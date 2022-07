Xiaomi 12 Lite dostępny w przedsprzedaży. Xiaomi popłynęło z ceną…

Xiaomi niespodziewanie rozpoczęło przedsprzedaż nowego smartfona z serii Xiaomi 12. Mimo że specyfikacja Xiaomi 12 Lite jest bardzo dobra i powinna spełnić oczekiwania nawet bardziej wymagających użytkowników, to cena nie jest specjalnie zachęcająca. Jest jednak nadzieja, że w Polsce będzie taniej.

Xiaomi 12 Lite robi wrażenie

Mocną stroną smartfona, oprócz specyfikacji, ma być jego design. Przede wszystkim na rynek trafią trzy wersje kolorystyczne: klasyczna czarna oraz zielona i różowa, które niewątpliwie wyróżniają się z tłumu (ta ostatnia dodatkowo ma gradientową, tj. różnokolorową obudowę). Ponadto Xiaomi 12 Lite waży 173 gramów i ma grubość zaledwie 7,29 mm. Co prawda Xiaomi Mi 11 Lite 5G jest jeszcze cieńszy (ma 6,8 mm grubości) i lżejszy (159 gramów), ale wciąż smukłość urządzenia robi wrażenie.

Jak jednak zostało wspomniane, nie tylko wygląd, który w dodatku wyraźnie nawiązuje stylistycznie do designu flagowej serii Xiaomi 12, może zachwycić klienta. Specyfikacja smartfona również jest bardzo atrakcyjna i z powodzeniem może spełnić oczekiwania nawet bardziej wymagających osób.

Co oferuje Xiaomi 12 Lite? (specyfikacja)

Xiaomi podkreśla przede wszystkim zaplecze fotograficzne swojego najnowszego smartfona. Na tyle Xiaomi 12 Lite znajdują się trzy aparaty: główny z matrycą 108 Mpix, z obiektywem ultraszerokokątnym i sensorem 8 Mpix oraz 2 Mpix do zdjęć makro. Na przodzie, w okrągłym otworze w górnej części ekranu, umieszczono natomiast 32 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

A skoro już zostało wspomniane o wyświetlaczu, to w Xiaomi 12 Lite ma on przekątną 6,55 cala i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, a ponadto obsługuje technologie HDR10+ i Dolby Vision. Co warto podkreślić, jest to ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+.

Specyfikacja Xiaomi 12 Lite obejmuje również procesor Qualcomm Snapdragon 778G z modemem 5G oraz akumulator o pojemności 4300 mAh, który można naładować z mocą nawet 67 W – do 50% w zaledwie 13 minut. Ponadto smartfon oferuje m.in. czytnik linii papilarnych i głośniki stereo z technologią Dolby Atmos.

Ile kosztuje Xiaomi 12 Lite i gdzie go można kupić? (cena, dostępność)

Xiaomi 12 Lite jest już dostępny w przedsprzedaży w Azerbejdżanie, w oficjalnym sklepie w Baku. Regularną cenę smartfona w konfiguracji z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej ustalono na 999 manatów, co jest równowartością aż ~2660 złotych. Przedsprzedaż potrwa do 8 lipca 2022 roku i w jej trakcie będzie można dostać zniżkę w wysokości 100 manatów (~270 złotych).

W takiej cenie Xiaomi 12 Lite nie wygląda na atrakcyjną propozycję, lecz istnieje duże prawdopodobieństwo, że smartfon w Polsce będzie znacznie tańszy. Przeglądając bowiem oficjalną stronę xiaomi.az, można zauważyć, że ceny urządzeń Xiaomi w Azerbejdżanie są dużo wyższe niż w Polsce – na przykład POCO F3 8 GB/256 GB kosztuje w tym kraju ~2660 złotych, a w Polsce ~1800 złotych.

W związku z tym można się spodziewać – a przynajmniej oczekiwać – że polska cena Xiaomi 12 Lite nie będzie wyższa niż 2000 złotych.