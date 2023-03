Oto nowy, żółty iPhone 14 i iPhone 14 Plus. Sprawdź, od kiedy go kupisz

Od kilku dni chodziły słuchy, że Apple lada chwila ogłosi premierę nowej wersji kolorystycznej smartfonów z serii iPhone 14. Tak też się właśnie stało. Zobacz iPhone’a 14 i 14 Plus w żółtym, słonecznym kolorze i sprawdź, od kiedy będzie dostępny w sprzedaży.

Żółty iPhone 14 – Apple wita słońce

Oficjalną informację prasową w języku angielskim na temat nowej, żółtej wersji kolorystycznej iPhone’a 14 i 14 Plus Apple rozpoczyna słowami „Hello, yellow!”, czyli „Witaj żółty!”. Polski oddział nie przetłumaczył jednak tego wprost – polska prasówka zaczyna się słowami „Witaj, słońce!”. Faktycznie, kolor żółty naturalnie kojarzy się ze słońcem, aczkolwiek ta „interpretacja” przypomina mi czasem wręcz zabawne tłumaczenia tytułów filmów – na przykład Dirty Dancing (można to przetłumaczyć jako niegrzeczny/sprośny taniec) funkcjonował w Polsce jako… Wirujący seks.

źródło: Apple

Mniejsza o to – najważniejsze jest to, że iPhone 14 i 14 Plus będą dostępne w nowej, żółtej wersji kolorystycznej. Ostatnim smartfonem Apple w takim kolorze był iPhone 11. Od kiedy kupicie nowe, żółciutkie jak słoneczko iPhone’y? Już od najbliższego piątku, 10 marca 2023 roku – tego dnia ruszy ich przedsprzedaż (o godzinie 14:00 czasu polskiego). Urządzenia trafią do sklepów dokładnie za tydzień, 14 marca br.

Tyle będzie kosztował nowy, żółty iPhone 14 i 14 Plus

Ile zapłacicie za nowego iPhone’a 14 i 14 Plus w kolorze żółtym? Dokładnie tyle samo, ile za pozostałe wersje kolorystyczne:

iPhone 14 128 GB – 5199 złotych, 256 GB – 5899 złotych, 512 GB – 7199 złotych,

iPhone 14 Plus 128 GB – 5899 złotych, 256 GB – 6599 złotych, 512 GB – 7899 złotych.



Co ważne, Apple poinformowało dziś, że tylko iPhone’y 14 i 14 Plus będą dostępne w nowym, żółtym kolorze – droższe modele, tj. iPhone’y 14 Pro i 14 Pro nie doczekały się żółtego braciszka. Nadal macie do wyboru cztery kolory: głęboka purpura, gwiezdna czerń, srebrny i złoty.

źródło: Apple

Przy okazji gigant z Cupertino poinformował, że wraz z żółtymi iPhone’ami 14 i 14 Plus do sprzedaży trafiły już również nowe kolory sylikonowego etui do ww. modeli, a także tego z dopiskiem „Pro” (do iPhone’a 14 Pro Max nie) – są one dostępne w kolorach słonecznym, moro, czysty błękit i fiolet irysa za 299 złotych.