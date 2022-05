Pierwsi na świecie. Visa Mobile ląduje w Nest Banku

Jak płacimy za zakupy w internecie? Jeśli dany sklep nie obsługuje BLIK-a, a chcemy rozliczyć się za pomocą karty płatniczej, często musimy przepisywać długie ciągi cyfr z karty do odpowiednich okienek na stronie. Klienci Nest Banku już nie muszą.

Visa Mobile to nowa metoda płacenia, wdrażana na naszym podwórku przez Nest Bank. Jesteśmy pierwszym krajem na świecie, w którym się pojawiła. W pracach nad nią uczestniczyło m.in. Studio Innowacji Visa w Warszawie. Jak działa i czym różni się od dotychczasowych rozwiązań?

Teraz nie będzie trzeba podawać pełnego hasła do bankowości mobilnej czy ręcznie przepisywać danych karty płatniczej. Wystarczy wpisać swój numer telefonu podczas płatności na stronie sklepu czy w aplikacji i zatwierdzić płatność na smartfonie. To wszystko.

Nest Bank poinformował, że po okresie testowym, w którym do usługi mieli dostęp jedynie nieliczni, udostępnią ja wszystkim swoim klientom – zarówno biznesowym, jak i indywidualnym.

Jest to rozwiązanie o globalnym potencjale, wykorzystujące standard EMV SRC, które szerzej znane jest na naszym rynku jako Click to Pay. Uważamy, że Visa Mobile ma olbrzymi potencjał i pracujemy nad tym, by ta metoda była powszechnie dostępna.

Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce