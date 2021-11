Android Automotive wjedzie na pokład aut Renault. Co ciekawe, pomoże w tym LG

Kolejny producent samochodów postanowił zrezygnować z autorskiego systemu infotainment na rzecz Android Automotive. Oprogramowanie Google, zmodyfikowane przez LG, zadebiutuje w nowym Renault Megane E-TECH Electric.

Reklama

Google już nie wystarczają smartfony

Według danych StatCounter, Android ma obecnie ponad 70% udziałów na rynku mobilnych systemów operacyjnych. Zajmujący drugą pozycję iOS musi zadowolić się wynikiem na poziomie przekraczającym 28%. Nic nie zapowiada, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić, a tym bardziej małe są szanse na pojawienie się trzeciego, groźnego gracza, aczkolwiek świat z uwagą przygląda się HarmonyOS od Huawei.

Najwidoczniej rynek mobilnych systemów operacyjnych, będący obecnie w stagnacji, przestał zadowalać Google. Firma z Mountain View postanowiła więc zwiększyć swoje wpływy, wchodząc w zupełnie nowy segment. Efektem tego jest Android Automotive, czyli pełnoprawny system infotainment przeznaczony dla nowoczesnych samochodów.

Reklama

Firmy motoryzacyjne, do niedawna stawiające w dużym stopniu na autorskie rozwiązania, dość sprawnie wyraziły zainteresowanie nowym projektem Google. Android instalowany jest już w autach Volvo, a wkrótce powinien pojawić się również na pokładzie samochodów marek Honda, Ford, General Motors czy modelach marek należących do koncernu Stellantis. Co więcej, to prawdopodobnie dopiero początek jego ekspansji.

Renault stawia na Android Automotive

LG ogłosiło, że system informacyjno-rozrywkowy nowej generacji (IVI) zadebiutuje w Renault Megane E-TECH Electric w 2022 roku. Chwila, dlaczego ta informacja pochodzi od LG, a nie od Google czy Renault? Okazuje się, że mamy do czynienia z oprogramowaniem opartym na Android Automotive, ale stworzonym we współpracy Koreańczyków i Francuzów.

Firma chwali się, że LG IVI jest pierwszym systemem, bazującym na Androidzie 10, który otrzymał certyfikat Google Automotive Services (GAS). Ze względu na wykorzystywanie jako bazy Androida, nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że oprogramowanie zapewni wygodny dostęp do Asystenta Google, Map Google i innych aplikacji, które będzie można pobrać ze specjalnej wersji Google Play.

Należy oczekiwać, że użytkownik otrzyma m.in. widocznie zmodyfikowany interfejs względem tego, co oferuje system Google w podstawowej wersji. Niewykluczone, że pojawiają się również unikatowe funkcje. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że te wszystkie dodatki nie wpłyną negatywnie na przyszłe aktualizacje oprogramowania i kierowcy Renault będą mogli liczyć na dobre wsparcie ze strony producenta.