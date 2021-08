Huawei ratuje się jak może – zaczął sprzedawać używane smartfony z wgranym HarmonyOS

Smartfony „z drugiej ręki” cieszą się ogromną i na dodatek stale rosnącą popularnością wśród klientów. Dość nieoczekiwanie zaczął je sprzedawać w swoim oficjalnym sklepie również Huawei. Co więcej, każdy model ma fabrycznie wgrany system HarmonyOS!

Sprzedawanie odnowionych smartfonów przez producentów nie jest niczym nowym, wszakże robi to chociażby Apple. Przynosi to wiele korzyści, ale prawdopodobnie największą jest możliwość pozyskania klienta, oferując mu urządzenie w znacznie bardziej przystępnej cenie. Dzięki temu baza użytkowników się powiększa niewielkim kosztem, bo firma oszczędza cenne komponenty i może je wpakować do nowych sprzętów.

Ponadto ważna jest tu też kwestia pozytywnego wpływu na środowisko, ponieważ używana elektronika często ląduje na śmietniku (o zgrozo!), a po odnowieniu może dostać drugie życie. Same profity, żadnych negatywów. Nic zatem dziwnego, że Huawei również się na to zdecydował, aczkolwiek mogły nim kierować także inne pobudki.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Huawei zaczął sprzedawać używane smartfony

Jak wszyscy wiemy, przez nałożone przez Stany Zjednoczone sankcje producent ma utrudniony dostęp do kluczowych produktów i technologii, w tym związanych z 5G. Widać to przede wszystkim po dziale smartfonów – oferta firmy mocno zubożała, a kolejne modele są wydawane z ogromnym trudem, jak chociażby flagowa seria Huawei P50. Nie pozostało to bez wpływu na pozycję marki w tym segmencie – od początku 2021 roku nie znajduje się już w TOP 5, a jeszcze niedawno walczyła o pierwsze miejsce.

Producentowi prawdopodobnie ogromnie zatem zależy, aby ograniczyć odpływ klientów do konkurencji. Może mu w tym pomóc sprzedaż używanych smartfonów w oficjalnym sklepie. Klienci mają do wyboru kilka modeli w różnych konfiguracjach, w tym Mate 30 Pro 5G i Huawei P30 Pro.

Co ważne, używane egzemplarze są sprzedawane w sklepie producenta w zauważalnie niższych cenach niż nowe, a jest to o tyle istotne, że w Chinach ceny używanych smartfonów Huawei z modemami 5G poszybowały ostatnio w górę. Jest to bowiem produkt deficytowy i zaczynają tutaj działać zasady rządzące rynkiem – osoby, które chcą je sprzedać, wiedzą, że chętnych nie brakuje, dlatego mają odwagę zawołać wyższą kwotę.

Przy każdym odnowionym smartfonie Huawei pisze, że przed ponownym wprowadzeniem do sprzedaży przeszedł szereg rygorystycznych testów, a na dodatek otrzymał całkowicie nową baterię. Co więcej, producent wgrał do niego też swój nowy system HarmonyOS, więc jego nabywca nie musi czekać na aktualizację. Ponadto urządzenie jest objęte roczną gwarancją.

Aktualnie Huawei sprzedaje swoje używane smartfony wyłącznie w Chinach, za pośrednictwem własnego sklepu internetowego vmall. Na tę chwilę nie wiemy, czy producent zdecyduje się na podobny krok również na innych rynkach, ale raczej się tego nie spodziewamy.