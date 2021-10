Kultowe „Never Gonna Give You Up” teraz nawet w Android Auto! Zobacz, jak włączyć

Wysoce prawdopodobne, że klikając na link znaleziony w internecie niezamierzenie zostałeś przeniesiony do utworu „Never Gonna Give You Up”. Kawałek ten stał się już kultowym trollingiem, a teraz pojawił się jako easter egg w Android Auto.

Najważniejszy film na YouTube? Niewykluczone

Teledysk „Never Gonna Give You Up” przebił ostatnio ponad miliard wyświetleń na YouTube. Co ciekawe, kawałek Ricka Astleya o tym samym tytule został wydany w 1987 roku, ale swoją drugą młodość i możliwe, że największą popularność osiągnął po 2007 roku, gdy użytkownicy 4chana zaczęli nabierać innych za pomocą linkowania do tego utworu.

Never Gonna Give You Up na ekranie samochodu (fot. Tabletowo.pl)

Od tego czasu miliony osób dało się wkręcić w podobny sposób przez znajomych, innych użytkowników internetu czy różne osobistości internetowe. Jak słusznie zauważył Karol, teledysk „Never Gonna Give You Up” obecnie funkcjonuje niemalże jako synonim trollingu.

Rick Astley teraz także w Android Auto

Google ostatnio wydało wersję 7.0 swojego oprogramowania, przeznaczonego dla kierowców. Nie wprowadziła ona znaczących nowości, ale okazuje się, że zawiera interesujący easter egg, będący wyraźnym odniesieniem do opisanego powyżej zjawiska trollingu.

Jak zauważył użytkownik Reddita o nicku gsbiz, Google przygotowało niespodziankę dla osób korzystających z Android Auto w wersji 7.0. Chociaż wymaga ona wykonania trochę większej liczby kliknięć niż typowy easter egg w aplikacji, to warto poświęcić trochę czasu. W końcu klipu „Never Gonna Give You Up” nigdy za mało, a to właśnie on jest „nagrodą” dla użytkowników, którzy zdecydują się trochę pogrzebać w oprogramowaniu AA.

Przejdźmy więc do instrukcji. W pierwszym etapie musimy wykonać kilka prostych czynności w aplikacji Android Auto na smartfonie:

Przechodzimy do ustawień i po przewinięciu na sam dół, 10 razy klikamy na pole z wersję aplikacji w celu uruchomienia trybu programisty; W menu (dostępnym pod trzema kropkami w prawym górnym rogu) wybieramy „Ustawienia programisty”, następnie klikamy na „Tryb aplikacji” i zaznaczamy pozycję „Deweloperska”; Wracamy do ustawień, przechodzimy do opcji „Dostosuj aplikacje w menu” i upewniamy się, że zaznaczona jest pozycja „Wszystkie aplikacje do aut”.

Teraz pozostaje podłączyć smartfon do systemu infotainment. Kolejne kroki należy wykonać już na ekranie samochodu:

Na głównym ekranie wybieramy aplikację o nazwie „Wszystkie aplikacje do aut”, Na liście szukamy pozycji o nazwie „UX Prototype” i klikamy na nią dwa razy.

Po chwili powinniśmy zobaczyć rozśpiewanego i roztańczonego Ricka Astleya w teledysku do kultowego utworu „Never Gonna Give You Up”. Tak, to już wszystko. Pozostaje więc życzyć Wam miłej zabawy! I pamiętajcie – nigdy się nie poddawajcie!