Meizu 17 Pro w wersjach 8 GB/128 GB i 12 GB/256 GB. W obu smartfonach wykorzystano pamięć flash typu UFS 3.1, natomiast w modelu podstawowym LPDDR4x RAM, zaś w wariancie z dopiskiem „Pro” LPDDR5.

Jeden i drugi smartfon ma pojedynczy aparat o rozdzielczości 20 Mpix z przysłoną f/2.2 i pikselami wielkości 0,8 µm, który umieszczono w okrągłym otworze o średnicy zaledwie 2,9 mm w prawym górnym rogu ekranu. Producent tłumaczy, że zdecydował się na taką lokalizację, ponieważ użytkownicy zwykle czytają tekst od lewej do prawej strony i taka pozycja kamerki nie wpłynie negatywnie na tzw. user experience. Co więcej, w oprogramowaniu można włączyć opcję, aby otwór służył jednocześnie za wskaźnik baterii.

Zarówno Meizu 17, jak i Meizu 17 Pro ma poczwórny aparat na panelu tylnym z 64 Mpix sensorem Sony IMX686 z pikselami wielkości 0,8 µm i przysłoną f/1.8. Do tego model podstawowy oferuje 12 Mpix (Sony IMX362; f/1.9; 1,4 µm) do zdjęć portretowych + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultra-szerokokątnym o kącie widzenia 118° + 5 Mpix (f/1.9) do fotografii makro. Wersja z dopiskiem „Pro” dysponuje natomiast zestawem 8 Mpix (f/2.4; tzw. teleobiektyw) + 32 Mpix (Sony IMX616; f/2.2) z obiektywem ultra-szerokokątnym o kącie widzenia aż 129° (wykorzystywanym także do zdjęć makro) + 3D ToF.

Meizu 17 i Meizu 17 Pro zasilane są przez akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego 30 W (wersja „Pro” również dla ładowania indukcyjnego 30 W). Smartfony oferują też WiFi 6, moduł NFC i głośniki stereo, natomiast 3,5 mm złącza słuchawkowego nie. Urządzenia pracują pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem Flyme 8. Oba mają wymiary 160×77,2×8,5 mm (i ważą – odpowiednio – 199 i 219 gramów).

Meizu 17 (Pro) – cena

Meizu 17 8 GB/128 GB – 3699 juanów

Meizu 17 8 GB/256 GB – 3999 juanów

Meizu 17 Pro 8 GB/128 GB – 4299 juanów

Meizu 17 Pro 12 GB/256 GB – 4699 juanów

Dla porównania, ceny Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro zaczynają się w Chinach od – odpowiednio – 3999 i 4999 juanów.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że Meizu przygotowało również Meizu 17 Aircraft Carrier Limited Edition, która będzie dostępna w konfiguracji 8 GB/256 GB i sprzedawana w Chinach za 4299 juanów.

Źródło: Meizu (17), Meizu (17 Pro), Meizu (Aircraft Carrier Limited Edition)