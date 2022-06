Funkcja ratująca życie wkrótce trafi na więcej smartfonów z Androidem

Naprawdę ważna funkcja, która w określonych scenariuszach może nawet uratować życie, niebawem pojawi się na większej liczbie smartfonów z Androidem. Wykrywanie wypadków obecnie jest bowiem ograniczone tylko do Pixeli, ale ma to się zmienić.

Pomysł jak najbardziej zasługuje na docenienie

W 2019 roku usłyszeliśmy o funkcji automatycznego wykrywania wypadków, która została wdrożona wraz z Androidem 10. Według założeń, jeśli smartfon wykryje wypadek samochodowy, to może zadzwonić na numer alarmowy. Dodatkowo automatycznie przekazywane są niezbędne dane.

Całość można porównać do systemów SOS wbudowanych w nowsze samochody, aczkolwiek tutaj wystarczy tylko odpowiedni smartfon. Oznacza to, że funkcja może być dostępna również dla właścicieli starszych pojazdów.

Warto mieć na uwadze, że mamy do czynienia z naprawdę przydatnym rozwiązaniem, które w określonych scenariuszach może nawet uratować życie kierowcy i pasażerów, którzy przykładowo stracili przytomność podczas wypadku.

Niestety, funkcja obecnie ograniczona jest to do smartfonów z linii Pixel 3 i nowszych. Niewykluczone jednak, że niebawem się to zmieni.

Funkcja, dzięki której smartfon jest w stanie wykryć wypadek samochodowy (fot. XDA Developers)

Wykrywanie wypadków trafi na więcej smartfonów z Androidem

Jak informuje serwis Android Police, powołując się na odkryte przez Mishaala Rahmana ciągi znaków w aplikacji Personal Safety, funkcja wykrywania wypadków może niebawem zostać udostępniona także na innych smartfonach. Należy dodać, że wspomniana aplikacja, dostępna na Pixelach, zawiera właśnie możliwość automatycznego rozpoznawania wypadków.

Niestety, niekoniecznie dostęp do tej funkcji będą mieli wszyscy użytkownicy. Obecne informacje sugerują, że rozwiązanie nie będzie po prostu masowo udostępnione. Zamiast tego wsparcie pojawi się na wybranych urządzeniach, które najpewniej będą musiały zostać zatwierdzone przez Google.

Początkowo wykrywanie wypadków może trafić na popularne smartfony większych producentów, którzy blisko współpracują z firmą Mountain View. Oczywiście niewykluczone, że z czasem pojawi się także na smartfonach innych firm.

Nie poznaliśmy jednak planowanego harmonogramu prac. Trudno więc stwierdzić, kiedy dokładnie funkcja zostanie udostępniona poza Pixelami. Możliwe jednak, że nie będziemy musieli długo czekać, skoro odpowiednie przygotowania są już wprowadzane „pod maską” aplikacji Personal Safety.

Wypada jeszcze wspomnieć, że odkryte ciągi znaków zapowiadają również wdrożenie kolejnej funkcji znanej z Pixeli na większą liczbę smartfonów z Androidem. Prawdopodobnie wkrótce użytkownicy będą mogli także otrzymywać ostrzeżenia o lokalnych katastrofach, takich jak powodzie czy trzęsienia ziemi.