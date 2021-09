Android Automotive już wkrótce pojawi się w samochodach Hondy

Wysoce prawdopodobne, że Android Automotive będzie niebawem najpopularniejszym systemem infotainment w nowych samochodach. Po oprogramowanie Google zdecydowała się sięgnąć również Honda.

Producenci porzucają własne rozwiązania

Wiele firm motoryzacyjnych od dłuższego czasu rozwija autorskie systemy infotainment. Sprawia to, że siadając za kierownicą aut różnych marek prawie zawsze otrzymujemy inne oprogramowanie, co widać szczególnie w kwestii jego warstwy wizualnej.

Niebawem możemy jednak mieć zbliżone doświadczenie do korzystania ze smartfonów, które zostały zdominowane przez Androida. Okazuje się, że coraz więcej producentów samochodów jest zainteresowanych Android Automotive.

Wcześniej już dowiedzieliśmy się, że po platformę opracowaną przez Google zamierza sięgnąć Lincoln, Volvo, Ford, koncern Stellantis czy General Motors. Warto zauważyć, że mamy do czynienia z producentami mającymi spory wpływ na cały rynek, którzy mogą pochwalić się ogromną bazą klientów.

Android Automotive w Volvo (fot. Volvo)

Honda także wybiera Androida

Japończycy najwidoczniej również postanowili zrezygnować z bardziej autorskich rozwiązań w kwestii oprogramowania. Jak wynika z najnowszych doniesień, pierwsza Honda z zainstalowanym Android Automotive zadebiutuje już w przyszłym roku.

Najpewniej docelowo wszystkie samochody Hondy będą działać pod kontrolą systemu z Mountain View. Raczej są niewielkie szanse, aby producent zdecydował się przez dłuższy czas rozwijać dwa projekty, wprowadzając zamieszanie do swojej gamy modelowej.

Wysokie zainteresowanie Android Automotive nie powinno być żadnym zaskoczeniem. Owszem, w ten sposób samochody stracą część swojej wyjątkowości, ale dla firm jest to po prostu lepsza opcja. Po pierwsze, nie muszą już inwestować we własne oprogramowanie i starać się nadążyć za szybko zmieniającym się rynkiem. Po drugie, platforma Google zapewnia dostęp do wielu aplikacji i usług, bez konieczności podłączania smartfona, co dla wielu użytkowników powinno być dużą zaletą.

Należy mieć na uwadze, że Android Automotive jest znacznie bardziej zaawansowanym projektem niż Android Auto. Otrzymujemy pełnoprawny system infotainment, a nie tylko nakładkę. Możliwe jest sterowanie wszystkimi funkcjami pojazdu, a do tego w wygodny sposób zyskujemy dostęp do Map Google, Spotify, Asystenta Google i wielu innych aplikacji znanych ze smartfonów.

Najpewniej w najbliższym czasie usłyszymy deklaracje kolejnych firm motoryzacyjnych, które postanowią przejść na Android Automotive.