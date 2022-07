Ile czasu Polacy korzystają z internetu w ciągu tygodnia? Odpowiedź może Cię zaskoczyć, a nawet przerazić

Zastanawiałeś się kiedyś, ile godzin dziennie korzystasz z internetu? Niektórzy z Was nie wiedzą, inni wiedzieć nie chcą – bo informacje te mogą być zaskakujące lub wręcz przerażające. Firma NordVPN postanowiła to zbadać, a wyniki są… No właśnie, chyba niezbyt zaskakujące. Pora jednak zadać pytanie – Polacy, co my w tej sieci w ogóle robimy?!

Polacy korzystają z internetu ponad dwa dni w tygodniu

Prawie 51 godzin w internecie w ciągu jednego tygodnia to naprawdę dużo – niezależnie od wieku. Dość powiedzieć, że na zwykłym etacie w pracy trzeba spędzać (przynajmniej ustawowo) 40 godzin, a gdzie miejsce na dodatkowe 11? Poza tym – zabawmy się w pewien eksperyment myślowy. Jest niedzielny wieczór, pora rozplanować nadchodzące 7 dni. Co powiedzielibyście na to, aby dwa z nich w całości poświęcić na siedzenie w sieci? Zgodnie z badaniem NordVPN, taki jest właśnie obraz internautów w Polsce.

Jak łatwo policzyć, 51 godzin tygodniowo daje 110 dni w roku. To szmat czasu, jednak ciekawsze w omawianych badaniach jest to, że Polacy wcale nie są na szczycie zestawienia. Jeszcze więcej czasu od mieszkańców Polski spędzają np. Niemcy (parędziesiąt minut więcej) czy Francuzi, a w rankingu królują Brazylijczycy. W ich wypadku mowa o ponad 91 godzinach tygodniowo! Tak to jest, gdy na streaming wideo i muzyki poświęca się wiele godzin.

Badanie NordVPN (Źródło: NordVPN)

Królowie Facebooka i YouTube

Okej, wiemy już, że Brazylijczycy to internetowi maniacy i biją Polaków na głowę, jeżeli chodzi o liczbę godzin spędzonych w sieci. Ale jak mieszkańcy Polski prezentują się w poszczególnych kategoriach? Dość interesująco. Swój internetowy dzień polski internauta rozpoczyna o 9:01. Okazuje się, że najpopularniejszą rozrywką Polaków w sieci są media społecznościowe – spędzają w nich średnio 7 godzin i 4 minuty tygodniowo.

W Europie Polacy królują natomiast jako użytkownicy platform typu YouTube, gdzie spędzają ponad 6 godzin. W międzyczasie muszą znaleźć chwilę na streaming – czy to muzyki, czy filmów. To zajmuje Polakom w ciągu tygodnia kolejno 3 godziny i 20 minut oraz 4 godziny i 38 minut. Dzień z internetem mieszkaniec Polski kończy w okolicach 21:49, czyli po blisko 13 godzinach.

O tym, że Polacy są wielkimi miłośnikami mediów społecznościowych, świadczy fakt, że większość z nich używa smartfonów nawet podczas korzystania z toalety, głównie do przeglądania mediów społecznościowych (49%) oraz czytania lub słuchania wiadomości (37%). Zachęcamy jednak Polaków, aby nie zapominali o swoim bezpieczeństwie online, nawet gdy są zajęci mediami społecznościowymi, rozmowami, grami czy wiadomościami. Daniel Markuson, Digital Privacy Expert z NordVPN

Historia z morałem?

Wiemy już, że Polacy uwielbiają internet i rozrywki, jakie ze sobą niesie. Z badań wynika jednak też coś innego – chodzi bowiem o prywatność i poczucie bezpieczeństwa. Okazuje się, że statystyczny użytkownik sieci w Polsce odczuwa poczucie zagrożenia, a aż 41% mieszkańców Polski sądzi, że jest podsłuchiwana przez posiadane urządzenie. Gryzie się to z niezbyt dużą wagą przywiązywaną do zabezpieczeń w postaci menadżerów haseł i nie tylko.

Media społecznościowe to dla Polaków historia miłości i nienawiści. Spędzają niekończące się godziny na przeglądaniu, ale jednocześnie czują niepokój związany z prywatnością w sieci. Często czekamy na pierwszą udaną próbę phishingu, oszustwo internetowe lub wyciek danych, by dopiero wtedy zacząć poważnie traktować nasze bezpieczeństwo online. Daniel Markuson, Digital Privacy Expert z NordVPN

Warto zatem być przezornym, zanim wystąpi szkoda i będzie czego żałować. Tym bardziej, że ilość narzędzi mogących w tym pomóc jest bardzo duża. Nie ma na co czekać, trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo w internecie!

Przywoływane wyniki pochodzą z badania, zleconego przez NordVPN, i przeprowadzonego przez zewnętrzną firmę Norstat w dniach 23-30 sierpnia 2021 roku. Grupę docelową badania stanowili mieszkańcy Polski w wieku 18-74 lat, a próba została dobrana spośród krajowych użytkowników internetu. Zastosowano limity na wiek, płeć i miejsce zamieszkania.