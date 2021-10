Aplikacja Autopay wkrótce pozwoli zapłacić również za paliwo

Niewykluczone, że aplikacja Autopay dla wielu kierowców stanie się jeszcze lepszym kompanem podczas podróży. W planach jest bowiem wprowadzenie możliwości płacenia za paliwo bez konieczności odwiedzania kasy na stacji.

Reklama

Coraz więcej możliwości z poziomu smartfona i mobilnej aplikacji

Autopay zdobyło zainteresowanie wśród polskich użytkowników samochodów za sprawą możliwości płacenia za przejazd autostradą. Cały proces przeprowadzany jest automatycznie, a kierowca musi tylko podjechać do wyznaczonej bramki. Co więcej, przy takich bramkach często są mniejsze kolejki, co dodatkowo skraca czas przejazdu.

Warto dodać, że aplikacja, a także towarzysząca jej usługa, pozwalają jeszcze na wygodne płatności w przypadku parkingów i myjni. Tutaj również całość w dużym stopniu odbywa się automatycznie, odczuwalnie ułatwiając korzystanie z samochodu w mieście.

Reklama

Aplikacja Autopay (fot. Tabletowo.pl)

To nie koniec. Wkrótce z wykorzystaniem Autopay, oprócz zapłacenia za przejazd autostradą, parking czy myjnię, będziemy mogli również usprawnić płacenie za zatankowane paliwo.

Najpierw Niemcy, później Polska

Jak informuje serwis Cashless, twórcy Autopay zamierzają wdrożyć w aplikacji nową funkcję, która pozwoli na płacenie za paliwo na stacjach. W założeniach, potencjalny klient będzie musiał tylko uruchomić aplikację, a płatność zostanie pobrana automatycznie po zakończeniu tankowania. Oczywiście nie będzie już konieczności odwiedzania kasy na stacji.

Początkowo nowa usługa wystartuje w Niemczech. Trzeba tutaj przyznać, że ma spore szanse spotkać się z naprawdę dobrym odbiorem. Ma bowiem być dostępna jeszcze w tym roku na aż 1,2 tys. stacji należących do sieci Jet, Hem i Sprint.

Dowiedzieliśmy się, że nowość w aplikacji Autopay pojawi się w Polsce, ale będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. W planach jest pierwszy kwartał 2022 roku. Niestety, nie poznaliśmy żadnych szczegółów. Po cichu liczę, że obsługiwane będą przynajmniej dwie duże sieci stacji, takie jak BP i Orlen czy Shell, co pozwoliłoby chociażby mi całkowicie zrezygnować z płacenia przy kasie.

Autopay nie będzie pierwszą aplikacją, która zapewni wygodną metodę płacenia za paliwo w Polsce. Wcześniej własne rozwiązania zaprezentował m.in. Orlen czy Carrefour.