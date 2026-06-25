W wakacje nie będziesz narzekać na brak zasięgu i wolny internet

Wakacje oficjalnie rozpoczną się już jutro, ponieważ rok szkolny 2025/2026 zakończy się 26 czerwca 2026 roku. Jeden z operatorów zapewnia, że jego klienci nie będą narzekali na zasięg i jakość świadczonych przez niego usług, ponieważ przygotował swoją sieć mobilną na wzmożony ruch w regionach turystycznych.
Orange zapewni dobry zasięg w wakacje 2026
Wakacje (i nie tylko, bo okresy świąteczne i tzw. długie weekendy również) to wymagający okres dla operatorów, ponieważ dochodzi do niezwykłej na co dzień koncentracji użytkowników w określonych obszarach – najpopularniejszych destynacjach turystycznych.
W związku z tym trzeba obsłużyć więcej osób oraz większy wolumen transmisji danych, ponieważ dziś przez smartfony i inne urządzenia mobilne przesyłanych jest coraz więcej danych (co wynika m.in. z ogromnej popularności social mediów i serwisów VOD, które zużywają dużo gigabajtów).
Orange deklaruje, że jest gotowe na wzmożony ruch w regionach turystycznych, ponieważ – jak co roku – przygotowało swoją sieć mobilną na wakacje. W 2026 roku operator ustawił mobilne stacje bazowe w 8 lokalizacjach:
- Lądek Zdrój (już działa),
- Dąbki (planowane uruchomienie 25 czerwca 2026 roku),
- Dębki (planowane uruchomienie 25 czerwca 2026 roku),
- Kołobrzeg (planowane uruchomienie 30 czerwca 2026 roku),
- Rowy (planowane uruchomienie 30 czerwca 2026 roku),
- Wicie (planowane uruchomienie 30 czerwca 2026 roku),
- Łeba (planowane uruchomienie 3 lipca 2026 roku),
- Jastarnia (planowane uruchomienie 10 lipca 2026 roku).
Co ważne, większość ustawionych na wakacje 2026 stacji mobilnych obsługuje technologię 5G w paśmie C, co powinno przełożyć się na wysoki komfort korzystania z sieci nawet w zatłoczonych miejscach.
Jeśli natomiast ktoś wybiera się za granicę, to warto wiedzieć, który operator daje najwięcej GB w roamingu w ofertach na kartę. Ponadto można m.in. wykupić eSIM z internetem do wykorzystania za granicą w aplikacji Erste oraz skorzystać z nowej, lepszej oferty Orange Flex Travel (dostępnej nie tylko dla klientów Orange Flex).
Nie tylko Orange wzmacnia swoją sieć w 2026 roku
T-Mobile również sukcesywnie rozbudowuje swoją infrastrukturę i uruchamia kolejne stacje bazowe. 24 czerwca 2026 roku operator poinformował, że w minionym tygodniu uruchomił 15 całkowicie nowych nadajników, dzięki czemu ma już 12774 stacje bazowe w całej Polsce, z czego 5086 działa w paśmie C, a 801 na częstotliwości 700 MHz.
Dzięki temu pasmo C dotarło do Jaskrowa i Łagowa, a zasięg częstotliwości 700 MHz m.in. do Białej Podlaskiej, Hajnówki, Mińska Mazowieckiego, Polanki Wielkiej, Rybnika i Szczawnicy.
Uff, ale gorąco! ☀️ Termometry szaleją, a prognozy pogody na najbliższe dni zapowiadają jeszcze większą falę upałów. Niezależnie od tego, czy przed słońcem uciekacie nad jezioro, w chłodniejsze leśne ostępy, czy planujecie piesze wędrówki, dbamy o to, abyście w każdym z tych… pic.twitter.com/9HS0oIwf4l— T-Mobile Polska (@TMobilePolska) June 24, 2026
Z kolei Play od stycznia do maja 2026 roku uruchomił 201 nowych stacji bazowych i na koniec maja 2026 roku miał już 13376 nadajników w Polsce. Natomiast Plus niedawno zadeklarował, że jego internet mobilny przyspieszy już w 2026 roku.