Orlen, LOTOS, a teraz bp – kolejny koncern obniża cenę paliwa o 30 groszy za litr

Orlen ma swoją promocję, dzięki której można tankować paliwo taniej, z własną akcją ruszył też LOTOS. Teraz przyszedł czas na koncern bp. Na stacjach paliw z „zielonym słoneczkiem” też zapłacimy mniej.

Reklama

Cena za litr paliwa o 30 groszy niższa

Na stacjach paliw bp także skorzystamy z wakacyjnej promocji, dzięki której koszt wycieczki samochodem będzie nieco niższy. Wobec wszechobecnej drożyzny, każda oszczędność się liczy.

Na jakie rabaty możemy więc liczyć podczas wizyty pod dystrybutorami z paliwem na bp? Zniżka, podobnie jak na Orlenie czy LOTOSie, to 30 groszy na litrze paliwa. Żeby skorzystać z okazji, trzeba mieć zarejestrowaną kartę z programu lojalnościowego Payback. Rabat przysługuje nam wtedy, niezależnie od tego, czy tankujemy paliwo regularne, czy premium. Jeśli karta nie jest zarejestrowana, otrzymamy jedynie 10 groszy rabatu.

Tego lata po raz kolejny rusza projekt "Wakacje z bp". W tym roku będą to specjalne rabaty. 1 lipca startujemy z rabatem 30 groszy na paliwo. Tańsze podróżowanie z bp na wakacje – więcej informacji: https://t.co/z1CSSEyBIc#bpPolska pic.twitter.com/MirQ5N6uBO — bp_Polska (@bp_Polska) July 1, 2022

Gaz LPG także taniej

Co ciekawe, na tle promocji Orlenu i LOTOSu, w jednym aspekcie bp wygląda lepiej. Na stacjach innych koncernów osoby tankujące autogaz nie mogą liczyć na rabat, a na bp owszem. Jeśli mamy zarejestrowaną kartę Payback, to możemy kupować LPG taniej o 10 gr/l. To świetne wieści.

Oprócz tego, wciąż aktywne są inne promocje z bp. Od czerwca klienci stacji mogą zyskać vouchery do kawiarni Wild Bean Cafe i do myjni po zatankowaniu 25 l paliwa. Bon rabatowy wynosi 3 złote. Inną opcją jest masowe wykupowanie hot dogów ;) W promocji Hot dog kolektor szósty dowolny hot dog jest gratis. Przez całe wakacje utrzymywana jest także stała oferta czwartkowa, czyli Diesel Ultimate w cenie regularnej.

Nagle naszła mnie ochota na sześć hot dogów

Wychodzi więc na to, że niemalże niezależnie na jakiej stacji paliw będziemy uzupełniać bak, mamy szansę na nieco tańsze tankowanie. Być może warto rozważyć bp, jeśli poruszamy się pojazdem z instalacją LPG!