W wakacje nie będziesz narzekać na brak zasięgu i wolny internet

Wakacje oficjalnie rozpoczną się już jutro, ponieważ rok szkolny 2025/2026 zakończy się 26 czerwca 2026 roku. Jeden z operatorów zapewnia, że jego klienci nie będą narzekali na zasięg i jakość świadczonych przez niego usług, ponieważ przygotował swoją sieć mobilną na wzmożony ruch w regionach turystycznych.

Orange zapewni dobry zasięg w wakacje 2026

Wakacje (i nie tylko, bo okresy świąteczne i tzw. długie weekendy również) to wymagający okres dla operatorów, ponieważ dochodzi do niezwykłej na co dzień koncentracji użytkowników w określonych obszarach – najpopularniejszych destynacjach turystycznych.

W związku z tym trzeba obsłużyć więcej osób oraz większy wolumen transmisji danych, ponieważ dziś przez smartfony i inne urządzenia mobilne przesyłanych jest coraz więcej danych (co wynika m.in. z ogromnej popularności social mediów i serwisów VOD, które zużywają dużo gigabajtów).

Orange deklaruje, że jest gotowe na wzmożony ruch w regionach turystycznych, ponieważ – jak co roku – przygotowało swoją sieć mobilną na wakacje. W 2026 roku operator ustawił mobilne stacje bazowe w 8 lokalizacjach:

Lądek Zdrój (już działa),

Dąbki (planowane uruchomienie 25 czerwca 2026 roku),

Dębki (planowane uruchomienie 25 czerwca 2026 roku),

Kołobrzeg (planowane uruchomienie 30 czerwca 2026 roku),

Rowy (planowane uruchomienie 30 czerwca 2026 roku),

Wicie (planowane uruchomienie 30 czerwca 2026 roku),

Łeba (planowane uruchomienie 3 lipca 2026 roku),

Jastarnia (planowane uruchomienie 10 lipca 2026 roku).

Co ważne, większość ustawionych na wakacje 2026 stacji mobilnych obsługuje technologię 5G w paśmie C, co powinno przełożyć się na wysoki komfort korzystania z sieci nawet w zatłoczonych miejscach.

Jeśli natomiast ktoś wybiera się za granicę, to warto wiedzieć, który operator daje najwięcej GB w roamingu w ofertach na kartę. Ponadto można m.in. wykupić eSIM z internetem do wykorzystania za granicą w aplikacji Erste oraz skorzystać z nowej, lepszej oferty Orange Flex Travel (dostępnej nie tylko dla klientów Orange Flex).

Nie tylko Orange wzmacnia swoją sieć w 2026 roku

T-Mobile również sukcesywnie rozbudowuje swoją infrastrukturę i uruchamia kolejne stacje bazowe. 24 czerwca 2026 roku operator poinformował, że w minionym tygodniu uruchomił 15 całkowicie nowych nadajników, dzięki czemu ma już 12774 stacje bazowe w całej Polsce, z czego 5086 działa w paśmie C, a 801 na częstotliwości 700 MHz.

Dzięki temu pasmo C dotarło do Jaskrowa i Łagowa, a zasięg częstotliwości 700 MHz m.in. do Białej Podlaskiej, Hajnówki, Mińska Mazowieckiego, Polanki Wielkiej, Rybnika i Szczawnicy.

Uff, ale gorąco! ☀️ Termometry szaleją, a prognozy pogody na najbliższe dni zapowiadają jeszcze większą falę upałów. Niezależnie od tego, czy przed słońcem uciekacie nad jezioro, w chłodniejsze leśne ostępy, czy planujecie piesze wędrówki, dbamy o to, abyście w każdym z tych… pic.twitter.com/9HS0oIwf4l — T-Mobile Polska (@TMobilePolska) June 24, 2026

Z kolei Play od stycznia do maja 2026 roku uruchomił 201 nowych stacji bazowych i na koniec maja 2026 roku miał już 13376 nadajników w Polsce. Natomiast Plus niedawno zadeklarował, że jego internet mobilny przyspieszy już w 2026 roku.